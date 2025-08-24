'एलियन' बन रहे AI सिस्टम, दुनिया पर कब्जे का डर, एआई के गॉडफादर की चेतावनी ai systems are turning into alien godfather of ai geoffrey hinton warnsc, Gadgets Hindi News - Hindustan
'एलियन' बन रहे AI सिस्टम, दुनिया पर कब्जे का डर, एआई के गॉडफादर की चेतावनी

Godfather of AI कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के बारे में एक बार फिर चेतावनी दी है। एक बातचीत के दौरान, हिंटन ने वर्तमान एआई सिस्टम्स की तुलना एलियन्स से की और कहा कि उन्हें दुनिया पर कब्जा करने से रोकने के लिए तुरंत रिसर्च करने की आवश्यकता है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSun, 24 Aug 2025 03:34 PM
AI ने दुनियाभर में खलबली मचा रखी है। टेक कंपनियां अब कई ऐसे एआई चैटबॉट पेश कर चुकी हैं, जो इंसानों से मदद लिए बिना ही मुश्किल कोड़ लिख सकते हैं और बड़े से बड़ा काम भी चुटकिओं में निपटा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे रोजमर्रा के कामकाज में AI का दखल बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इसके साइट इफेट्स भी सामने आ रहे हैं। गूगल के पूर्व शोधकर्ता और एआई के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स के बारे में एक बार फिर चेतावनी दी है। एक बातचीत के दौरान, हिंटन ने वर्तमान एआई सिस्टम्स की तुलना एआई प्राणियों से की और कहा कि उन्हें दुनिया पर कब्जा करने से रोकने के लिए तुरंत रिसर्च करने की आवश्यकता है।

लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, ब्रिटिश-अमेरिकी उद्यमी एंड्रयू कीन से उनके यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए, हिंटन ने कहा, "अस्तित्व का खतरा बहुत अलग है। हमें कभी भी हमसे ज्यादा स्मार्ट चीजों से निपटना नहीं पड़ा। मेरा मतलब है, परमाणु हथियार, वे हमसे ज्यादा स्मार्ट नहीं हैं। वे बस ज्यादा बड़ा धमाका करते हैं, और उन्हें समझना आसान है, जबकि एआई के बारे में लोगों को अभी तक यह समझ नहीं आया है कि हम जो कर रहे हैं वह एलियन प्राणियों का निर्माण है।"

हिंटन ने एआई सिस्टम्स की तुलना एलियन से की

हिंटन ने एआई सिस्टम्स की तुलना एलियन प्राणियों से करते हुए कहा कि वे जो कह रहे हैं उसे समझने में सक्षम हैं, जो एआई के क्षेत्र में आम धारणा के विपरीत है कि वर्तमान लार्ज लैंग्वेज मॉडल (एलएलएम) कुछ और नहीं बल्कि स्टेटिस्टिकल मॉडल हैं जो अपने ट्रेनिंग डेटा में पैटर्न के आधार पर अगले शब्द की भविष्यवाणी करते हैं।

ये भी पढ़ें:AI के दौर में फीकी पड़ सकती है लॉ, मेडिकल डिग्री की चमक, एक्सपर्ट ने दी ये सलाह

फिर भी, एलएलएम में सेल्फ प्रिजर्वेशन की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक नए एंथ्रोपिक अध्ययन में एक प्रयोग के दौरान पाया गया कि क्लाउड ओपस 4 मॉडल एक इंजीनियर को ब्लैकमेल कर उसके साथ अपने संबंध का खुलासा करने के लिए धमकी देता था कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा।

हम असल में इन एलियंस को बना रहे हैं

हिंटन ने कहा "अगर आप जेम्स वेब टेलीस्कोप से देखें और आपको एक एलियन आक्रमण दिखाई दे जो लगभग 10 सालों में यहां आने वाला है, तो लोग डर जाएंगे। लेकिन हम असल में इन एलियंस को बना रहे हैं। ये असली प्राणी हैं। ये समझते हैं कि ये क्या कह रहे हैं। ये उन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए अपनी योजनाएं बना सकते हैं जो इन्हें रोकना चाहते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हमें इस बारे में बहुत चिंतित होना चाहिए, और हमें तुरंत इस पर शोध करना चाहिए कि उन्हें कब्जा करने से कैसे रोका जाए। यह पहले कभी सामने आए किसी भी खतरे से बिल्कुल अलग है।"

गूगल से इसलिए छोड़ी थी नौकरी

हिंटन ने एक दशक से ज्यादा समय तक सर्च दिग्गज गूगल में काम करने के बाद 2023 में अपनी नौकरी छोड़ दी थी। उस समय उन्होंने कहा था कि ऐसा इसलिए था ताकि वे कॉर्पोरेट हितों से प्रभावित हुए बिना एआई के जोखिमों के बारे में खुलकर बात कर सकें। हिंटन ने डीप लर्निंग में अपने शोध के लिए 2018 में प्रतिष्ठित ट्यूरिंग पुरस्कार जीता और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली मूलभूत खोजों के लिए 2024 में फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जीता।

