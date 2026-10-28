बढ़ गए दाम, अब ₹3000 तक महंगे हुए देसी ब्रांड के स्मार्टफोन; देखें पूरी लिस्ट
Ai+ ने अपने ढेर सारे स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। लिस्ट में Ai+ Pulse 2 FE, Ai+ Pulse 2, Ai+ Nova 2 5G, Ai+ Nova 2 Neo 5G, Ai+ Nova 2 Power 5G, Ai+ Nova 2 Pro 5G और Nova 2 Ultra 5G मॉडल शामिल हैं। NovaFlip की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। देखें लिस्ट
देसी ब्रांड Ai+ ने अपने कई स्मार्टफोन्स की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। यहां हम आपको ऐसे करीब सात मॉडल बता रहे हैं, जो पहले से 3,000 रुपये तक महंगे हो गए हैं। लिस्ट में Ai+ Pulse 2 FE, Ai+ Pulse 2, Ai+ Nova 2 5G, Ai+ Nova 2 Neo 5G, Ai+ Nova 2 Power 5G, Ai+ Nova 2 Pro 5G और Ai+ Nova 2 Ultra 5G शामिल हैं। कंपनी ने Ai+ NovaFlip 5G की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। राहत की बात यह है कि नई कीमतें एकदम से लागू नहीं हो रही हैं। टेलीकमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, नई कीमतें 15 नवंबर, 2026 से लागू होंगी। इसका मतलब यह है कि ग्राहक 14 नवंबर, 2026 तक अपना पसंदीदा फोन पुरानी कीमत में खरीद सकेंगे। अगर आप भी Ai+ को कोई फोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो तुरंत फायदा उठा लीजिए, वरना बाद में ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। कंपनी ने अलग-अलग मॉडल की कीमतों में 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। चलिए एक नजर डालते हैं कि कौन सा मॉडल कितना महंगा होने वाला है...
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यहां देखें Ai+ के किस फोन की कीमत में कितनी बढ़ोतरी हुई है:
- Ai+ Pulse 2 FE के 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 8,999 रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 10,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Pulse 2 के 4GB+64GBवेरिएंट की कीमत फिलहाल 8,999 रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 10,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Pulse 2 के 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 9,999 रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 11,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Pulse 2 के 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 10,999 रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 12,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Nova 2 5G के 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 11,999 रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 13,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Nova 2 5G के 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 12,999 रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 14,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Nova 2 5G के 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 13,999 रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 15,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Nova 2 Neo 5G के 4GB+64GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 12,499 रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 14,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 2,500 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Nova 2 Neo 5G के 4GB+128GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 12,999 रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 15,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Nova 2 Neo 5G के 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 14,999 रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 16,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Nova 2 Power 5G के 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 15,999* रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 17,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Nova 2 Power 5G के 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 16,999* रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 19,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 3,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Nova 2 Pro 5G के 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 16,999* रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 17,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Nova 2 Pro 5G के 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 17,999* रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 19,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Nova 2 Ultra 5G के 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 18,999* रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 20,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ Nova 2 Ultra 5G के 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 19,999* रुपये है। यह 15 नवंबर के बाद 22,999 रुपये हो जाएगी। इसकी कीमत में 3,000रुपये की बढ़ोतरी की गई है।
- Ai+ NovaFlip 5G के 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत फिलहाल 49,999 रुपये है और इसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार Ai+ लगातार अपने डिवाइस की कीमतें बढ़ा रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। Ai+ जैसे ब्रांड अपने फोन की कीमतें इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि मेमोरी की लागत बढ़ रही है। अपनी तगड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटजी की वजह से Ai+ के फोन काफी समय से चर्चा में रहे हैं। Ai+ ने भारतीय क्रिकेट टीम और समय रैना के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के जरिए विज्ञापन करने का रास्ता चुना है। माधव सेठ के नेतृत्व वाला यह ब्रांड भारतीय बाजार में आक्रामक तरीके से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें