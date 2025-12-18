AI स्मार्ट टूल्स, 8000mAh बैटरी, 13.2 इंच की डिस्प्ले के साथ लॉन्च हुआ Infinix का नया Pad, इतनी है कीमत
13.2 इंच की डिस्प्ले, 8GB RAM, 8000mAh बैटरी और AI फीचर्स के साथ लॉन्च हुआ Infinix XPad Edge टैबलेट। जानें टैब की सभी खासियतें और कीमत।
टैबलेट मार्केट में Infinix अपनी नई पेशकश XPad Edge के साथ एंटरटेनमेंट और प्रोडक्टिविटी दोनों को एक डिवाइस में मिलाने जा रहा है। यह टैबलेट 18 दिसंबर 2025 को आधिकारिक रूप से लॉन्च हो रहा है। Infinix XPad Edge में 13.2-इंच का डिस्प्ले है, जिसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके अलावा यह Qualcomm Snapdragon 685 चिपसेट के साथ आता है। टैबलेट में 8GB RAM और 256GB स्टोरेज भी मिलती है, जिसे माइक्रोSD से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है।
Infinix Xpad Edge की कीमत
इनफिनिक्स एक्सपैड एज अभी मलेशिया में लॉन्च हुआ है यह वहीं सेल के लिए उपलब्ध है। 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वाला यह मॉडल RM 1,299 (लगभग 28,000 रुपये) में मिल रहा है। यह केवल एक ही रंग, सेलेस्टियल इंक, में उपलब्ध है। यह टैबलेट TikTok शॉप, Shopee, Lazada और इनफिनिक्स के आधिकारिक स्टोर और अधिकृत डीलरों से खरीदा जा सकता है। लॉन्च के विशेष ऑफर के तहत, इनफिनिक्स टैबलेट के साथ X कीबोर्ड 20 और X पेंसिल 20 मुफ्त दे रहा है।
Infinix Xpad Edge के फीचर्स
Infinix XPad Edge एक 6.19 mm पतले और केवल 588 g वजन वाले unibody मेटल डिज़ाइन में आता है, जो इसे हाथ में पकड़ने में आरामदायक बनाता है। टैबलेट में बड़ी 13.2-इंच IPS LCD स्क्रीन है जिसकी 2.4K (2400 ×1600) रेज़ॉल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट बिलकुल प्रीमियम अनुभव देती है। Infinix XPad Edge में Qualcomm Snapdragon 685 चिपसेट दिया गया है, जो संतुलित परफॉर्मेंस और बैटरी एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है। यह डिवाइस 8GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आती है, और माइक्रोSD कार्ड के ज़रिये 2TB तक स्टोरेज बढ़ाने का सपोर्ट देती है।
Audio के मामले में Infinix XPad Edge में क्वाड-स्पीकर सेटअप दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए यह टैबलेट 4G LTE और Wi-Fi दोनों को सपोर्ट करता है। सभी जरूरी पोर्ट जैसे USB-C, भी इसमें मौजूद होंगे। Infinix XPad Edge में पीछे और सामने दोनों तरफ 8MP कैमरा दिए गए हैं। कैमरा फीचर्स में LED फ्लैश और 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग शामिल हैं। AI-सक्षम फीचर्स जैसे Folax voice assistant, Hi Translation, AI Smart Screen Recognition और AI Creation tools टैबलेट को और अधिक स्मार्ट बनाते हैं। XPad Edge में 8000mAh की विशाल बैटरी दी गई है। यह टैबलेट 18W वायर्ड फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जिससे कम समय में बैटरी को भरना संभव होता है।
