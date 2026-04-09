10 हजार से कम में 11 इंच डिस्प्ले, 8000mAh बैटरी वाला PulseTab लॉन्च, 1TB तक बढ़ा सकेंगे स्टोरेज
Ai+ ने भारत में अपना पहला टैबलेट Ai+ PulseTab लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत केवल 9,999 रुपये है। इसे दो कलर्स में Flipkart से खरीदा जा सकेगा। टैब में 8000mAh बैटरी और करीब 11 इंच का डिस्प्ले है। नए टैब में और क्या-क्या खास है, चलिए डिटेल में बताते हैं…
Ai+ PulseTab Launched in India: Ai+ ने गुरुवार को हुए इवेंट में अपने ढेर सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इवेंट में कंपनी ने Ai+ Nova 2 5G सीरीज स्मार्टफोन्स और Ai+ Nova Flip 5G फोन के साथ अपना पहला टैबलेट भी लॉन्च किया है, जिसका नाम Ai+ PulseTab है। यह टैबलेट बेहद किफायती कीमत पर लॉन्च किया गया है और सस्ता होने के बावजूद इसमें बड़ा डिस्प्ले और बड़ी बैटरी मिलती है। कंपनी ने नए PulseTab को दो कलर्स में लॉन्च किया है। इसमें 10.95-इंच का डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो G88 चिपसेट के साथ 128GB की स्टोरेज दी गई है। दमदार साउंड के लिए टैबल में क्वाड स्पीकर सेटअप भी दिया गया है। 8,000mAh बैटरी वाले इस टैब में 13 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। चलिए डिटेल में जानते हैं इस नए टैब की कीमत और खासियत के बारे में सबकुछ...
चलिए सबसे पहले जानते हैं Ai+ PulseTab में क्या है खास
यह टैब डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है और Android 16 पर चलता है। इसमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ 10.95-इंच का फुल एचडी डिस्प्ले है, जिसका रिजॉल्यूशन 1,200x1,920 पिक्सेल, पीक ब्राइटनेस 400 निट्स तक है। यह टैब ऑक्टा-कोर मीडियाटेक हीलियो G88 चिपसेट पर चलता है, जिसे 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है। स्टोरेज को माइक्रोएसडी कार्ड से 1TB तक बढ़ाया भी जा सकता है।
टैब में फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 8,000mAh की बैटरी दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए, इसमें वाई-फाई, 4G LTE और चार स्पीकर दिए गए हैं। कैमरे की बात करें तो, Ai+ PulseTab में ऑटोफोकस के साथ 13-मेगापिक्सेल का रियर कैमरा है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग करने के लिए, इस टैबलेट में 8-मेगापिक्सेल का फ्रंट-फेसिंग कैमरा है।
बस इतनी है Ai+ PulseTab की कीमत
भारत में Ai+ PulseTab की कीमत, इसके एकमात्र 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट के लिए 9,999 रुपये है। कंपनी ने कंफर्म कर दिया है कि नया टैब मई से Flipkart और चुनिंदा रिटेल आउटलेट्स पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। इसे दो कलर ऑप्शंस में लॉन्च किया गया है, जिसमें ब्लैक और ब्लू कलर्स शामिल हैं।
इवेंट में कंपनी ने Ai+ Nova 2 5G सीरीज स्मार्टफोन्स और Ai+ Nova Flip 5G फोन भी लॉन्च किए हैं। देखें अलग-अलग फोन की कीमत
इतनी है Ai+ Nova Flip 5G की कीमत
भारत में Ai+ Nova Flip 5G की कीमत 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाले एकमात्र वेरिएंट के लिए 29,999 रुपये है। यह ग्लेशियर व्हाइट कलर में आता है और देश में Flipkart के जरिए खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। यह फोन मई में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा, फिलहाल कंपनी ने सटीक सेल डेट नहीं बताई है।
इतनी होगी Nova 2 5G और Nova 2 Ultra 5G फोन की कीमत
भारत में Ai+ Nova 2 5G की कीमत बेस वेरिएंट के लिए 8,999 रुपये से शुरू होती है, जिसमें 4GB रैम और 64GB स्टोरेज है। वहीं, कंपनी ने अभी तक 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत का खुलासा नहीं किया है। यह स्मार्टफोन भारत में 14 अप्रैल को दोपहर 12 बजे (IST) से Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। इसे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और पर्पल कलर ऑप्शन में खरीदा जा सकेगा।
दूसरी ओर, Ai+ Nova 2 Ultra 5G के बेस 6GB+128GB वेरिएंट की कीमत 14,999 रुपये है। हालांकि, यह प्रभावी कीमत है, जिसमें बैंक ऑफर, कैशबैक और एक्सचेंज बोनस शामिल हो सकते हैं। कंपनी ने अभी तक 8GB+128GB वेरिएंट की कीमत का खुलासा नहीं किया है। नया Nova 2 Ultra 5G भारत में 17 अप्रैल से दोपहर 12 बजे IST से Flipkart पर खरीदने के लिए उपलब्ध होगा। यह ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पर्पल और रेड जैसे कलर्स में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
