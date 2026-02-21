लॉन्च से पहले फ्लिपकार्ट पर आया 6000mAh, 50MP कैमरे वाला सस्ता स्मार्टफोन, ₹7000 से कम होगी कीमत
Ai+ ने पिछले साल जुलाई में भारत में अपने पहले स्मार्टफोन - Nova 5G और Pulse लॉन्च किए थे। अब, ब्रांड Ai+ Pulse का सक्सेसर, जिसे Pulse 2 कहा जा रहा है, लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च से पहले फोन फ्लिपकार्ट पर आ गया है, जहां कंपनी ने इसकी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी है। इससे यह भी कंफर्म हो गया है कि लॉन्च के बाद यह फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फ्लिपकार्ट पर कंपनी ने इसे Stronger, Sharper और Unstoppable टैगलाइन के साथ टीज किया है। इसके अलावा, टिप्स्टर संजू चौधरी ने Pulse 2 के रेंडर्स के साथ इसके फीचर्स, कीमत और लॉन्च डेट भी शेयर की है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...
Ai+ Pulse 2 भारत में इस दिन हो सकता है लॉन्च
फिलहाल कंपनी ने अपकमिंग Ai+ Pulse 2 ने ऑफिशियल लॉन्च डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन टिप्स्टर संजू चौधरी का दावा है कि Ai+ Pulse 2 को भारत में 24 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि ब्रांड इस फोन को आने वाले NovaPods ऑडियो डिवाइस और NovaWatch वियरेबल्स के साथ लॉन्च करेगा, जो 24 फरवरी को आने वाले हैं। बता दें कि नोवा पांच ईयरबड्स और चार स्मार्टवॉच लाने की तैयारी में है।
इतनी हो सकती है कीमत
टिप्स्टर के अनुसार, Ai+ Pulse 2 4G की कीमत भारत में 4GB+64GB वेरिएंट के लिए 6,999 रुपये होने की उम्मीद है। अगर यह सच होता है, तो आने वाला मॉडल अपने पिछले मॉडल Ai+ Pulse की तुलना में महंगा होगा, जिसे 4,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था।
Ai+ Pulse 2 की खासियत
स्पेक्स की बात करें तो, टिप्स्टर ने बताया कि अपकमिंग Ai+ Pulse 2 में 6.74-इंच एचडी प्लस डिस्प्ले और वॉटरड्रॉप नॉच हो सकता है। यह यूनिसॉक चिपसेट से लैस होगा और उम्मीद है कि यह QuantumOS पर चलेगा। फोटोग्राफी के लिए, फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा मिल सकता है। टिप्स्टर द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में फोन पांच कलर्स में दिखाई दे रहा है। यह फोन पिंक, ग्रीन, पर्पल, ब्लू और ब्लैक कलर ऑप्शन में आ सकता है।
पैशनेटगीक्ज ने एक्स पर बताया कि अपकमिंग Ai+ Pulse 2 फोन में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला 6.745 इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले होगा, जो वी-नॉच के साथ आएगा। फोन यूनिसॉक T7250 चिपसेट पैक करेगा। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और 8 मेगापिक्सेल सेल्फी कैमरा मिलेगा। फोन में 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 6000mAh बैटरी मिलेगी। फोन में साइड फिंगरप्रिंट और IP54 रेटिंग का सपोर्ट मिलेगा। फोन Android 16 पर चलेगा। इसे दो वेरिएंट - 4GB+64GB और 6GB+128GB में आएगा। फोन का डाइमेंशन 165.72×76.7×8.5 एमएम है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले वे नवभारत टाइम और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम कर चुके हैं। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है और उन्होंने MCU से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की थी। मीडिया में उन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुका है और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, उन्हें घूमने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
