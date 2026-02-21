लॉन्च से पहले फ्लिपकार्ट पर आया 6000mAh, 50MP कैमरे वाला सस्ता स्मार्टफोन, ₹7000 से कम होगी कीमत

Feb 21, 2026 03:23 pm IST

Ai+ ने पिछले साल जुलाई में भारत में अपने पहले स्मार्टफोन - Nova 5G और Pulse लॉन्च किए थे। अब, ब्रांड Ai+ Pulse का सक्सेसर, जिसे Pulse 2 कहा जा रहा है, लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। लॉन्च से पहले फोन फ्लिपकार्ट पर आ गया है, जहां कंपनी ने इसकी डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव कर दी है। इससे यह भी कंफर्म हो गया है कि लॉन्च के बाद यह फ्लिपकार्ट पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। फ्लिपकार्ट पर कंपनी ने इसे Stronger, Sharper और Unstoppable टैगलाइन के साथ टीज किया है। इसके अलावा, टिप्स्टर संजू चौधरी ने Pulse 2 के रेंडर्स के साथ इसके फीचर्स, कीमत और लॉन्च डेट भी शेयर की है। चलिए एक नजर डालते हैं सामने आई डिटेल्स पर...

Ai+ Pulse 2 भारत में इस दिन हो सकता है लॉन्च फिलहाल कंपनी ने अपकमिंग Ai+ Pulse 2 ने ऑफिशियल लॉन्च डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन टिप्स्टर संजू चौधरी का दावा है कि Ai+ Pulse 2 को भारत में 24 फरवरी को लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि ब्रांड इस फोन को आने वाले NovaPods ऑडियो डिवाइस और NovaWatch वियरेबल्स के साथ लॉन्च करेगा, जो 24 फरवरी को आने वाले हैं। बता दें कि नोवा पांच ईयरबड्स और चार स्मार्टवॉच लाने की तैयारी में है।

इतनी हो सकती है कीमत टिप्स्टर के अनुसार, Ai+ Pulse 2 4G की कीमत भारत में 4GB+64GB वेरिएंट के लिए 6,999 रुपये होने की उम्मीद है। अगर यह सच होता है, तो आने वाला मॉडल अपने पिछले मॉडल Ai+ Pulse की तुलना में महंगा होगा, जिसे 4,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था।

Ai+ Pulse 2 की खासियत स्पेक्स की बात करें तो, टिप्स्टर ने बताया कि अपकमिंग Ai+ Pulse 2 में 6.74-इंच एचडी प्लस डिस्प्ले और वॉटरड्रॉप नॉच हो सकता है। यह यूनिसॉक चिपसेट से लैस होगा और उम्मीद है कि यह QuantumOS पर चलेगा। फोटोग्राफी के लिए, फोन में 50 मेगापिक्सेल का मेन कैमरा मिल सकता है। टिप्स्टर द्वारा शेयर की गई तस्वीरों में फोन पांच कलर्स में दिखाई दे रहा है। यह फोन पिंक, ग्रीन, पर्पल, ब्लू और ब्लैक कलर ऑप्शन में आ सकता है।