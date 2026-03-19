₹6999 के फोन को खरीदने टूट पड़े ग्राहक, फिर हुआ Sold Out, इसमें 6000mAh बैटरी, 50MP कैमरा

Ai+ Pulse 2 Sold Out Again: Ai+ के नए फोन को भारतीय ग्राहक धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Ai+ Pulse 2 की। पहली सेल में फोन मात्र 15 मिनट के अंदर Out Of Stock हो गया था। आज हुई दूसरी सेल में भी फोन के सारे यूनिट्स धड़ाधड़ बिक गए।

Ai+ Pulse 2 Sold Out Again: Ai+ के नए फोन को भारतीय ग्राहकों धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। हम बात कर रहे हैं Ai+ Pulse 2 की। पहली सेल में फोन मात्र 15 मिनट के अंदर Out Of Stock हो गया था। आज यानी 19 मार्च को यह फोन दूसरी बार बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ था और दूसरी सेल में भी फोन के सारे यूनिट्स धड़ाधड़ बिक गए। फोन की प्रति लोगों का रूझान देखकर खुद कंपनी भी हैरान है। कंपनी ने सीईओ माधव सेठ ने एक्स पोस्ट के जरिए Pulse2 को मिले जबर्दस्त रिस्पॉन्स के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। अगर आप इस सेल से भी फोन नहीं खरीद पाएं हैं, तो टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कंपनी ने अगली सेल डेट की घोषणा कर दी है। फोन की कीमत 6,999 रुपये है। सस्ता होने के बावजूद फोन में AI फीचर्स, 6,000mAh बैटरी, 50MP मेन रियर कैमरा और बड़ा डिस्प्ले जैसे बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं।

इस दिन फोन की अगली सेल, देखें कीमत फोन की अगली सेल 27 मार्च को दोपहर 12PM आयोजित की जाएगी। फ्लिपकार्ट लिस्टिंग के अनुसार, फोन के 4GB रैम और 64GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट की कीमत 7,499 रुपये है, जबकि इसके 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन वेरिएंट की कीमत 8,999 रुपये है। नया Ai+ Pulse 2 ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और पर्पल कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। कंपनी ने टीज किया है कि ऑफर में फोन 6,999 रुपये की शुरुआती प्रभावी कीमत में मिलेगा।

Ai+ Pulse 2 की खासियत नया Ai+ Pulse 2 फोन एक डुअल सिम स्मार्टफोन है जो nxtQ OS पर चलता है, जो Android 16 पर बेस्ड है। फोन में 6.75-इंच का एचडी प्लस डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज तक है और इसमें सेल्फी कैमरा रखने के लिए वॉटर ड्रॉप-स्टाइल नॉच दिया गया है। फोन धूल और पानी की छींटों से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आता है। फोन ऑक्टा-कोर यूनिसॉक T7250 चिपसेट से लैस है, जो 12nm प्रोसेस पर बना है। कंपनी का दावा है कि फोन का चिपसेट 1.8 गीगाहर्ट्ज की पीक क्लॉक स्पीड देता है, और इसने AnTuTu बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म पर 2,70,000 से ज्यादा पॉइंट स्कोर किए हैं। इसमें 6GB तक रैम और 128GB तक इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है।