15 मिनट में Out of Stock! AI+ Pulse 2 की आज फिर लगी धमाकेदार सेल; ₹6999 में खरीदने का मौका

AI+ Pulse 2 की पहली सेल में 15 मिनट में पूरा स्टॉक खत्म हो गया था। 7000 रुपए से कम में 50MP कैमरा वाले इस फोन की दूसरी सेल आज 12 बजे से शुरू होगी है। जानें ऑफर्स और फीचर्स की सभी डिटेल्स:

अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए आज बड़ा मौका है। हाल ही में लॉन्च हुआ AI+ Pulse 2 स्मार्टफोन की पहली सेल में इतनी ज्यादा डिमांड देखने को मिली कि यह फोन फर्स्ट सेल में सिर्फ 15 मिनट के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इस डिवाइस को लेकर यूजर्स में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला, खासकर इसके AI फीचर्स और किफायती कीमत की वजह से। आज कंपनी की दूसरी सेल है, जिससे उन लोगों को एक और मौका मिलेगा जो पहली बार इसे खरीद नहीं पाए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार भी डिवाइस का स्टॉक सीमित है, इसलिए जल्दी बुकिंग करना जरूरी होगा। AI+ Pulse 2 खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो स्मार्ट फीचर्स, तेज परफॉर्मेंस और स्टाइलिश डिजाइन एक साथ चाहते हैं।

AI+ Pulse 2 कीमत और सेल ऑफर्स AI+ Pulse 2 के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट को आज इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत सिर्फ 6,999 रुपए में बैंक ऑफर्स के साथ बेचा जाएगा। यह स्मार्टफोन खास तौर पर Flipkart पर एक्सक्लूसिव तौर पर सेल के लिए रखा गया है। एक्सचेंज छूट का फायदा उठा कर फोन को और कम कीमत में ख़रीदा जा सकता है।

AI+ Pulse 2 के खास फीचर्स AI+ Pulse 2 स्मार्टफोन में 6.745 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसका मतलब है कि स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और ऐप्स का इस्तेमाल काफी स्मूद रहेगा। फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिससे यूजर्स को बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक बार चार्ज करने पर पूरा दिन आराम से निकल सकता है।

कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का AI डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में भी अच्छी फोटो लेने का दावा करता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो बेसिक यूज के लिए ठीक-ठाक परफॉर्म करता है।

परफॉर्मेंस के लिए फोन में Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम जैसे सोशल मीडिया, वीडियो देखने और हल्की गेमिंग के लिए सही माना जाता है। यह स्मार्टफोन Android 16 पर चलता है, जिसके ऊपर कंपनी का NxtQuantum OS दिया गया है, जिससे यूजर्स को स्मूद और सिंपल एक्सपीरियंस मिलता है।