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15 मिनट में Out of Stock! AI+ Pulse 2 की आज फिर लगी धमाकेदार सेल; ₹6999 में खरीदने का मौका

Mar 19, 2026 11:45 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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AI+ Pulse 2 की पहली सेल में 15 मिनट में पूरा स्टॉक खत्म हो गया था। 7000 रुपए से कम में 50MP कैमरा वाले इस फोन की दूसरी सेल आज 12 बजे से शुरू होगी है। जानें ऑफर्स और फीचर्स की सभी डिटेल्स:

15 मिनट में Out of Stock! AI+ Pulse 2 की आज फिर लगी धमाकेदार सेल; ₹6999 में खरीदने का मौका

अगर आप भी नया स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए आज बड़ा मौका है। हाल ही में लॉन्च हुआ AI+ Pulse 2 स्मार्टफोन की पहली सेल में इतनी ज्यादा डिमांड देखने को मिली कि यह फोन फर्स्ट सेल में सिर्फ 15 मिनट के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो गया। इस डिवाइस को लेकर यूजर्स में जबरदस्त क्रेज देखने को मिला, खासकर इसके AI फीचर्स और किफायती कीमत की वजह से। आज कंपनी की दूसरी सेल है, जिससे उन लोगों को एक और मौका मिलेगा जो पहली बार इसे खरीद नहीं पाए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार भी डिवाइस का स्टॉक सीमित है, इसलिए जल्दी बुकिंग करना जरूरी होगा। AI+ Pulse 2 खास तौर पर उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो स्मार्ट फीचर्स, तेज परफॉर्मेंस और स्टाइलिश डिजाइन एक साथ चाहते हैं।

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AI+ Pulse 2 कीमत और सेल ऑफर्स

AI+ Pulse 2 के 4GB RAM और 64GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट को आज इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत सिर्फ 6,999 रुपए में बैंक ऑफर्स के साथ बेचा जाएगा। यह स्मार्टफोन खास तौर पर Flipkart पर एक्सक्लूसिव तौर पर सेल के लिए रखा गया है। एक्सचेंज छूट का फायदा उठा कर फोन को और कम कीमत में ख़रीदा जा सकता है।

AI+ Pulse 2 के खास फीचर्स

AI+ Pulse 2 स्मार्टफोन में 6.745 इंच की HD+ डिस्प्ले दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है। इसका मतलब है कि स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और ऐप्स का इस्तेमाल काफी स्मूद रहेगा। फोन में 6000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिससे यूजर्स को बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक बार चार्ज करने पर पूरा दिन आराम से निकल सकता है।

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कैमरा की बात करें तो इसमें 50MP का AI डुअल रियर कैमरा दिया गया है, जो अलग-अलग लाइटिंग कंडीशन में भी अच्छी फोटो लेने का दावा करता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो बेसिक यूज के लिए ठीक-ठाक परफॉर्म करता है।

परफॉर्मेंस के लिए फोन में Unisoc T7250 प्रोसेसर दिया गया है, जो रोजमर्रा के काम जैसे सोशल मीडिया, वीडियो देखने और हल्की गेमिंग के लिए सही माना जाता है। यह स्मार्टफोन Android 16 पर चलता है, जिसके ऊपर कंपनी का NxtQuantum OS दिया गया है, जिससे यूजर्स को स्मूद और सिंपल एक्सपीरियंस मिलता है।

AI+ Pulse 2 का डिजाइन भी यूथ को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फोन को स्टाइलिश लुक दिया गया है और इसे पकड़ने में भी काफी आरामदायक महसूस होता है। यह स्मार्टफोन ग्रीन, ब्लू, पिंक, पर्पल और ब्लैक जैसे कई कलर ऑप्शन में आता है, जिससे यूजर्स अपनी पसंद के हिसाब से चुन सकते हैं।

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Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

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