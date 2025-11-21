अब AI धोएगा आपके घर के कपड़े, ये वॉशिंग मशीन हजारों रुपये के डिस्काउंट के साथ कपड़े बनाएंगी चकाचक
अगर आप अपने घर को एडवांस बनाने का प्लान कर रहे हैं और अपने लिए एआई पावर्ड वॉशिंग खरीदना चाहते हैं, तो यहां देखें अमेजन पर मिलने वाले कुछ कुछ बेस्ट ऑप्शन्स की लिस्ट।
AI-पावर्ड वॉशिंग मशीन एक स्मार्ट और मॉर्डन टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला अप्लांस है। ये कपड़े धोने के एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा सुविधाजनक बना देता है। यह मशीन आपके कपड़ों के फैब्रिक, दाग और लोड साइज को खुद पहचानकर ऑटोमैटिक वॉश मोड चुन लेती है। इससे पानी, डिटर्जेंट और समय की बचत होती है। AI तकनीक हर वॉश साइकिल को स्मार्ट तरीके से एडजस्ट करती है, जिससे कपड़े बेहतर तरीके से साफ होते हैं। यह उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो कम मेहनत में ज्यादा स्मार्ट और फास्ट वॉशिंग सॉल्यूशन चाहते हैं।
1. IFB 8 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (SENATOR MBN 8012 CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Mocha)
इसकी कीमत 46,190 रुपये है। इसे 23% डिस्काउंट के साथ 35,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह AI-पावर्ड फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जो 8 किलोग्राम क्षमता और 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आती है। इसमें डीपक्लीन और पावरस्टीम जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कपड़ों को गहराई से साफ करती है और बैक्टीरिया हटाती है। वाई-फाई कनेक्टिविटी से आप इसे मोबाइल ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। 9 स्विरल वॉश सिस्टम, स्टीम रिफ्रेश और इनबिल्ट हीटर कपड़ों को सॉफ्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कपड़ों की गहरी और हाइजेनिक सफाई
मोबाइल ऐप से आसान कंट्रोल
कम बिजली और कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
फ्रंट लोड डिजाइन जगह ज्यादा घेरती है
2. Godrej Smart Choice 7 Kg 5 Star, AI Tech, Fabrisafe Steel Drum, Magic Lint Filter, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ALP 70 5.0 FDUN GPGR, Graphite Grey)
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 27,300 रुपये के बजाय 13,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह एक किफायती टॉप-लोड वॉशिंग मशीन है, जिसमें 5 स्टार एनर्जी रेटिंग और AI तकनीक के साथ बेहतर वॉश क्वालिटी मिलती है। इसका फैब्रिसेफ स्टील ड्रम कपड़ों को सुरक्षित रखकर सॉफ्ट वॉश देता है। मैजिक लिंट फिल्टर हर वॉश में लिंट को साफ करता है, जिससे मशीन साफ रहती है। इसकी क्षमता 7 किलोग्राम की है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम पानी के प्रेशर में काम करने की क्षमता
ड्रम कपड़ों के लिए सुरक्षित
एनर्जी और पानी की बचत
कम मेंटेनेंस और आसान इस्तेमाल
क्यों खोजें विकल्प
टॉप-लोड मॉडल में कुछ दाग गहरे रह सकते हैं
AI फीचर्स सीमित स्तर के
गर्म पानी के लिए हीटर मौजूद नहीं
3. Godrej 7.5 Kg 5 Star, AI Powered, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Rollercoaster Pulsator For Deep Cleaning, Fully Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ALP 75 5.0 FDAG GPGR, Graphite Grey)
2 साल की वारंटी के साथ आने वाली ये वॉशिंग मशीन 49% डिस्काउंट के साथ 16,990 रुपये में खरीदा जा सकेगी। 7.5 किलोग्राम 5 स्टार टॉप-लोड वॉशिंग मशीन उन घरों के लिए शानदार विकल्प है, जहां पानी का प्रेशर कम रहता है, क्योंकि यह ~0 प्रेशर में भी टब को आसानी से भर सकती है। AI पावर्ड वॉश सिस्टम कपड़ों के अनुसार वॉश को एडजस्ट करता है। इसका रोलरकोस्टर प्लस्टर कपड़ों को गहराई से साफ करने में मदद करता है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली बचाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम पानी के प्रेशर में भी बेहतरीन काम
एनर्जी की बचत
इस्तेमाल में आसान और मेंटेनेंस कम
क्यों खोजें विकल्प
मुश्किल दागों पर कभी-कभी दोबारा वॉश की जरूरत
प्लास्टिक टॉप लिड
हीटर विकल्प उपलब्ध नहीं
4. Samsung 8 Kg, 5 Star, AI Energy Mode Wash, Ecobubble, AI VRT+, Super Speed, Soft Closing Door, Wi-Fi, Digital Inverter, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80F08S2LTL, Lavender Gray)
इसकी कीमत 30,990 रुपये है। इसे 27% डिस्काउंट के साथ 22,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 8 किलोग्राम क्षमता के साथ आने वाली यह एक स्मार्ट और पावर-एफिशिएंट विकल्प है। इसकी इकोबबल टेक्नोलॉजी कम तापमान में भी डीप क्लीनिंग देती है। साथ ही एआई एनर्जी मोड बिजली को कम खर्च करता है। यह सुपर स्पीड मोड के साथ आती है, जो कम समय में धुलाई पूरी करता है। इसमें डिजिटल इन्वर्टर मोटर दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली में बेहतरीन सफाई
वाई-फाई से स्मार्ट कंट्रोल
बड़े परिवार के लिए क्षमता सही
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
मुश्किल दागों के लिए दोबारा वॉश की जरूरत
टॉप-लोड में पानी की खपत फ्रंट-लोड से ज्यादा
5. Bosch 7 kg, 5 Star, AI active water+, Anti-Wrinkle, Anti-Tangle, Anti Bacteria Steam, Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (WAJ24266IN, In-Built Heater, Silver)
इसकी कीमत 49,990 रुपये है। इसे 46% डिस्काउंट के साथ 26,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 7 किलोग्राम की फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन है, जो बड़े परिवारों के लिए सही रहेगी। इसमें हाईजीन वॉश तकनीक दी गई है, जिससे कपड़े सही तरह से साफ होते हैं। यह 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। 1200 RPM की स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाती है। 15 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम हर तरह के कपड़ों के लिए सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
एनर्जी और पानी दोनों की बचत
1200 RPM से जल्दी सूखने वाले कपड़े
शोर कम और मोटर बहुत ड्यूरेबल
15 प्रोग्राम से हर फैब्रिक की सही धुलाई
क्यों खोजें विकल्प
कीमत टॉप-लोड मॉडल की तुलना में ज्यादा
फ्रंट-लोड मशीनों के लिए जगह की जरूरत
