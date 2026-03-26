युद्ध में दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा AI Robot, सटीक निशाना लगाने में माहिर, खुद लेता है फैसले

आपने फिल्मों में तो रोबोट्स को युद्ध लड़ते जरूर देखा होगा। यह अब धीरे-धीरे युद्ध के मैदानों में हकीकत बनता जा रहा है। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के एक स्टार्टअप 'फाउंडेशन रोबोटिक्स' ने पिछले महीने यूक्रेन को सैन्य इस्तेमाल के लिए अपने दो ह्यूमनॉइड रोबोट - Phantom MK-1 दिए हैं।

आपने फिल्मों में तो रोबोट्स को युद्ध लड़ते जरूर देखा होगा। यह सीन, जो कभी साइंस फिक्शन फिल्मों तक ही सीमित था, अब धीरे-धीरे युद्ध के मैदानों में हकीकत बनता जा रहा है। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के एक स्टार्टअप 'फाउंडेशन रोबोटिक्स' ने पिछले महीने यूक्रेन को सैन्य इस्तेमाल के लिए अपने दो ह्यूमनॉइड रोबोट - Phantom MK-1 दिए हैं। यानी देखा जाए, तो आज के युद्ध के मैदानों का इस्तेमाल अब ऐसी आधुनिक मशीनों को टेस्ट करने के लिए किया जा रहा है, जिन्हें इंसानी जोखिम को कम करने और काम की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये बदलाव दिखाते हैं कि रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी तेजी से लैब से निकलकर असल दुनिया में अपनी जगह बना रहे हैं।

शुरुआत में, फैंटम MK-1 को यूक्रेन युद्ध में एक रेकी सैनिक के तौर पर काम करने वाला बताया गया था। हालांकि, इसके डिजाइन की वजह से इसे और भी कई कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें गोली चलाना, सामान सप्लाई करना और खतरनाक पदार्थों को संभालना शामिल है।

Phantom MK-1 रोबोट में क्या खास पिछले साल अक्टूबर में पहली बार पेश किया गया *Phantom MK-1* 180 सेमी यानी 5 फूट 9 इंच लंबा है, इसका वजन 80 किलो है, और यह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हुए 20 किलो तक का सामान या उपकरण ले जा सकता है, जो कि इंसानी पैदल सेना की मार्चिंग रफ्तार के बराबर है। इसे इंसानों की तरह चलने और ऐसे मुश्किल इलाकों में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है, जहां आम मशीनें ठीक से काम नहीं कर पातीं। इलेक्ट्रिक मोटर से चलने वाले एक्चुएटर्स से लैस यह रोबोट अपने हाथों और बांहों को बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से हिलाता है, और अपने धड़ पर लगे कई कैमरों का इस्तेमाल करके दिखाई देने वाली रोशनी को पहचानता है, साथ ही अपने आस-पास मौजूद चीजों या लोगों पर नजर रखता है। इसके अलावा, इसमें एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भी मौजूद है, जिसकी मदद से यह युद्ध के मैदान के माहौल का तेजी से आकलन कर सकता है और खुद से फैसले ले सकता है- जैसे कि आगे बढ़ने की दिशा तय करना।

AI मिलिट्री रोबोट कैसे काम करते हैं आजकल मिलिट्री रोबोट AI और इंसानी कंट्रोल के कॉम्बीनेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसे 'ह्यूमन-इन-द-लूप' सिस्टम कहा जाता है। AI चीजों की पहचान करने, मुश्किल रास्तों पर चलने और जरूरी कदम सुझाने जैसे कामों में मदद करता है। हालांकि, अहम फैसले लेने का कंट्रोल अभी भी इंसानों के पास ही होता है, खासकर जब हथियारों के इस्तेमाल की बात आती है।

तेजी से बढ़ रहा रोबोट्स का इस्तेमाल ह्यूमनॉइड रोबोट कहानी का केवल एक हिस्सा हैं। मानवरहित जमीनी वाहन (UGVs) पहले से ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अकेले जनवरी 2026 में ही, रोबोट का इस्तेमाल करके 7,000 से ज्यादा मिशन पूरे किए गए। ये मशीनें मुख्य रूप से लॉजिस्टिक्स का काम संभालती हैं, जैसे कि सामान पहुंचाना, घायल सैनिकों को सुरक्षित निकालना और इलाकों की रेकी करना। ज्यादातर रोबोट का इस्तेमाल अभी सीधे मुकाबले के बजाय सहायक कामों के लिए किया जाता है।

ह्यूमनॉइड रोबोट की चुनौतियां और संभावनाएं तेज ग्रोथ के बावजूद, रोबोट की अभी भी कुछ सीमाएं हैं। दरअसल, रोबोट को बैटरी की सीमित अवधि, ज्यादा लागत और जटिल स्थितियों को समझने में कठिनाई जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा, हैकिंग और दुरुपयोग को लेकर भी चिंताएं हैं।

एक्सपर्ट्स का मानना ​​है कि भविष्य के युद्धों में जमीन, हवा और समुद्र में एक साथ काम करने वाले, आपस में जुड़े रोबोटों के बड़े समूह शामिल हो सकते हैं। यह बदलाव सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं है; यह रोबोटिक्स और AI के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। मशीनें धीरे-धीरे सिर्फ औजार होने से आगे बढ़कर एक्टिव पार्टनर बन रही हैं, और तकनीक के भविष्य को आकार दे रही हैं।

कंपनी को मिले करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट Phantom MK-1 को सैन फ्रांसिस्को स्थित एक स्टार्टअप ' फाउंडेशन' ने बनाया है। इस कंपनी की स्थापना पूर्व सैनिकों और ऐसे इंजीनियरों ने की है, जो डिफेंस रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। कंपनी ने अमेरिकी सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ लगभग 24 मिलियन डॉलर के अनुबंध पहले ही हासिल कर लिए हैं, जिससे वह एक ऑफिशियल डिफेंस पार्टनर बन गई है।