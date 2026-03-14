ग्रेजुएशन तक 9.25 करोड़ रुपये कमाएगा बच्चा, वरना पूरी फीस वापस, AI स्कूल का वादा

अमेरिका स्थित एक AI पावर्ड Alpha School बच्चों को करोड़पति बनाने का वादा कर रहा है। स्कूल का कहना है कि दावा है कि अगर ग्रेजुएशन तक आपका बच्चा 1 मिलियन डॉलर (यानी लगभग 9.25 करोड़ रुपये) नहीं कमा पाता है, तो वे पूरी फीस वापस कर देंगे।

शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है। माता-पिता सिर्फ स्कूल की फीस के तौर पर ही लाखों रुपये खर्च कर देते हैं, हायर एजुकेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन अमेरिका का एक स्कूल बच्चों को करोड़पति बनाने का वादा कर रहा है। स्कूल का दावा है कि जब तक आपका बच्चा ग्रेजुएट होगा, तब तक वह करोड़पति बन चुका होगा। दरअसल, अमेरिका के एक AI पावर्ड स्कूल जिसका नाम अल्फा स्कूल (Alpha School) है, का कहना है कि अगर ग्रेजुएशन तक आपका बच्चा 1 मिलियन डॉलर नहीं कमा पाता है, तो वे आपकी पूरी फीस वापस कर देंगे।

ग्रेजुएशन तक $1 मिलियन कमाएं, या पूरी फीस वापस पाएं एक्स पर, अल्फा स्कूल के कैमरन सोर्स्बी ने एक नए प्रोग्राम की घोषणा की, जो खास तौर पर उन बच्चों के लिए है जो उद्यमी यानी बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। उन्होंने लिखा, “हमारा वादा: ग्रेजुएशन तक $1 मिलियन (यानी लगभग 9.25 करोड़ रुपये) कमाएं, या अपनी पूरी ट्यूशन फीस वापस पाएं।”

सॉर्सबी ने जोर देकर कहा कि इसे हासिल करने के लिए स्कूल के पास "दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम" होगी। और इसी के लिए, अल्फा स्कूल ने लोगों को नौकरी पर रखना शुरू कर दिया था। उन्होंने आगे कहा, “हम 2-3 ऐसे बेहतरीन कोच की तलाश में हैं जो छात्रों को इस मुश्किल, लेकिन हासिल किए जा सकने वाले लक्ष्य को पाने में हमारी मदद कर सकें।”

अल्फा स्कूल क्या है? ऐसा लगता है कि अल्फा स्कूल का पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। शिक्षकों के बजाय, यह संस्थान दावा करता है कि कोई भी छात्र AI की मदद से पूरे दिन की पढ़ाई सिर्फ दो घंटों में पूरी कर सकता है। यह AI सिस्टम ChatGPT और Claude जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके छात्र के ज्ञान का आकलन करता है और उसके हिसाब से उसकी पढ़ाई की योजना तैयार करता है।

अल्फा स्कूल की संस्थापक मैकेंजी प्राइस का दावा है कि उनके छात्र अमेरिका में शीर्ष 1-2 प्रतिशत में स्कोर करते हैं। 90 प्रतिशत से अधिक छात्रों ने कहा कि उन्हें स्कूल जाना बहुत पसंद है।

और बाकी का दिन लाइफ स्किल्स या पैशन प्रोजेक्ट्स और को-करिकुलर एक्टिविटीज को सिखाने में इस्तेमाल होता है। हालांकि स्कूल ने एंटरप्रेन्योरशिप करिकुलम के बारे में विस्तार से नहीं बताया है, लेकिन यह संभावना है कि छात्रों से कोई व्यवसाय शुरू करने के लिए कहा जाएगा और उन्हें उनके कोचों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा।

इतनी है हाई स्कूल की फीस अल्फा स्कूल के इस समय पूरे यूएस में 20 से ज्यादा सेंटर हैं। हालांकि, इसका हाई स्कूल प्रोग्राम सिर्फ ऑस्टिन, टेक्सास वाले सेंटर पर ही उपलब्ध है। ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, अल्फा हाई की ट्यूशन फीस 40,000 डॉलर (लगभग 37 लाख रुपये) है। सॉर्सबी की पोस्ट के अनुसार, अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन पूरा होने तक एक मिलियन डॉलर नहीं कमा पाता है, तो स्कूल माता-पिता को इस फीस का पूरा रिफंड देगा।