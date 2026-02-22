सबसे पहले देखें Ai+ Pulse 2 का फर्स्ट लुक, पांच खूबसूरत कलर्स में आ रहा फोन, मिलेगा 50MP कैमरा

Feb 22, 2026 05:10 pm IST

Ai+ अब भारतीय बाजार में अपने स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में नए मॉडल जोड़ने के लए तैयार है। Ai+ ने पिछले साल जुलाई में भारत में अपने पहले स्मार्टफोन - Nova 5G और Pulse लॉन्च किए थे। अब कंपनी Ai+ Pulse 2 को अपने नए स्मार्टफोन के तौर पर ला रही है। फोन की माइक्रोसाइट फ्लिपकार्ट पर लाइव हो चुकी है, जहां कंपनी ने अब आधिकारिक तौर पर फोन के डिजाइन, कलर ऑप्शन्स और कुछ खास फीचर्स को कंफर्म कर दिया है। अपकमिंग मॉडल दिखने में बेदह खूबसूरत है और इसे पांच कलर्स में लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल कंपनी ने अपकमिंग Ai+ Pulse 2 ने ऑफिशियल लॉन्च डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन लीक रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसे भारत में 24 फरवरी को लॉन्च किया जा सकता है। कंपनी एक फ्लिप फोल्ड फोन को भी लाने की तैयारी में है।

कंपनी ने कंफर्म किए फोन के ये फीचर्स फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट पर कंपनी ने इसके कुछ खास फीचर्स को कंफर्म कर दिया है। माइक्रोसाइट के अनुसार, फोन में 50 मेगापिक्सेल AI डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा। सेल्फी कैमके लिए फोन में वॉटरड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलेगा। फोन में 6000mAh बैटरी मिलेगी। फोन धूल और पानी से सुरक्षित रहने के लिए IP64 रेटिंग के साथ आएगा। इसमें 12nm पर बना यूनसॉक T7250 1.8 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा-कोर प्रोसेसर मिलेगा। फोन एंड्रॉयड 16 ओएस के साथ आएगा।

माइक्रोसाइट पर कंपनी ने Ai+ इकोसिस्टम के अन्य प्रोडक्ट्स जैसे टैबलेट, स्मार्टवॉच और ईयरबड्स को भी टीज किया है। फोन दिखने में भी काफी खूबसूरत है। इसके बैक पैनल पर दो तरह की फिनिश देखने को मिलेगी। फोन में स्क्वायर शेप का कैमरा मॉड्यूल मिलेगा, जिसमें लेंस के साथ एलईडी फ्लैश भी मिलेगा। माइक्रोसाइट पर इस फोन को पिंक, ग्रीन, पर्पल, ब्लू और ब्लैक कलर ऑप्शन में आने के लिए टीज किया है। फोन के राइट साइड पावर बटन है, जिसे ऑरेंज कलर में दिया गया है और ठीक इसके ऊपर वॉल्यूम बटन है। फोन के किनारे गोल रखे गए हैं।