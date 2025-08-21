केवल 5499 रुपये में 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाला फोन, धड़ाधड़ हो रही सेल AI plus phone with 50MP camera and 5000mah battery in just 5499 rupees, Gadgets Hindi News - Hindustan
केवल 5499 रुपये में 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी वाला फोन, धड़ाधड़ हो रही सेल

Ai+ Pulse बजट स्मार्टफोन को Flipkart से बंपर डिस्काउंट पर खरीदने का मौका ग्राहकों को दिया जा रहा है। वे 6000 रुपये से भी कम कीमत पर यह फोन ऑर्डर कर सकते हैं। आइए आपको इस डील के बारे में बताते हैं। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 08:02 PM
बीते वक्त की बात है कि जब एंट्री-लेवल सेगमेंट में पावरफुल स्मार्टफोन्स नहीं मिलते थे। अब आप 6000 रुपये से भी कम कीमत पर 50MP कैमरा और 5000mAh क्षमता वाली बैटरी के साथ Android 15 वाला स्टाइलिश फोन Ai+ Pulse ऑर्डर कर सकते हैं। आइए आपको इस डिवाइस पर मिलने वाले ऑफर और इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में विस्तार से बताते हैं।

Ai+ Pulse स्मार्टफोन को उन यूजर्स के लिए खासतौर से डिजाइन किया गया है, जो एंट्री-लेवल सेगमेंट में पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ स्टाइलिश डिजाइन की उम्मीद कर रहे हैं। यह डिवाइस स्लीक बिल्ड के अलावा Android 15 पर काम करता है और इसमें 50MP AI डुअल कैमरा सेटअप दिया गया है। यह डिवाइस कई बार आउट-ऑफ-स्टॉक हो चुका है।

यहां सबसे सस्ता मिल रहा है Ai+ Pulse

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर Ai+ Pulse को खास डिस्काउंट के बाद केवल 5,499 रुपये कीमत पर लिस्ट किया गया है। इस फोन के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स से भुगतान करने की स्थिति में 5 प्रतिशत कैशबैक मिल रहा है और इसकी कीमत 5,250 रुपये के करीब रह जाएगी। पुराने फोन के बदले इसपर 4,700 रुपये तक की अधिकतम छूट पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर मिल सकती है।

डिवाइस को ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, पिंक और पर्पल कलर ऑप्शंस में खरीदने का विकल्प दिया जा रहा है।

ऐसे हैं Ai+ Pulse के स्पेसिफिकेशंस

बजट स्मार्टफोन में 6.7 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया गया है जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। फोन में Unisoc T615 प्रोसेसर है जिसे 4GB और 6GB रैम ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। कैमरा सेटअप में 50MP का डुअल AI रियर कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा शामिल है। पावर के लिए इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है जो 18W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है।

स्मार्टफोन Android 15 पर बेस्ड NxtQuantum OS पर चलता है जो Android 15 पर आधारित है और इसमें डेटा एन्क्रिप्शन, NxtPrivacy डैशबोर्ड, NxtSafe स्पेस और NxtMove ऐप जैसी एडवांस्ड सिक्योरिटी और प्राइवेसी फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि फोन में कोई ब्लॉटवेयर नहीं है।

