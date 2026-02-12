Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Ai plus NovaPods and NovaWatch series to launch on 24 February check all features and specs
24 फरवरी को होगा बड़ा धमाका, Ai+ लाएगा किफायती NovaPods और NovaWatch

24 फरवरी को होगा बड़ा धमाका, Ai+ लाएगा किफायती NovaPods और NovaWatch

संक्षेप:

लंबे इंतजार के बाद Ai+ ने भारत में NovaPods ऑडियो और NovaWatch स्मार्टवॉच की लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। ये दोनों प्रोडक्ट्स 24 फरवरी को बजट कैटेगरी में दस्तक देंगे। 

Feb 12, 2026 08:19 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Ai+ एक बार फिर टेक मार्केट में हलचल मचाने की तैयारी में है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वह 24 फरवरी को अपने नए AIoT डिवाइसेज लॉन्च करने जा रही है। इस लॉन्च के साथ Ai+ का मकसद सिर्फ नए प्रोडक्ट पेश करना नहीं, बल्कि अपना पूरा स्मार्ट ईकोसिस्टम तैयार करना है, जहां ऑडियो और वियरेबल डिवाइस आपस में आसानी से कनेक्ट होकर काम कर सकें।

सम्बंधित सुझाव

discount

63% OFF

Active 2 Smart Watch, Silver, Digital Display, Heart Rate Monitor, Fitness Tracker with Charging Dock, 7+1 Features

Active 2 Smart Watch, Silver, Digital Display, Heart Rate Monitor, Fitness Tracker with Charging Dock, 7+1 Features

  • checkActive 2 Smart Watch
  • checkSilver
  • checkDigital Display
amazon-logo

₹1099

₹2999

खरीदिये

discount

80% OFF

GameSir Active 2 Smartwatch for Men & Women, 1.39” HD Round Display, Bluetooth Calling, Heart Rate & SPO₂, 100+ Sports Modes, IP67, Long Battery Life for Android & iOS (Millanese Silver)

GameSir Active 2 Smartwatch for Men & Women, 1.39” HD Round Display, Bluetooth Calling, Heart Rate & SPO₂, 100+ Sports Modes, IP67, Long Battery Life for Android & iOS (Millanese Silver)

  • checkGameSir Active 2 Smartwatch for Men & Women
  • check1.39” HD Round Display
  • checkBluetooth Calling
amazon-logo

₹1399

₹6999

खरीदिये

Withings ScanWatch Nova, Heart Health Hybrid Smartwatch for Men & Women - ECG, with SPO2, Temperature Monitoring, Sleep, Respiratory Health, Cycle Monitoring, 30-Day Battery Life, iOS & Android, Blue

Withings ScanWatch Nova, Heart Health Hybrid Smartwatch for Men & Women - ECG, with SPO2, Temperature Monitoring, Sleep, Respiratory Health, Cycle Monitoring, 30-Day Battery Life, iOS & Android, Blue

  • checkWithings ScanWatch Nova
  • checkHeart Health Hybrid Smartwatch for Men & Women - ECG
  • checkwith SPO2
amazon-logo

₹49999

खरीदिये

discount

63% OFF

Boat Wanderer Smart, Kids Watch, 2-Way Video & Phone Call, GPS Tracker, Emergency SOS, Geo Fencing, 4G Sim Compatible, Parental Controls,1.4" Display, Smart Watch for Boys Girls (Sunshine Yellow)

Boat Wanderer Smart, Kids Watch, 2-Way Video & Phone Call, GPS Tracker, Emergency SOS, Geo Fencing, 4G Sim Compatible, Parental Controls,1.4" Display, Smart Watch for Boys Girls (Sunshine Yellow)

  • checkBoat Wanderer Smart
  • checkKids Watch
  • check2-Way Video & Phone Call
amazon-logo

₹5499

₹14999

खरीदिये

discount

29% OFF

sekyo S1 Kids Smartwatch for Boys & Girls, Calling Smart Watch for Kids with Location Tracker, Camera, SOS & Safe Zone Alert, Remote Monitoring, Voice Chat, App Control, 4G/5G Sim Support -Blue

sekyo S1 Kids Smartwatch for Boys & Girls, Calling Smart Watch for Kids with Location Tracker, Camera, SOS & Safe Zone Alert, Remote Monitoring, Voice Chat, App Control, 4G/5G Sim Support -Blue

  • checksekyo S1 Kids Smartwatch for Boys & Girls
  • checkCalling Smart Watch for Kids with Location Tracker
  • checkCamera
amazon-logo

₹2849

₹3999

खरीदिये

इस नई लाइनअप में कंपनी ऑडियो सेगमेंट में NovaPods सीरीज और स्मार्ट वियरेबल कैटेगरी में NovaWatch सीरीज पेश करेगी। NovaPods के तहत तीन मॉडल: NovaPods Go, NovaPods Pro और NovaPods Clip लॉन्च किए जाएंगे, जो अलग-अलग जरूरत और बजट को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। वहीं NovaWatch सीरीज में NovaWatch Active, NovaWatch Kids 4G और NovaWatch Wearbuds शामिल होंगे। खास बात यह है कि इस सीरीज में हेल्थ ट्रैकिंग, बच्चों की सुरक्षा और यहां तक कि इनबिल्ट ईयरबड्स जैसे अनोखे फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं। यह लॉन्च भारत में Flipkart एक्सक्लूसिव होगा।

ये भी पढ़ें:सावधान! इन 3 गलतियों की वजह से बंद हो सकता आपका Aadhaar, तुरंत ऐसे करें चेक

NovaPods की डिटेल्स (लीक)

Ai+ ने NovaPods के तीन अलग-अलग मॉडल पेश किए हैं, ताकि हर यूजर की जरूरत को टार्गेट किया जा सके:

सम्बंधित सुझाव

discount

71% OFF

PunnkFunnk TrackNova 4G/5G Kids Smart Watch | HD Video Call | Live GPS Tracking | App Control | Safe Zone & SOS | Games | Family Chat | 800mAh Long Battery | FaceLock | Safety Watch for Kids - (Pink)

PunnkFunnk TrackNova 4G/5G Kids Smart Watch | HD Video Call | Live GPS Tracking | App Control | Safe Zone & SOS | Games | Family Chat | 800mAh Long Battery | FaceLock | Safety Watch for Kids - (Pink)

  • checkPunnkFunnk TrackNova 4G/5G Kids Smart Watch | HD Video Call | Live GPS Tracking | App Control | Safe Zone & SOS | Games | Family Chat | 800mAh Long Battery | FaceLock | Safety Watch for Kids - (Pink)
amazon-logo

₹2949

₹9999

खरीदिये

discount

80% OFF

Zeorgia Nova 2.01” Smartwatch with Bluetooth Calling, Heart Rate & SpO2 Monitor, Sleep Tracking, 100+ Sports Modes, IP68 Waterproof for Men & Women Compatible with Android & iPhone (Grey)

Zeorgia Nova 2.01” Smartwatch with Bluetooth Calling, Heart Rate & SpO2 Monitor, Sleep Tracking, 100+ Sports Modes, IP68 Waterproof for Men & Women Compatible with Android & iPhone (Grey)

  • checkZeorgia Nova 2.01” Smartwatch with Bluetooth Calling
  • checkHeart Rate & SpO2 Monitor
  • checkSleep Tracking
amazon-logo

₹999

₹4999

खरीदिये

discount

86% OFF

NOVITA WRISTIO 1 Bluetooth Calling Full Touch HD Display Water Resistant, Fast Charging Smartwatch

NOVITA WRISTIO 1 Bluetooth Calling Full Touch HD Display Water Resistant, Fast Charging Smartwatch

  • checkNOVITA WRISTIO 1 Bluetooth Calling Full Touch HD Display Water Resistant
  • checkFast Charging Smartwatch
amazon-logo

₹1426.3

₹9990

खरीदिये

discount

83% OFF

Zeorgia Nova 2.01” Smartwatch with Bluetooth Calling, Heart Rate & SpO2 Monitor, Sleep Tracking, 100+ Sports Modes, IP68 Waterproof for Men & Women Compatible with Android & iPhone (Pink)

Zeorgia Nova 2.01” Smartwatch with Bluetooth Calling, Heart Rate & SpO2 Monitor, Sleep Tracking, 100+ Sports Modes, IP68 Waterproof for Men & Women Compatible with Android & iPhone (Pink)

  • checkZeorgia Nova 2.01” Smartwatch with Bluetooth Calling
  • checkHeart Rate & SpO2 Monitor
  • checkSleep Tracking
amazon-logo

₹849

₹4999

खरीदिये

NovaPods Go: यह एंट्री-लेवल मॉडल होगा उन लोगों के लिए है जो रोजमर्रा की सुनने की जरूरतों के लिए अच्छा ऑडियो चाहते हैं। इसमें 10mm ड्राइवर मिलेगा। IPX4 वाटर रिसिस्टेंस और लगभग 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ इसे डेली उपयोग के लिए फिट बनाते हैं।

NovaPods Pro: थोड़ा प्रीमियम और प्रो-यूज के लिए बनाया गया यह मॉडल Hybrid Active Noise Cancellation (ANC) और Environmental Noise Cancellation (ENC) के साथ आने वाला है। यह बड्स मीटिंग्स या शोर-गुल वाली जगह में भी क्लियर आवाज देना है।

NovaPods Clips: यह मॉडल हेल्थ-फोकस्ड यूजर के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें ओपन-ईयर क्लिप-स्टाइल डिजाइन है, जिसका मतलब है कि ईयरबड कान के अंदर दबाव नहीं डालते।

NovaWatch की डिटेल्स (लीक)

NovaWatch सीरीज में भी तीन अलग-अलग मॉडल शामिल हैं:

NovaWatch Active: यह वॉच रोजमर्रा के स्वास्थ्य और वेलनेस-ट्रैकिंग के लिए डिजाइन की गई है। इसमें 1.73-इंच का AMOLED डिस्प्ले है। इसके अलावा एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग, ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले, और IP68 रेटिंग जैसी खूबियां हो सकती हैं।

NovaWatch Kids 4G: यह मॉडल बच्चों की सुरक्षा के लिए खास है। इसमें 1.69-इंच HD डिस्प्ले, 2-वे वीडियो कॉलिंग, 4G GPS + Geo-fencing, एक-क्लिक SOS अलर्ट, और पैरेंटल कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इससे माता-पिता अपने बच्चों की लोकेशन और सुरक्षा को हर समय ट्रैक कर सकते हैं।

NovaWatch Wearbuds: NovaWatch की सबसे अनोखी पेशकश हो सकती है एक स्मार्टवॉच जिसमें बिल्ट-इन ईयरबड्स भी शामिल हैं। इसमें 1.43-इंच AMOLED डिस्प्ले, लगभग 2GB तक लोकल म्यूजिक स्टोरेज, और AI फीचर्स जैसे ChatGPT और लाइव ट्रांसलेशन मिलते हैं।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta

हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।

शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।

और पढ़ें
AI Plus smartphone

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

;;;