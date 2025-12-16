Flip Phones का खेल बदलने आ रहा AI+ Nova Flip, पहली झलक ने मचाया तहलका, मिड-रेंज में लाएगा भूचाल

संक्षेप: AI+ Nova Flip भारतीय बाजार में जल्द लॉन्च होने वाला है कंपनी ने पहला टीजर जारी कर सबको चौंका दिया है। जानिए इस नए फ्लिप-स्टाइल स्मार्टफोन का डिज़ाइन और फीचर्स है।

Dec 16, 2025 03:47 pm IST

AI+ Nova Flip Phone: भारतीय स्मार्टफोन बाजार में फोल्डेबल और फ्लिप-स्टाइल फोन पिछले कुछ सालों में एक बड़ा ट्रेंड बन चुके हैं। ऐसे में अब AI+ Nova Flip की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसे भारत में जल्द ही लॉन्च किए जाने की पुष्टि कंपनी ने अपने आधिकारिक टीजर के माध्यम से की है। यह मॉडल AI+ कंपनी का पहला Flip-Style Smartphone होगा, जो भारतीय उपभोक्ताओं को फ्लिप फोन की एडवांस्ड तकनीक का अनुभव दिलाएगा।

टीजर में दिखाए गए फोन का डिज़ाइन काफी प्रीमियम और आधुनिक लगता है, जिसमें Silver/Grey कलर के साथ बहुमुखी दिखने वाला बाहरी लुक शामिल है। “SEE YOU ON THE FLIP SIDE” टैगलाइन यह संकेत देती है कि AI+ इस फ़ोन के माध्यम से भारतीय फ्लिप फोन-प्रेमियों के लिए कुछ नया और रोमांचक पेश करने जा रहा है। फ्लिप डिज़ाइन के साथ यह फोन न केवल स्टाइलिश होगा बल्कि मोबाइल अनुभव को भी और अधिक इंटरैक्टिव और मॉडर्न बनाएगा।

Nova Flip का टीजर अपडेट AI+ ने अपने CEO, माधव शेट के आधिकारिक X (Twitter) हैंडल पर Nova Flip स्मार्टफोन का आधिकारिक टीजर पोस्ट किया है जिसमें फोन का एक झलकदार डिज़ाइन दिखाई देता है। टीजर में फोन का बैक पैनल Silver/Grey कलर में दिखाया गया है। दाहिनी साइड में वॉल्यूम रॉकर और पॉवर बटन मौजूद है, जिसमें पॉवर बटन पर लाल रंग का एक्सेंट है। इसकी बॉडी और कैमरा मॉड्यूल की बनावट आधुनिक स्मार्टफोन ट्रेंड को दर्शाती है।