₹7499 में नए अवतार में आ रहा 50MP कैमरा, स्मूथ डिस्प्ले वाला AI 5G फोन, झलक हुई वायरल

AI+ ने Nova 5G स्मार्टफोन का नया Red रंग वेरिएंट भारत में टीज़ किया है, इसे ‘Bold & Brilliant’ टैगलाइन के साथ पेश किया गया है। जानें पूरी डिटेल्स:

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 07:54 PM
AI+ (NxtQuantum Shift की ब्रांड) ने अपना लोकप्रिय Nova 5G स्मार्टफोन भारत में एक और नए रंग विकल्प के साथ पेश करने की तैयारी कर ली है। कंपनी ने अपने ऑफिशियल सोशल पोस्ट के जरिए Red (लाल रंग) वेरिएंट का टीजर साझा किया है, जिसमें इसे “Bold & Brilliant” टैगलाइन के साथ दिखाया गया है। Nova 5G पहले से ही भारतीय मार्केट में पांच कलर (Pink, Green, Purple, Black, Blue) में उपलब्ध है, और अब यह नया रेड वेरिएंट इस लिस्ट में छठा ऑप्शन बनेगा।

यह नई पेशकश उन उपयोगकर्ताओं को भी आकर्षित करने की कोशिश रही है जो डिज़ाइन और रंगों पर खास ध्यान देते हैं। टीजर पोस्ट यह संकेत देते हैं कि यह वेरिएंट जल्द ही इंडिया में सेल के लिए उपलब्ध होगा।

AI+ Nova 5G के फीचर्स

यह फोन Unisoc T8200 चिपसेट पर चलता है, जो 5G सपोर्ट और मध्य-स्तर के अच्छे प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो Nova 5G में 6.75 इंच HD+ स्क्रीन दी गई है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है।

कैमरा सेटअप में 50MP का ड्युअल AI रियर कैमरा शामिल है बेहतर तस्वीरों के लिए। सेल्फी कैमरा सामने 5MP का है। 5,000mAh की बैटरी के साथ स्मार्ट पावर मैनेजमेंट दिया गया है।

Nova 5G और AI+ फीचर्स NxtQuantum OS पर चलते हैं, जो Android आधारित है और उपयोगकर्ता डेटा की सुरक्षा पर ज़ोर देता है। डेटा एन्क्रिप्शन, NxT Privacy Dashboard, NxTSafe Space, NxTMove App है।

AI+ Nova 5G की कीमत और उपलब्धता

AI+ Nova 5G स्मार्टफोन भारत में एक किफायती 5G विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया है, जिसकी शुरुआती कीमत 7,499 रुपए है। वहीं इसके 8GB रैम + 128GB स्टोरेज मॉडल की कीमत ₹9,499 है। यह फोन अब भारत में AI+ की आधिकारिक वेबसाइट और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे Flipkart और Amazon पर उपलब्ध है।

