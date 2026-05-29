कम कीमत में प्रीमियम फील, Ai+ के नए Nova 2 Neo 5G और Pro 5G, लॉन्च से पहले दिखा पूरा लुक, 5 नए कलर्स भी
Ai+ Nova 2 Neo 5G और Nova 2 Pro 5G का डिजाइन लॉन्च से पहले सामने आ गया है। कम कीमत में प्रीमियम लुक देने वाले इन नए 5G स्मार्टफोन्स में स्टाइलिश कैमरा मॉड्यूल और 5 नए कलर ऑप्शन्स देखने को मिल सकते हैं।
भारतीय स्मार्टफोन ब्रांड Ai+ लगातार अपने नए स्मार्टफोन्स को लेकर आ रहा है। अब कंपनी ने अपने आने वाले दो नए स्मार्टफोन्स Ai+ Nova 2 Neo 5G और Ai+ Nova 2 Pro 5G का डिजाइन आधिकारिक तौर पर रिवील कर दिया है। लॉन्च से पहले सामने आए इन दोनों फोन्स के डिजाइन काफी प्रीमियम है। जबकि इनकी कीमत बजट और मिड-रेंज सेगमेंट में रहने की उम्मीद है। कंपनी ने इन स्मार्टफोन्स के लिए Flipkart पर माइक्रोसाइट भी लाइव कर दी है, जहां से इनके डिजाइन की झलक देखने को मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक Ai+ Nova 2 Pro 5G का डिजाइन काफी हद तक कंपनी के पहले लॉन्च हुए Nova 2 Ultra जैसा नजर आ रहा है, लेकिन इसमें कुछ नए डिजाइन एलिमेंट्स भी जोड़े गए हैं।
फोन के बैक पैनल पर ड्यूल पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है और इसके ऊपर की तरफ वेंट जैसा डिजाइन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा चर्चा फोन के इसी वेंट डिजाइन की हो रही है। फोन का लुक काफी मॉडर्न और गेमिंग-स्टाइल वाला नजर आ रहा है, जिससे साफ है कि कंपनी युवाओं और कंटेंट क्रिएटर्स को टारगेट करना चाहती है।
5 नए कलर वैरिएंट में आ रहे Ai+ फोन
Ai+ Nova 2 Pro 5G को कंपनी पांच अलग-अलग कलर ऑप्शन्स में लॉन्च कर सकती है। यह फोन डार्क ब्लू, डार्क ग्रीन, लाइट ब्लू, रेड और पिंक जैसे कलर्स में आएगा। इतनी बड़ी कलर रेंज आमतौर पर बजट सेगमेंट में कम देखने को मिलती है, इसलिए यह फोन डिजाइन के मामले में काफी अलग नजर आ सकता है। Ai+ Nova 2 Neo 5G का डिजाइन भी काफी यूनिक दिखाई दे रहा है। इस फोन में लंबा पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें ड्यूल कैमरा सेटअप के साथ रिंग LED फ्लैश भी देखने को मिलता है। फोन का बैक डिजाइन काफी हद तक प्रीमियम स्मार्टफोन्स जैसा लगता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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