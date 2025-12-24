Ai+ ने NovaPods किए लॉन्च: ₹1,000 से कम में स्मार्ट ऑडियो के साथ वेलनेस फीचर्स की एंट्री

संक्षेप: Ai+ ने अपनी पहली ऑडियो प्रोडक्ट लाइन NovaPods की घोषणा की है, जिसमें 1,000 रुपये से कम कीमत में स्मार्ट और वेलनेस-फोकस्ड इयरबड्स पेश किए जाएंगे। NovaPods सीरीज जनवरी 2026 में भारत में लॉन्च होगी।

भारतीय मार्केट में अफॉर्डेबल स्मार्ट डिवाइसेज की मांग लगातार बढ़ रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए Ai+ ने अपनी पहली ऑडियो प्रोडक्ट लाइन NovaPods लॉन्च करने की घोषणा की है। यह कंपनी का वियरेबल ऑडियो सेगमेंट में पहला कदम है, जिसे Q1 2026 यानी जनवरी 2026 में मार्केट में पेश किया जाएगा। खास बात यह है कि NovaPods की शुरुआती कीमत 1,000 रुपये से कम रखी जाएगी, जिससे यह बजट सेगमेंट के यूजर्स के लिए अट्रैक्टिव बन सकता है।

NovaPods को सिर्फ इयरबड्स नहीं, बल्कि स्मार्ट और वेलनेस-फोकस्ड ऑडियो डिवाइस के तौर पर पेश किया जा रहा है। Ai+ का दावा है कि यह सीरीज दमदार ऑडियो परफॉर्मेंस के साथ-साथ हेल्थ से जुड़े फीचर्स भी देगी, जो आमतौर पर प्रीमियम इयरबड्स में देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि यह लॉन्च बजट ऑडियो मार्केट में हलचल मचा सकता है।

सीरीज में होंगे पांच अलग-अलग मॉडल्स NovaPods सीरीज में कुल पांच अलग-अलग मॉडल शामिल होंगे, जिन्हें अलग-अलग यूजर जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है। NovaPods Go हल्के और पोर्टेबल इयरबड्स होंगे, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल और ट्रैवल के लिए परफेक्ट हैं। वहीं NovaPods Air बेहतर कंफर्ट, स्टाइलिश डिजाइन और दमदार साउंड पर फोकस करेगा, जो युवा यूजर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

सीरीज का प्रीमियम मॉडल NovaPods Pro होगा, जिसमें बेहतर साउंड क्लैरिटी के साथ Active Noise Cancellation (ANC) फीचर मिलने की उम्मीद है। यह मॉडल उन यूजर्स के लिए खास होगा, जो म्यूजिक, कॉल्स या कंटेंट को बिना बाहरी नॉइस के एंजॉय करना चाहते हैं।

NovaPods लाइनअप का सबसे खास मॉडल NovaPods Beats माना जा रहा है। इसमें हार्ट रेट ट्रैकिंग और SpO2 मॉनिटरिंग जैसे बायोमेट्रिक फीचर्स दिए जाएंगे। यानी ये इयरबड्स सिर्फ म्यूजिक सुनने का जरिया नहीं रहेंगे, बल्कि रोजमर्रा की सेहत पर नजर रखने वाले वेलनेस कंपैनियन के तौर पर भी काम करेंगे। फिटनेस और हेल्थ-कॉन्शस यूजर्स के लिए यह एक बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है।

इसके अलावा NovaPods Clips को फैशन और सेफ लिस्निंग के कॉन्सेप्ट पर डिजाइन किया गया है। यह मॉडल आसपास के इनवायरमेंट की बेहतर अलर्टनेस के साथ म्यूजिक सुनने का अनुभव देगा, जिससे सड़क या पब्लिक प्लेस पर इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा भी बनी रहे।

डिजाइन की बात करें तो सभी NovaPods मॉडल यूथ-फ्रेंडली और वाइब्रेंट कलर्स में उपलब्ध होंगे, जो Ai+ स्मार्टफोन्स की डिजाइन लैंग्वेज से मेल खाते हैं। इससे साफ है कि कंपनी का फोकस युवा यूजर्स पर है, जो स्टाइल और टेक्नोलॉजी दोनों को अहमियत देते हैं।