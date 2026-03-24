कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स के साथ आ रहे Ai+ Nova सीरीज के 2 नए गेमचेंजर फोन, 9 अप्रैल को होगी एंट्री
Ai+ Smartphone की Nova Series 9 अप्रैल 2026 को लॉन्च होने जा रही है। इस सीरीज में 2 नए 5G स्मार्टफोन आएंगे, जिनमें Nova 2 और Nova 2 Ultra सबसे पहले लॉन्च होंगे। जानिए क्या होंगी इन फोन्स की खासियतें:
Ai+ Smartphone जल्द अपनी नई Nova सीरीज को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। कंपनी ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि Nova सीरीज के दो नए 5G स्मार्टफोन Nova 2 और Nova 2 Ultra सबसे पहले 9 अप्रैल 2026 को लॉन्च होंगे। इस सीरीज में कुल 5 स्मार्टफोन शामिल होंगे, जो अलग-अलग यूजर्स की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। कंपनी का कहना है कि यह सिर्फ एक लॉन्च नहीं, बल्कि स्मार्टफोन के नए दौर की शुरुआत है। Ai+ Nova Series को 9 अप्रैल 2026 को लॉन्च किया जाएगा। इस दिन Nova 2 और Nova 2 Ultra को पेश किया जाएगा, जबकि बाकी मॉडल्स को आने वाले महीनों में लॉन्च किया जाएगा। यह सीरीज Flipkart और अन्य रिटेल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध होगी, जिससे देशभर के यूजर्स इसे आसानी से खरीद सकेंगे।
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Nova Series होगी 5 स्मार्टफोन का पूरा पैकेज
Ai+ Nova Series में कुल 5 स्मार्टफोन शामिल होंगे जिनमें Nova 2, Nova 2 Ultra, Nova 2 Pro, Nova 2 Neo और Nova Flip हैं। यह पहली बार है जब कंपनी इतनी बड़ी रेंज के साथ बाजार में उतर रही है। हर डिवाइस को अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है, ताकि यूजर्स अपनी पसंद और बजट के अनुसार फोन चुन सकें। यह कदम साफ दिखाता है कि कंपनी अब सिर्फ एक-दो मॉडल तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि एक पूरी सीरीज के जरिए बाजार में मजबूत पकड़ बनाना चाहती है।
Ai+ Nova 2 Ultra की खासियत
Nova 2 Ultra इस सीरीज का सबसे खास स्मार्टफोन माना जा रहा है। इसमें कस्टमाइजेबल बैक पैनल लाइटिंग दी जाएगी, जो कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन के अनुसार बदलती रहेगी। यह फीचर खासतौर पर उन यूजर्स को पसंद आएगा जो अपने फोन में कुछ नया और यूनिक चाहते हैं।
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Ai+ Nova 2 के खास फीचर्स
Nova 2 को उन यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है जो अच्छा परफॉर्मेंस चाहते हैं।इसमें स्मूद स्पीड, अच्छी बैटरी लाइफ और स्टेबल एक्सपीरियंस देने पर फोकस किया गया है। Nova Series को खासतौर पर यूजर्स की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। Ai+ Smartphone अपने फोन में NxtQuantum OS का इस्तेमाल करता है, जो एक भारतीय ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह OS यूजर्स को स्मूद और सुरक्षित एक्सपीरियंस देने के लिए बनाया गया है। कंपनी का फोकस प्राइवेसी और सिक्योरिटी पर भी है, जिससे यूजर्स का डेटा सुरक्षित रह सके।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।
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