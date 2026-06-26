बस आज है मौका: तगड़ी छूट पर खरीदें 6000mAh बैटरी, 48MP कैमरे वाले Ai+ के दो धांसू 5G फोन, सबसे सस्ता ₹11,999 का

Ai+ Nova 2 Pro 5G और Nova 2 Neo 5G की पहली सेल आज Flipkart पर शुरू हो गई है। दोनों स्मार्टफोन 1000 रुपए तक के डिस्काउंट के साथ खरीदे जा सकते हैं।

नया बजट 5G स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं, तो आज आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। Ai+ Smartphone ने अपनी नई Nova 2 Series की पहली सेल आज यानी 26 जून दोपहर 12 बजे से शुरू कर दी है। इस सेल में कंपनी के दो नए स्मार्टफोन Nova 2 Neo 5G और Nova 2 Pro 5G खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। खास बात यह है कि फर्स्ट सेल में दोनों स्मार्टफोन्स को तगड़ी बैंक छूट के साथ बेचा जाएगा। यानी ग्राहक लॉन्च ऑफर का फायदा उठाकर इन फोन्स को कम कीमत में खरीद सकते हैं। ये स्मार्टफोन Flipkart और चुनिंदा रिटेल स्टोर्स पर सेल के लिए उपलब्ध हैं।

दोनों फोन्स में 6000mAh बैटरी, Android 16 आधारित NxtQuantum OS और 48MP Sony कैमरा जैसे फीचर्स दिए गए हैं। आइये आपको डिटेल में बताते हैं इन फोन्स पर मिलने वाले ऑफर्स और फीचर्स की डिटेल्स:

AI+ Nova 2 Pro 5G और Nova 2 Neo 5G: कीमत और सेल डिटेल्स AI+ Smartphone Nova 2 Neo 5G का 4GB + 128GB मॉडल 12,999 रुपए में और जबकि 6GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 13,999 रुपए में पेश किया गया है। लेकिन अभी लॉन्च ऑफर के तहत बैंक छूट के साथ फोन को 1000 रुपए के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं।

वहीं, Nova 2 Pro 5G के 6GB + 128GB मॉडल की कीमत 15,999 रुपए और 8GB + 128GB वेरिएंट की कीमत 17,999 रुपए की रखी गई है। लॉन्च ऑफर के तहत सभी प्रमुख बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर 1,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

AI+ Nova 2 Neo 5G की खासियतें AI+ Nova 2 Neo 5G में 6.74 इंच का HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 600 निट्स ब्राइटनेस के साथ आता है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर मिलता है, जिसे 4GB और 6GB RAM के साथ जोड़ा गया है। फोन में 128GB स्टोरेज दी गई है, जिसे microSD कार्ड की मदद से 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 48MP Sony IMX582 AI कैमरा और सेल्फी के लिए 8MP फ्रंट कैमरा मिलता है। यह स्मार्टफोन Android 16 आधारित NxtQuantum OS पर चलता है और इसमें NxtPrivacy Dashboard और AI Key जैसे स्मार्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा 6000mAh बैटरी, 18W फास्ट चार्जिंग, साइड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm ऑडियो जैक, FM रेडियो और IP65 रेटिंग भी मिलती है।

AI+ Nova 2 Pro 5G के फीचर्स AI+ Nova 2 Pro 5G में 6.9 इंच का FHD+ पंच-होल डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट और 800 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है। फोन में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर मिलता है और यह 6GB व 8GB RAM के साथ आता है।इसमें 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे 2TB तक बढ़ाया जा सकता है। कैमरा सेटअप की बात करें तो फोन में 48MP Sony IMX582 प्राइमरी कैमरा, 8MP अल्ट्रा-वाइड कैमरा और 13MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। यह 2K वीडियो रिकॉर्डिंग को भी सपोर्ट करता है।