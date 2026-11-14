7000mAh बैटरी वाला फोन, 2 दिन तक चल सकता है साथ! खरीदने से पहले जानें लें Ai+ Nova 2 Power खरीदने लायक है या नहीं?

Ai+ Nova 2 Power 5G में 7,000mAh की बड़ी बैटरी, 120Hz डिस्प्ले और Dimensity 7100 प्रोसेसर मिलता है। रिव्यू में जानें इसकी बैटरी, कैमरा, गेमिंग, चार्जिंग और सॉफ्टवेयर का असली हाल। क्या 17 हजार रुपये के सेगमेंट में यह फोन खरीदना सही रहेगा?

Ai+ Nova 2 Power 5G Review: अगर आपका फोन का यूज ज्यादा है और आप 20,000 रुपए से कम में बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो Ai+ Nova 2 Power 5G एक अच्छा ऑप्शन है। इस फोन में कंपनी 7000mAh बैटरी के साथ 120Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 7100 का दमदार प्रोसेसर और Android 16 का सपोर्ट दिया है। हमने यह फोन लगभग दो हफ्ते के यूज किया और अब हम आपके लिए इसका रिव्यू लेकर आए हैं, जिन पर खरीदारी से पहले ध्यान देना जरूरी है। तो क्या यह फोन आपकी जरूरतों पर खरा उतरता है? आइए जानते हैं।

Ai+ Nova 2 Power 5G की कीमत, बॉक्स में क्या-क्या मिलेगा और डिजाइन Ai+ Nova 2 Power 5G के 6GB रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 16,999 रुपए है। वहीं, 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला मॉडल 17,999 में रुपए आता है। फोन Golden Blue Fusion, Blue Fusion, Ocean Green, Deep Purple और Midnight Black जैसे कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। Ai+ Nova 2 Power 5G के बॉक्स में फोन के साथ 33W का चार्जर, USB Type-C केबल, ट्रांसपेरेंट TPU बैक कवर, SIM इजेक्टर टूल और स्क्रीन की सुरक्षा के लिए 3 लेयर वाली ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव फिल्म मिलती है। यानी फोन खरीदने के बाद आपको अलग से बैक कवर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

डिजाइन की बात करें तो फोन को पहली नजर में देखकर यह किसी आम बजट स्मार्टफोन जैसा नहीं लगता। इसके बैक पैनल पर दिया गया कलर फिनिश इसे अलग लुक देता है। हालांकि, फोन को हाथ में लेने पर इसका वजन जरूर महसूस होता है। 222 ग्राम वजन के साथ यह फोन पकड़ने में भारी लगता। लंबे समय तक एक हाथ से फोन इस्तेमाल करने या लेटकर वीडियो देखने के दौरान इसका वजन परेशान कर सकता है। फोन की मोटाई करीब 8.7mm है। फोन में IP65 रेटिंग भी मिलती है। इसका मतलब है कि यह धूल और पानी की तेज बौछार से कुछ हद तक सुरक्षित है, हमने फोन की स्क्रीन गिले हाथ से भी चलाकर देखी तो स्क्रीन प्रॉपर काम कर रही थी।

बड़ी स्क्रीन, लेकिन रेजॉल्यूशन में कमी Ai+ Nova 2 Power 5G में 6.75 इंच की स्क्रीन दी गई है। इसका 120Hz रिफ्रेश रेट स्क्रॉलिंग को स्मूद बनाता है। सोशल मीडिया फीड चलाने, वेबसाइट पढ़ने और ऐप्स के बीच स्विच करने के दौरान इसका फायदा मिलता है। स्क्रीन का साइज भी बड़ा है, इसलिए YouTube वीडियो देखने या गेम खेलने आपको अच्छा लगता है। लेकिन छोटे टेक्स्ट पढ़ने या वीडियो में बारीक डिटेल देखने डिस्प्ले थोड़ा धुंधला दिखा और बड़ी स्क्रीन होने के कारण यह कमी और ज्यादा ध्यान खींचती है। इसलिए अगर आप फोन पर काफी वीडियो देखते हैं या स्क्रीन की शार्पनेस आपके लिए अहम है, तो इस बात को नजरअंदाज न करें।

रोजमर्रा के काम और गेमिंग में कैसा है फोन फोन में MediaTek Dimensity 7100 प्रोसेसर दिया गया है। इसके साथ 6GB और 8GB रैम के ऑप्शन मिलते हैं। हमने इस फोन में रोजमर्रा के सभी काम किए जैसे WhatsApp चलाना, Instagram पर रील देखना, YouTube इस्तेमाल करना, इंटरनेट ब्राउजिंग और कॉलिंग के लिए, इस दौरान हमने फोन में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है। गेमिंग की बात करें तो हमने BGMI इस फोन में खेला। गेमिंग के दौरान 60fps तक का सपोर्ट मिलता है। लेकिन 40-45 मिनट तक गेम खेलने पर फोन थोड़ा गर्म हुआ। ऐसे में यह फोन कभी-कभार गेम खेलने वालों के लिए ठीक है, लेकिन अगर आप रोज कई घंटे गेम खेलते हैं, तो इसे गेमिंग फोन समझकर खरीदना सही नहीं होगा।

कैमरा परफॉरमेंस कितना अच्छा है Ai+ Nova 2 Power 5G में पीछे की तरफ 48MP का Sony IMX582 प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा-वाइड कैमरा मिलता है। सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 13MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है। इस फोन के प्राइमरी कैमरा से हमने दिन की रोशनी में अच्छी फोटो ली जिसमें फोटो में शानदार कलर दिखें। हालांकि, इनडोर फोटो में फोन की फोटो क्वालिटी थोड़ा कम क्लियर है। इनडोर फोटो में चीजों की डिटेल और कलर प्रॉपर नहीं मिले। अल्ट्रा-वाइड कैमरे से ज्यादा बड़ा फ्रेम तो मिलता है, लेकिन इसकी तस्वीरों में प्राइमरी कैमरे जैसी डिटेल नहीं मिलती। रात में तस्वीरों में डिटेल कम हो सकती है और फोटो थोड़ी सॉफ्ट दिखी।

पोर्ट्रेट फोटो में भी बैकग्राउंड और सब्जेक्ट के किनारों को अलग करने में कभी-कभी परेशानी आ सकती है। यानी कैमरा सामान्य इस्तेमाल के लिए ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता फोटोग्राफी है, तो इस फोन से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। AI Plus Nova 2 Pro 5G में फोटो क्लिक करने के लिए आपको कई तरह के AI फिल्टर्स और कैमरा मोड्स मिलते हैं। इनमें बेक मोड शामिल है, जिसकी मदद से फोटो का कलर ऑरेंज, पर्पल या ब्लू किया जा सकता है। हमने अलग लाइट में फोन से कई फोटो लिए जिन्हें आप यहां देख सकते हैं:

वहीं, मांझा मोड में फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है और उसमें वर्टिकल लाइन्स दिखाई देती हैं। स्केच मोड में आपकी फोटो पेंसिल से बनाए गए स्केच जैसी नजर आती है। इसके अलावा, मिरर मोड भी दिया गया है, जिसमें एक ही चीज की दो मिरर इमेज दिखाई देती हैं। इन सभी मोड्स की मदद से आप अपनी साधारण फोटो को अलग-अलग इफेक्ट्स देकर क्रिएटिव और थोड़ा हटकर बना सकते हैं।

7000mAh बैटरी है सबसे बड़ी ताकत इस फोन की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7000mAh बैटरी है। इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो दिनभर मोबाइल डेटा, सोशल मीडिया, वीडियो स्ट्रीमिंग और कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं। सामान्य इस्तेमाल जैसे कि हमें इसमें पूरे दिन में टोटल 30 मिनट वीडियो देखे, 1 से 1:30 घंटा सोशल मीडिया चलाया और बाकी नार्मल कॉल्स और व्हाट्सऐप चलाने पर फोन फोन लगभग दो दिन आराम से चला। हालांकि, बैटरी कितनी देर चलेगी, यह स्क्रीन की ब्राइटनेस, नेटवर्क, गेमिंग और इस्तेमाल के तरीके पर निर्भर करेगा। अगर आप लगातार वीडियो देखते हैं या गेम खेलते हैं, तो बैटरी जल्दी खर्च होगी। फोन में 33W चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। फोन 0% से 100% चार्ज होने में लगभग 2 घंटे से कम का टाइम लगा।

सॉफ्टवेयर और कनेक्टिविटी Ai+ Nova 2 Power 5G Android 16 पर बेस्ड NxtQuantum OS पर चलता है। इसका इंटरफेस सामान्य इस्तेमाल के लिए आसान रखा गया है। फोन में जरूरी ऐप्स और रोजमर्रा के फीचर्स मिलते हैं। कनेक्टिविटी के लिए इसमें 5G, डुअल सिम, Bluetooth 5.4 और Wi-Fi जैसे फीचर्स मिलते हैं। फोन में अलग से माइक्रोएसडी कार्ड लगाने का स्लॉट भी है, जिससे स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाया जा सकता है।

Ai+ Nova 2 Power 5G की 3 छोटी कमियां Ai+ Nova 2 Power 5G में कुछ कमियां भी हैं, जिन्हें खरीदने से पहले ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहली कमी इसकी HD+ स्क्रीन है। फोन में बड़ी डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट तो मिलता है, लेकिन स्क्रीन का रेजॉल्यूशन कम होने के कारण छोटे टेक्स्ट पढ़ने और वीडियो की बारीक डिटेल देखने में कमी महसूस होती है। दूसरी कमी इसका 222 ग्राम वजन है। लंबे समय तक फोन को एक हाथ से इस्तेमाल करने पर यह भारी लग सकता है। वहीं, तीसरी कमी कैमरे की इनडोर और लो-लाइट परफॉर्मेंस भी बहुत क्लियर नहीं है।