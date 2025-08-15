'अब केवल एक ही चीज हमें बचा सकती है', AI के गॉडफादर ने क्यों कही यह बात

एक वैज्ञानिक ने चेतवानी दी है कि AI मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है। गूगल के एक्स-एग्जीक्यूटिव जेफ्री हिंटन, जिन्हें 'एआई के गॉडफादर' के नाम से भी जाना जाता है, को डर है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता को खत्म कर सकता है

जैसे जैसे AI में इनोवेशन्स बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसके साइड इफेक्ट्स भी सामने आने लगे हैं। एक वैज्ञानिक ने इंसानों को चेतवानी दी है कि AI मानव जाति के लिए खतरा बन सकता है Google के एक्स-एग्जीक्यूटिव जेफ्री हिंटन, जिन्हें 'एआई के गॉडफादर' भी कहा जाता है, को डर है कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानवता को खत्म कर सकता है और "टेक ब्रदर्स" इस तकनीक के प्रति गलत दृष्टिकोण अपना रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कंप्यूटर साइंटिस्ट हिंटन ने सीएनएन के साथ बातचीत में कहा कि 10 से 20% संभावना है कि एआई मनुष्यों को खत्म कर देगा और इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि कंपनियां यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही हैं कि मनुष्य एआई पर हावी बने रहें।

लाइवमिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार, लास वेगास में आयोजित एक इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस, Ai4 में बोलते हुए, हिंटन ने कहा, "एआई हमसे कहीं ज्यादा चालाक होंगे। वे बचने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाएंगे।" दरअसल, वे इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या कंपनियां वाकई AI को नियंत्रित और मानवता के लिए सुरक्षित रख पाएंगी, या फिर AI इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वह मानव नियंत्रण से बाहर हो जाए और संभावित रूप से मानवता के लिए खतरा बन जाए।

हिंटन ने बताया बचने का उपाय हिंटन ने आगे चेतावनी दी कि भविष्य में, एआई सिस्टम इंसानों को उतनी ही आसानी से नियंत्रित कर पाएंगे जितनी आसानी से कोई वयस्क तीन साल के बच्चे को टॉफी खिलाकर रिश्वत दे सकता है। ऐसे में, हिंटन ने मानवता की रक्षा के लिए एक अनोखा उपाय दिया है - वह एआई मॉडल्स में "मातृ प्रवृत्ति" को शामिल करने का सुझाव देते हैं ताकि तकनीक इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली हो जाने पर भी "वे सचमुच लोगों की परवाह करें"। एआई सिस्टम्स "यदि वे स्मार्ट हैं, तो बहुत जल्दी दो लक्ष्य विकसित कर लेंगे: एक है जीवित रहना... (और) दूसरा है अधिक कंट्रोल हासिल करना।"

जेफ्री हिंटन ने कहा 'हम इतिहास बन जाएंगे' सीएनएन से एआई के खतरों के बारे में बात करते हुए हिंटन ने कहा, "अधिकांश एआई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगले पांच से 20 वर्षों में, हम ऐसे एआई बना लेंगे जो मनुष्यों से ज्यादा बुद्धिमान होंगे, और वे संभवतः मनुष्यों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान होंगे, और ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं जिनके बारे में हम जानते हैं कि अधिक बुद्धिमान चीजों को कम बुद्धिमान चीजों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है।