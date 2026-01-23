AI Laptop offer: आपकी आदत समझ करेगा काम, Amazon से सस्ते में खरीदारी का मौका

संक्षेप: Amazon AI Laptop: एआई आज के दौर में लोगों की लाइफ काफी आसान बना रहे हैं, ऐसे में एआई लैपटॉप एक बढ़िया ऑप्शन साबित हो रहे हैं, जिसे आप सस्ते में खरीद सकते हैं…

Jan 23, 2026 09:12 pm IST

अगर आप नया लैपटॉप खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है। Amazon पर चल रही सेल के दौरान AI फीचर्स से लैस लैपटॉप्स पर आकर्षक छूट दी जा रही है। ये लैपटॉप न सिर्फ काम को तेज बनाते हैं, बल्कि पढ़ाई, ऑफिस वर्क और कंटेंट क्रिएशन को भी पहले से ज्यादा आसान बना देते हैं। AI लैपटॉप ऐसे स्मार्ट डिवाइस होते हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोसेसर और न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट दी जाती है। इसकी मदद से लैपटॉप यूजर की आदतों को समझता है और परफॉर्मेंस, बैटरी और स्पीड को अपने आप बेहतर करता है। Amazon पर कई बड़े ब्रांड्स के AI लैपटॉप्स पर भारी छूट दी जा रही है। कुछ मॉडल्स पर बैंक ऑफर और एक्सचेंज ऑफर के साथ कीमत और भी कम हो जाती है। ऐसे में ग्राहक कम बजट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला लैपटॉप खरीद सकते हैं।

14वीं जनरेशन के लेटेस्ट Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर से लैस एक AI पावर्ड प्रीमियम लैपटॉप है। इसमें 16GB की तेज़ DDR5 रैम और 14 इंच की WUXGA IPS डिस्प्ले दी गई है, जो 16:10 आस्पेक्ट रेशियो के साथ काम करने और कंटेंट देखने के लिए बेहतरीन अनुभव प्रदान करती है।

यह लैपटॉप विशेष रूप से उन प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए है जो एक पोर्टेबल और भविष्य की तकनीक (AI Ready) वाला लैपटॉप चाहते हैं। इसमें AI नॉइज़ कैंसलेशन और बैकलिट कीबोर्ड जैसे आधुनिक फीचर्स भी मिलते हैं।

Specifications प्रोसेसर Intel Core Ultra 5 125H मेमोरी 16 GB DDR5 RAM स्टोरेज 512 GB NVMe SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home + MS Office वजन 1.5 kg विशेष फीचर AI Powered, Backlit Keyboard और WiFi 6 सपोर्ट क्यों खरीदें अपग्रेडेबल मेमोरी शक्तिशाली AI प्रोसेसर WUXGA IPS डिस्प्ले मात्र 1.5 kg वजन और स्लीक डिजाइन, कॉलेज या ऑफिस ले जाने के लिए आसान क्यों खोजें विकल्प 3.6 स्टार की औसत रेटिंग भारी गेमिंग या हाई-एंड वीडियो एडिटिंग के लिए डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की कमी

Amazon पर इसको 34 फीसद की भारी छूट के साथ 1,25,890 रुपये की जगह पर मात्र 82,990 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक शक्तिशाली AI पावर्ड 'Copilot+ PC' है, जो लेटेस्ट AMD Ryzen AI 7 प्रोसेसर और बेमिसाल OLED डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें 24GB की विशाल DDR5 रैम और 1TB की तेज़ SSD स्टोरेज दी गई है, जो इसे कंटेंट क्रिएशन और भारी मल्टीटास्किंग के लिए एक बीस्ट बनाती है।

इसका 1.39 kg का अल्ट्रा-लाइट और एल्युमीनियम बॉडी डिज़ाइन इसे बेहद प्रीमियम और पोर्टेबल बनाता है। साथ ही, यह वाई-फाई 7 जैसी भविष्य की कनेक्टिविटी तकनीक लैस है।

Specifications डिस्प्ले 14 इंच WUXGA OLED प्रोसेसर AMD Ryzen AI 7 350 मेमोरी 24 GB DDR5 RAM स्टोरेज 1 TB NVMe SSD बैटरी 60Whr विशेष फीचर Copilot+ PC, Wi-Fi 7, और बैकलीट कीबोर्ड क्यों खरीदें शानदार OLED डिस्प्ले शक्तिशाली AI प्रोसेसर विशाल मेमोरी और स्टोरेज भविष्य की तकनीक 1 साल की एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन बिल्कुल मुफ्त क्यों खोजें विकल्प 3.6 स्टार की औसत रेटिंग डिस्प्ले 60Hz कीमत बजट यूज़र्स के लिए थोड़ी अधिक

यह लैपटॉप अपनी जबरदस्त 50 TOPS वाली AI प्रोसेसिंग क्षमता के लिए सुर्खियों में है। इसमें लेटेस्ट AMD Ryzen AI 7 प्रोसेसर और एक शानदार 16-इंच की 2K टचस्क्रीन डिस्प्ले दी गई है। अमेजन पर इसे 19 फीसद की छूट और 5,000 रुपयेके बंपर कूपन डिस्काउंट के साथ मात्र 80,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

यह लैपटॉप विशेष रूप से क्रिएटिव प्रोफेशनल्स और टेक लवर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो 'Copilot+' फीचर्स और नेक्स्ट-जेन AI क्षमताओं का अनुभव करना चाहते हैं। इसमें 16GB की हाई-स्पीड LPDDR5x रैम और 512GB की तेज़ SSD स्टोरेज दी गई है।

Specifications डिस्प्ले 16 इंच WUXGA 2K Touchscreen, 300 nits प्रोसेसर AMD Ryzen AI 7 350 मेमोरी 16 GB LPDDR5x RAM स्टोरेज 512 GB PCIe Gen4 NVMe SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home + Office 2024 वजन 1.8 kg क्यों खरीदें नेक्स्ट-जेन AI क्षमता 2K टचस्क्रीन डिस्प्ले AMD Radeon 860M ग्राफिक्स जो वीडियो रेंडरिंग और विजुअल एडिटिंग के लिए बेस्ट प्रीमियम डिजाइन कूपन और बैंक ऑफर्स के जरिए एमआरपी पर भारी कटौती क्यों खोजें विकल्प 1.8 kg वजन होने के कारण यह बहुत अल्ट्रा-लाइट लैपटॉप की श्रेणी में नहीं 512GB स्टोरेज कुछ प्रोफेशनल्स के लिए कम टचस्क्रीन होने के कारण बैटरी की खपत साधारण डिस्प्ले के मुकाबले अधिक

यह लैपटॉप तकनीक और स्टाइल का एक बेजोड़ मेल है। यह लेटेस्ट Intel Core Ultra 7 258V प्रोसेसर और 32GB की विशाल रैम के साथ आता है, जो इसे कंटेंट क्रिएशन, कोडिंग और AI आधारित कार्यों के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली लैपटॉप में से एक बनाता है। अमेजन पर इसे 32 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 1,22,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

मात्र 1.19 kg वजन के साथ यह लैपटॉप बेहद हल्का और पोर्टेबल है। इसमें 14 इंच की WUXGA OLED डिस्प्ले दी गई है जो 600 nits की पीक ब्राइटनेस और डॉल्बी विजन के साथ आती है, जो इसे मनोरंजन और एडिटिंग के लिए बेहतरीन बनाती है।

Specifications डिस्प्ले 14 इंच WUXGA OLED, HDR True Black 500 प्रोसेसर Intel Core Ultra 7 258V मेमोरी 32 GB LPDDR5x RAM स्टोरेज 1 TB NVMe SSD बैटरी 70Wh वजन मात्र 1.19 kg विशेष फीचर 47 TOPS AI, वाई-फाई 7, और डॉल्बी एटमॉस क्वाड स्पीकर्स क्यों खरीदें अल्ट्रा-पावरफुल प्रोसेसर शानदार OLED डिस्प्ले बेहतरीन बैटरी लाइफ सुपरफास्ट चार्जिंग 5.0MP का IR कैमरा, E-shutter और चेहरे से लॉग-इन 1 साल की एक्सीडेंटल डैमेज प्रोटेक्शन बिल्कुल फ्री क्यों खोजें विकल्प कीमत काफी प्रीमियम है, जो आम बजट यूज़र्स के लिए ज़्यादा रैम 'सोल्डर्ड' है, यानी इसे भविष्य में बढ़ाया नहीं जा सकता

यह AI लैपटॉप विशेष रूप से उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो भविष्य की 'AI-Ready' परफॉरमेंस चाहते हैं। इसमें 14वीं जनरेशन का Intel Core Ultra 5 प्रोसेसर और 12 TOPS की AI क्षमता दी गई है। इसकी 14-इंच की WQXGA (2K) डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आती है, जो इसे विजुअल वर्क के लिए बेहतरीन बनाती है। अमेजन पर इसे 34 फीसद की छूट के साथ मात्र 74,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें प्राइवेसी के लिए फिजिकल शटर वाला 5MP IR कैमरा दिया गया है, जो न केवल साफ़ वीडियो कॉल्स सुनिश्चित करता है बल्कि फेशियल रिकग्निशन को भी सपोर्ट करता है। नेवी ब्लू कलर और मात्र 1.44 kg वजन के साथ यह लैपटॉप स्टाइल और पोर्टेबिलिटी का एक शानदार संगम है।

Specifications डिस्प्ले 14 इंच WQXGA (2K) IPS, 120Hz, 100% sRGB प्रोसेसर Intel Core Ultra 5 125H मेमोरी 16 GB LPDDR5x-6400 RAM स्टोरेज 512 GB PCIe NVMe M.2 SSD ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home + Office Home 2024 वजन 1.44 kg विशेष फीचर 12 TOPS AI, 5MP वेबकैम और बैकलिट कीबोर्ड क्यों खरीदें पावरफुल AI प्रोसेसर बेहतरीन डिस्प्ले हाई-क्वालिटी वेबकैम दमदार ग्राफिक्स Windows 11 और MS Office 2024 पहले से इंस्टॉल क्यों खोजें विकल्प रैम 'ऑनबोर्ड'है, जिसे भविष्य में अपग्रेड नहीं किया जा सकता 512GB की स्टोरेज हैवी यूज़र्स के लिए थोड़ी कम डिस्प्ले की 300 nits ब्राइटनेस सीधी धूप में काम करने के लिए औसत

यह एक नेक्स्ट-जेन AI लैपटॉप है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो भविष्य की 'Copilot+' तकनीक और शक्तिशाली परफॉरमेंस चाहते हैं। इसमें 50 TOPS वाली जबरदस्त AI प्रोसेसिंग क्षमता वाला AMD Ryzen AI 7 प्रोसेसर दिया गया है। 14-इंच की शानदार OLED डिस्प्ले और स्लीक मेटैलिक डिज़ाइन वाले इस प्रीमियम लैपटॉप को अमेजन पर 23 फीसद की छूट के साथ 83,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

मात्र 1.4 kg वजन के साथ यह लैपटॉप बेहद हल्का और पोर्टेबल है। इसमें 16GB की सुपरफास्ट DDR5 रैम और 1TB की विशाल SSD स्टोरेज दी गई है, जो इसे कंटेंट क्रिएशन और भारी मल्टीटास्किंग के लिए एक परफेक्ट मशीन बनाती है।

Specifications डिस्प्ले 14.0 इंच FHD+ प्रोसेसर AMD Ryzen AI 7 350 मेमोरी 16 GB DDR5 RAM स्टोरेज 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD बैटरी 70WHrs वजन 1.4 kg विशेष फीचर बैकलिट कीबोर्ड, वाई-फाई 6 और मैटेलिक डिजाइन क्यों खरीदें शक्तिशाली AI NPU बेहतरीन OLED डिस्प्ले प्रीमियम पोर्टेबिलिटी 1TB की तेज़ SSD जो भारी फाइल्स और गेम्स के लिए पर्याप्त डेडिकेटेड Copilot Key Windows 11 Home और Office Home 2024 पहले से इंस्टॉल क्यों खोजें विकल्प केवल 60Hz की रिफ्रेश रेट भारी 3D रेंडरिंग या 4K एडिटिंग के लिए डेडिकेटेड GPU की कमी 3.9 स्टार की औसत रेटिंग

यह एक हाई-परफॉरमेंस गेमिंग लैपटॉप है, जो विशेष रूप से उन गेमर्स और क्रिएटर्स के लिए बनाया गया है जो बिना किसी समझौते के पावरफुल परफॉरमेंस चाहते हैं। इसमें AMD का फ्लैगशिप Ryzen 9 8945HS प्रोसेसर और NVIDIA RTX 4050 ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है। 17.3-इंच की विशाल स्क्रीन के साथ आने वाले इस 'AI-Enabled' लैपटॉप को अमेजन पर 11 फीसद की छूट के साथ 1,15,990 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 16GB की सुपरफास्ट DDR5 रैम और 1TB की विशाल SSD स्टोरेज दी गई है, जो भारी गेम्स और सॉफ्टवेयर को पल भर में लोड करती है। इसकी 144Hz रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले गेमिंग के दौरान स्मूथ और लैग-free अनुभव सुनिश्चित करती है।

Specifications डिस्प्ले 17.3 इंच (44 cm) FHD IPS-Level प्रोसेसर AMD Ryzen 9 8945HS मेमोरी 16 GB DDR5 RAM स्टोरेज 1 TB NVMe PCIe Gen4 SSD ग्राफिक्स NVIDIA GeForce RTX 4050 ऑपरेटिंग सिस्टम Windows 11 Home वजन 2.6 kg क्यों खरीदें अल्ट्रा-पावरफुल प्रोसेसर 6GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स विशाल स्टोरेज 144Hz गेमिंग डिस्प्ले एआई इनेबल्ड 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प 2.6 kg वजन के कारण इसे रोज़ाना इधर-उधर ले जाना थोड़ा मुश्किल कलर एक्यूरेसी 45% NTSC औसत हैवी टास्क के दौरान चार्जर की ज़रूरत जल्दी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।