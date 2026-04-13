AI का कमाल, सीधे भगवान से करा रहा वीडियो कॉल, लोग कर रहे मन की बात

अब आप सीधे भगवान से बातें कर सकते हैं उन्हें वीडियो कॉल अपने मन की बात बता सकते हैं। AI ने यह कमाल कर दिखाया है। Just Like Me नाम का एक ऐप तेजी से वायरल हो रहा है, जो लोगों को जीसस से वॉयस और वीडियो कॉल करने की सुविधा दे रहा है।

जब भी हम किसी मुसीबत में फंसते हैं, तो सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। कई लोग भगवान से मन ही मन बातें करते हैं। लेकिन अब आप सीधे भगवान से वॉयस और वीडियो कॉल कर सकते हैं। सुनने में यह भले ही अजीब लगे कि यह बिल्कुल सच है। AI ने यह कमाल कर दिखाया है। AI न केवल कोड लिख सकता है, आपका काम कर सकता है, बल्कि यह भगवान की नकल भी कर सकता है। सोशल मीडिया पर 'Just Like Me' नाम का एक नया ऐप तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए आप जीसस से वॉयस और वीडियो कॉल कर सकते हैं और इसके लिए यूजर को हर मिनट 1.99 डॉलर (लगभग 185 रुपये) की मामूली फीस देना होगी। कैसे काम करता है यह ऐप और AI आखिर जीसस कैसे बना? चलिए 'भगवान से बात कराने वाली' इस नई सर्विस के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं...

AI करा रहा जीसस से बात 'Just Like Me' एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जो यूजर्स को AI अवतारों से बात करने की सुविधा देता है, इनमें आध्यात्मिक गुरुओं से लेकर US के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तक शामिल हैं। जीसस का अवतार भी वेबसाइट पर मौजूद दूसरे सभी किरदारों की तरह ही काम करता है। इस प्लेटफॉर्म पर इसे “Jesus (With Love by AI)” के तौर पर दिखाया गया है। आप Just Like Me की वेबसाइट पर भी जाकर सुविधा लाभ ले सकते हैं।

जैसे ही आप प्लेटफॉर्म के जीसस वाले पेज पर, आप देखते हैं कि कंधे तक लंबे बालों वाले जीसस के अवतार पर धूप की सुनहरी रोशनी पड़ रही है और चेहरे पर मुस्कान है। 'जस्ट लाइक मी' के CEO क्रिस ब्रीड ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि यह अवतार देखने में "द चोजन" सीरीज के अभिनेता जोनाथन रूमी से प्रेरित है। इस AI को खुद किंग जेम्स बाइबल और उपदेशों पर प्रशिक्षित किया गया है।

वेबसाइट पर मौजूद जीसस का पेज यह दावा करता है कि यह आपको "चिंता और डर पर काबू पाने" में मदद कर सकता है, या आपको "अपनी पहचान और आत्म-मूल्य खोजने" में सक्षम बना सकता है। यूजर्स जीसस के इस AI अवतार से बेझिझक बात कर सकते हैं, और बदले में सलाह या भावनात्मक सहारा पा सकते हैं। ब्रीड का मानना ​​है कि एक AI जीसस इंसानों में वैसी ही भावनाएं जगा सकता है, जैसी वे चर्च में प्रार्थना करते समय महसूस करते हैं।

कैसे काम करता है यह प्लेटफॉर्म इस प्लेटफॉर्म को यूज करना भी आसान है। आप justlikeme.com वेबसाइट पर जाकर इस प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। सर्च बार में Jesus लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने Jesus (With Love by AI) का ऑप्शन आ जाएगा। आप इस ऑप्शन पर टैप करके आगे बढ़ेंगे, तो आपके सामने एक पेज खुलेगा, जिसमें आपको जीसस क्राइस्ट को वॉयस कॉल या वीडियो कॉल करने का ऑप्शन मिलता है। भगवान के एआई अवतार से बात करने के लिए आपको 2 मिनट मुफ्त मिलते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सेशन शुरू करने से पहले ही आपको अपनी बैंक कार्ड डिटेल्स डालनी होंगी।