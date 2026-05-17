खतरे में नौकरी, तेजी से जूनियर कर्मचारियों की जगह ले रहा AI, काम पर रखने से पीछे हट रहे CEO

एक नए ग्लोबल सर्वे से पता चलता है कि कई सीईओ धीरे-धीरे एंट्री-लेवल के कर्मचारियों को नौकरी पर रखने से पीछे हट रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि AI सिस्टम पहले से ही उन रूटीन कामों का एक बढ़ता हुआ हिस्सा संभाल रहे हैं।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ कंपनियों के काम करने के तरीके को ही नहीं बदल रहा है। अब यह शायद इस बात को भी बदल रहा है कि कंपनियां सबसे पहले किसे नौकरी पर रखना चाहती हैं। ओलिवर वाइमन फोरम और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के एक नए ग्लोबल सर्वे से पता चलता है कि कई सीईओ धीरे-धीरे एंट्री-लेवल के कर्मचारियों को नौकरी पर रखने से पीछे हट रहे हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि AI सिस्टम पहले से ही उन रूटीन कामों का एक बढ़ता हुआ हिस्सा संभाल रहे हैं, जो पारंपरिक रूप से नए ग्रेजुएट्स को दिए जाते थे। और यह बदलाव उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से होता दिख रहा है।

सीईओ जूनियर रोल से दूर जा रहे हैं 2026 के सीईओ सर्वे के अनुसार, जिसमें अलग-अलग उद्योगों और क्षेत्रों के 415 मुख्य अधिकारियों से जवाब लिए गए थे, लगभग 43 प्रतिशत सीईओ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले दो वर्षों में वे एंट्री-लेवल हायरिंग पर अपना ध्यान कम कर देंगे। यह आंकड़ा पिछले साल के सर्वे के महज 17 प्रतिशत के मुकाबले काफी तेजी से बढ़ा है।

इसके बजाय, कंपनियां अनुभवी प्रोफेशनल्स की तरफ ज्यादा झुक रही हैं। लगभग 33 परसेंट सीईओ ने कहा कि वे मिड-लेवल वर्कर्स को प्रायोरिटी देने का प्लान बना रहे हैं, जबकि दूसरे 10 परसेंट सीनियर टैलेंट पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। इसका कारण काफी सीधा है। AI टूल्स पहले से ही वर्कप्लेस पर बार-बार होने वाले कई कामों को संभाल रहे हैं, जिन्हें कभी युवा कर्मचारियों के लिए शुरुआती कदम माना जाता था।

AI रूटीन काम संभाल रहा है बेसिक कोड लिखने और डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज करने से लेकर रिपोर्ट बनाने और कस्टमर सपोर्ट मैनेज करने तक, AI सिस्टम अब कई ऐसे काम कर सकते हैं जो पहले जूनियर जॉब डिस्क्रिप्शन में भरे जाते थे। लेकिन AI भले ही तेज हो, लेकिन कंपनियां अभी भी इंसानी फैसले को पूरी तरह से बदलने को लेकर सतर्क दिखती हैं।

रिपोर्ट बताती है कि अनुभवी कर्मचारी ज्यादा कीमती होते जा रहे हैं क्योंकि AI को फैसले लेने, प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट और असल दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुश्किल हो रही है।

असल में, स्टडी में बदलते वर्कफोर्स स्ट्रक्चर को ट्रेडिशनल “टैलेंट पिरामिड” से “मिडिल-हैवी डायमंड” में बदलाव के तौर पर बताया गया है। आसान शब्दों में, बिजनेस कम जूनियर वर्कर्स पर भरोसा कर सकते हैं, जबकि AI सिस्टम से सपोर्टेड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज की छोटी टीम रख सकते हैं।

हायरिंग पर रोक और कर्मचारियों की संख्या में कटौती नतीजे ग्लोबल जॉब मार्केट में बड़े पैमाने पर सावधानी की ओर भी इशारा करते हैं। लगभग 45 प्रतिशत सीईओ ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले एक से दो साल तक कुल कर्मचारियों की संख्या एक जैसी ही रहेगी। अन्य 29 प्रतिशत ने कर्मचारियों की संख्या में पांच प्रतिशत से ज्यादा की कटौती की योजना का संकेत दिया। इसका मतलब है कि लगभग तीन-चौथाई सीईओ या तो हायरिंग धीमी कर रहे हैं या सक्रिय रूप से कटौती की योजना बना रहे हैं।