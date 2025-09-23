AI अब हुआ और भी सस्ता! इस वजह से 1 महीने में दोगुने हुए ChatGPT के सब्सक्राइबर्स AI is now even cheaper Here is why ChatGPT subscribers doubled in just one month OpenAI launched ChatGPT Go, Gadgets Hindi News - Hindustan
OpenAI ने भारत में 399 रुपए महीने का ChatGPT Go प्लान लॉन्च किया है। लॉन्च के सिर्फ एक महीने बाद भारत में पेड ChatGPT सब्सक्राइबर्स की संख्या दोगुनी हो गई। जानें इस प्लान के फीचर्स और फायदे।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 04:16 PM
भारत में टेक्नोलॉजी और खासकर AI का इस्तेमाल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसी बीच OpenAI ने भारतीय यूजर्स के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए नया सब्सक्रिप्शन प्लान ChatGPT Go लॉन्च किया है। इसकी कीमत सिर्फ 399 रुपए प्रति महीना है। यह प्लान अगस्त 2025 में आया था और लॉन्च के सिर्फ एक महीने में ही भारत में ChatGPT के पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या दोगुनी हो गई है।

ChatGPT Go को खासतौर पर उन लोगों के लिए लाया गया है जो फ्री वर्जन से ज्यादा फीचर्स चाहते हैं, लेकिन महंगा Plus या Pro प्लान खरीदना नहीं चाहते। छात्रों, क्रिएटर्स और छोटे बिजनेस वालों के लिए यह सही है। इसमें GPT-5 मॉडल तक एक्सेस मिलता है जिससे ज्यादा मैसेज भेजने की लिमिट है, इमेज बनाने की सुविधा है और फाइल अपलोड भी किया जा सकता है। सबसे खास बात यह है कि OpenAI ने भारतीय बाजार को ध्यान में रखते हुए इसमें UPI पेमेंट ऑप्शन जोड़ा है, जिससे सब्सक्रिप्शन लेना आसान हो गया है।

भारत में ChatGPT Go का असर

ChatGPT Go के आने के बाद से भारत में पेड सब्सक्राइबर्स की संख्या दोगुनी हो गई। यह दिखाता है कि अगर कीमत सही हो और फीचर्स उपयोगी हों तो भारतीय यूज़र AI टूल्स के लिए भुगतान करने को तैयार हैं।

ChatGPT Free वर्जन

ChatGPT का फ्री वर्जन उन लोगों के लिए है जो सिर्फ बेसिक इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें GPT-5 तक सीमित एक्सेस मिलता है लेकिन मैसेज भेजने, इमेज बनाने और फाइल अपलोड करने की लिमिट बहुत कम होती है।

ChatGPT Go (₹399/माह)

Go प्लान को “बजट-फ्रेंडली प्रीमियम” कहा जा सकता है। इसमें फ्री वर्जन से 10 गुना ज्यादा मैसेज भेजने की लिमिट, ज्यादा इमेज जनरेशन, और ज्यादा फाइल अपलोड की क्षमता मिलती है। GPT-5 मॉडल का पूरा फायदा इस प्लान में लिया जा सकता है। अब UPI से आसानी से सब्सक्रिप्शन लिया जा सकता है।

ChatGPT Plus (₹1,999/माह)

Plus प्लान उन लोगों के लिए है जो और तेज़ सर्विस चाहते हैं। इसमें Go प्लान से भी ज्यादा लिमिट्स और priority access मिलता है। भारी उपयोग करने वाले छात्रों, कंटेंट क्रिएटर्स या प्रोफेशनल्स के लिए यह उपयोगी है।

ChatGPT Pro (₹19,900/माह)

Pro प्लान कंपनियों और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है। इसमें बहुत ज्यादा लिमिट्स, कस्टम GPTs, एजेंट फीचर्स और सबसे तेज़ रिस्पॉन्स टाइम मिलता है।

