मरे हुए लड़के का 7 साल बाद लाइव इंटरव्यू! AI की मदद से हुए 'जादू' से लोग नाराज AI Interview With Dead Parkland Victim Sparks Ethical Debate on Digital Resurrection, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़AI Interview With Dead Parkland Victim Sparks Ethical Debate on Digital Resurrection

मरे हुए लड़के का 7 साल बाद लाइव इंटरव्यू! AI की मदद से हुए 'जादू' से लोग नाराज

वैसे तो AI की मदद से रोज-रोज नए कारनामे देखने को मिल रहे हैं लेकिन एक घटना ने सभी को चौंकाया है। अब करीब 7 साल पहले शूटआउट में जान गंवाने वाले एक युवक का मौत के बाद AI की मदद से हुआ इंटरव्यू सुर्खियों में है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 9 Aug 2025 10:34 PM
share Share
Follow Us on
मरे हुए लड़के का 7 साल बाद लाइव इंटरव्यू! AI की मदद से हुए 'जादू' से लोग नाराज

आर्टिफीशियल इंटेलिंजेंस (AI) की मदद से रोजमर्रा की जिंदगी में ढेरों बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इनमें से कई लाखों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते दिनों AI के जरिए मौत के करीब 7 साल बाद एक युवक का टीवी पर लाइव इंटरव्यू हुआ। यह जितना चौंकाने वाला था, उससे ज्यादा चिंताजनक भी और इसे लेकर कइयों ने नाराजगी भी जताई है।

लोकप्रिय पत्रकार जिम अकोस्टा ने साल 2018 में पार्कलैंड स्कूल शूटिंग में मारे गए एक स्टूडेंट जोक्विन ऑलिवर का इंटरव्यू उसकी मौत के करीब सात साल बाद लिया। दरअसल, जिम ने ऑलिवर के AI वर्जन का इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि इस AI आधारित डिजिटल अवतार के साथ लिए गए इंटरव्यू का मकसद गन कंट्रोल को बढ़ावा देना था और इसे स्टूडेंट के पिता की अनुमति से तैयार किया गया था।

सम्बंधित सुझाव

discount

33% OFF

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

  • checkSamsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
amazon-logo

₹11990

₹17900

खरीदिये

discount

56% OFF

Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)

Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)

  • checkRedmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)
amazon-logo

₹10990

₹24999

खरीदिये

discount

55% OFF

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S

  • checkVW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
amazon-logo

₹7599

₹16999

खरीदिये

discount

42% OFF

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
amazon-logo

₹14499

₹24999

खरीदिये

discount

51% OFF

Redmi Xiaomi 108 cm (43 inch) F Series Ultra HD 4K LED Smart Fire TV L43MA-FVIN

Redmi Xiaomi 108 cm (43 inch) F Series Ultra HD 4K LED Smart Fire TV L43MA-FVIN

  • checkRedmi Xiaomi 108 cm (43 inch) F Series Ultra HD 4K LED Smart Fire TV L43MA-FVIN
amazon-logo

₹20999

₹42999

खरीदिये

discount

45% OFF

Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25B (Black)

Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25B (Black)

  • checkSony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25B (Black)
amazon-logo

₹54990

₹99900

खरीदिये

discount

52% OFF

Xiaomi MI Smart TV A 80 cm (32) HD Ready Smart Google LED TV L32MA-AIN (Black)

Xiaomi MI Smart TV A 80 cm (32) HD Ready Smart Google LED TV L32MA-AIN (Black)

  • checkXiaomi MI Smart TV A 80 cm (32) HD Ready Smart Google LED TV L32MA-AIN (Black)
amazon-logo

₹11999

₹24999

खरीदिये

discount

42% OFF

Samsung 108 cm (43 inches) Full HD Smart LED TV UA43T5450AKXXL (Black)

Samsung 108 cm (43 inches) Full HD Smart LED TV UA43T5450AKXXL (Black)

  • checkSamsung 108 cm (43 inches) Full HD Smart LED TV UA43T5450AKXXL (Black)
amazon-logo

₹23439

₹40400

खरीदिये

discount

47% OFF

TOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP

TOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP

  • checkTOSHIBA 164 cm (65 inches) M550NP Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65M550NP
amazon-logo

₹57999

₹109999

खरीदिये

discount

60% OFF

VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1

VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1

  • checkVW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ1
amazon-logo

₹19990

₹49999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:₹20 हजार से कम में OnePlus, Samsung और iQOO के 5G फोन! Amazon सेल में ऑफर्स

नैतिकता को लेकर उठे गंभीर सवाल

इंटरव्यू को लेकर कुछ लोग जहां भावुक हुए, वहीं बाकियों ने इसे गलत और अनैतिक बताया। सवाल यह भी उठा कि किसी की मौत के बाद उसकी सहमति के बिना उसका डिजिटल वर्जन वापस लाना और उसका AI अवतार तैयार करना कहां तक सही है। साफ है कि जोक्विन ऑलिवर मौत के बाद इस AI वर्जन को बनाए जाने पर अपनी राय नहीं दे सकते। ऐसे में पर्सनल इंडिपेंडेंस और डिजिटल हेरिटेज को गंभीर मुद्दा माना जा रहा है।

ऐसी शुरुआत के पक्ष में नहीं एक्सपर्ट्स

आम लोगों के अलावा एक्सपर्स्ट भी इस तरह किसी मृत व्यक्ति का अवतार तैयार करने, उससे बात करने या फिर उसे संदेश शेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि AI टेक्नोलॉजी से तैयार मरे हुए लोगों के अवतारों से बात करना राहत जरूर दे सकता है लेकिन इससे लोग वास्तविकता से दूर होते जाते हैं और सच को स्वीकार नहीं करना चाहते।

ये भी पढ़ें:अब जनता को मिलेगा 24 घंटे सपोर्ट, सांसद ने लॉन्च किया खुद का AI अवतार

दरअसल, ऐसे अवतार भावनात्मक रूप से प्रभावित करतें हैं और एक वर्चुअल दुनिया में बांध देते हैं। ऐसे मानसिक और कई मायनों में शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकता है।

Artificial Intelligence Mobile App ChatGPT अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।