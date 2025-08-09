मरे हुए लड़के का 7 साल बाद लाइव इंटरव्यू! AI की मदद से हुए 'जादू' से लोग नाराज

वैसे तो AI की मदद से रोज-रोज नए कारनामे देखने को मिल रहे हैं लेकिन एक घटना ने सभी को चौंकाया है। अब करीब 7 साल पहले शूटआउट में जान गंवाने वाले एक युवक का मौत के बाद AI की मदद से हुआ इंटरव्यू सुर्खियों में है।

आर्टिफीशियल इंटेलिंजेंस (AI) की मदद से रोजमर्रा की जिंदगी में ढेरों बदलाव देखने को मिल रहे हैं और इनमें से कई लाखों लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि बीते दिनों AI के जरिए मौत के करीब 7 साल बाद एक युवक का टीवी पर लाइव इंटरव्यू हुआ। यह जितना चौंकाने वाला था, उससे ज्यादा चिंताजनक भी और इसे लेकर कइयों ने नाराजगी भी जताई है।

लोकप्रिय पत्रकार जिम अकोस्टा ने साल 2018 में पार्कलैंड स्कूल शूटिंग में मारे गए एक स्टूडेंट जोक्विन ऑलिवर का इंटरव्यू उसकी मौत के करीब सात साल बाद लिया। दरअसल, जिम ने ऑलिवर के AI वर्जन का इंटरव्यू लिया। उन्होंने बताया कि इस AI आधारित डिजिटल अवतार के साथ लिए गए इंटरव्यू का मकसद गन कंट्रोल को बढ़ावा देना था और इसे स्टूडेंट के पिता की अनुमति से तैयार किया गया था।

नैतिकता को लेकर उठे गंभीर सवाल इंटरव्यू को लेकर कुछ लोग जहां भावुक हुए, वहीं बाकियों ने इसे गलत और अनैतिक बताया। सवाल यह भी उठा कि किसी की मौत के बाद उसकी सहमति के बिना उसका डिजिटल वर्जन वापस लाना और उसका AI अवतार तैयार करना कहां तक सही है। साफ है कि जोक्विन ऑलिवर मौत के बाद इस AI वर्जन को बनाए जाने पर अपनी राय नहीं दे सकते। ऐसे में पर्सनल इंडिपेंडेंस और डिजिटल हेरिटेज को गंभीर मुद्दा माना जा रहा है।

ऐसी शुरुआत के पक्ष में नहीं एक्सपर्ट्स आम लोगों के अलावा एक्सपर्स्ट भी इस तरह किसी मृत व्यक्ति का अवतार तैयार करने, उससे बात करने या फिर उसे संदेश शेयर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने के पक्ष में नहीं हैं। उनका मानना है कि AI टेक्नोलॉजी से तैयार मरे हुए लोगों के अवतारों से बात करना राहत जरूर दे सकता है लेकिन इससे लोग वास्तविकता से दूर होते जाते हैं और सच को स्वीकार नहीं करना चाहते।