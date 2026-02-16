AI Impact Summit 2026: PM मोदी ने किया ग्लोबल नेताओं का स्वागत, AI प्रगति पर दिया जोर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आयोजित AI Impact Summit 2026 में ग्लोबल लीडर्स और टेक एक्सपर्ट्स का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाषण में भारत में AI डिवेलपमेंट की जरूरत पर जोर दिया।

राजधानी नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित AI Impact Summit 2026 की शुरुआत प्रधानमंत्री Narendra Modi के संबोधन के साथ हुई। सोमवार को उन्होंने कहा, 'दुनिया को AI पर चर्चा के लिए एकसाथ लाना आज की जरूरत है। आज से भारत, दिल्ली के भारत मंडपम में AI Impact Summit की मेजबानी कर रहा है। मैं दुनिया भर से आए सभी नेताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, इनोवेटर्स, पॉलिसी-मेकर्स, रिसर्चर्स और टेक लवर्स का इस शिखर सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूं।'

प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े बदलाव के शुरुआती मोर्चे पर खड़ा है। उन्होंने उल्लेख किया कि AI के क्षेत्र में भारत की प्रगति महत्वाकांक्षा और जिम्मेदारी दोनों को दर्शाती है।

45 से ज्यादा देशों के लोग शामिल AI शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ग्लोबल पॉलिटिकल लीडर्स, टेक कंपनियों, स्टार्टअप्स और रिसर्च कम्युनिटीज की भागीदारी है। जानकारी के मुताबिक, इस आयोजन में 45 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति Emmanuel Macron, ब्राजील के राष्ट्रपति Luiz Inacio Lula da Silva और संयुक्त राष्ट्र महासचिव Antonio Guterres समेत कई अंतरराष्ट्रीय नेता इसमें हिस्सा ले रहे हैं।

टेक्नोलॉजी वर्ल्ड से गूगल के सीईओ Sundar Pichai और OpenAI के प्रमुख Sam Altman समेत अलग-अलग ग्लोबल AI कंपनियों के प्रतिनिधि भी आयोजन में मौजूद होंगे।

भारत में AI डिवेलपमेंट पर जोर सरकार की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, IndiaAI Mission के तहत 10,372 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इस पहल के चलते 38,000 से ज्यादा GPUs को शेयर्ड कंप्यूट एक्सेस के लिए ऑनबोर्ड किया गया है। 12 भारतीय फाउंडेशन मॉडल डिवेलप किए जा रहे हैं और 30 से ज्यादा इंडिया-स्पेसिफिक AI ऐप्लिकेशंस को परमिशन दी गई है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में ग्रेजुएट, पोस्ट-ग्रेजुएट और PhD स्टूडेंट्स को टारगेटेड प्रोग्राम्स की मदद से सपोर्ट दिया जा रहा है।