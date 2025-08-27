AI की मार: 22–25 साल के युवाओं को नहीं मिल रही Jobs, सबसे ज्यादा इन नौकरियों पर दिख रहा असर AI impact 22 to 25 year old are not getting jobs junior coders are most affected young developers hit hardest since 2022, Gadgets Hindi News - Hindustan
AI की मार: 22–25 साल के युवाओं को नहीं मिल रही Jobs, सबसे ज्यादा इन नौकरियों पर दिख रहा असर

AI ऑटोमेशन की वजह से 22–25 साल के युवा नौजवानों की नौकरी के अवसर घट रहे हैं। जूनियर कोडर्स सबसे ज्यादा प्रभावित, अब करियर के लिए जरूरी है नए स्किल्स सीखना।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानWed, 27 Aug 2025 07:56 PM
आजकल हर जगह AI (Artificial Intelligence) की चर्चा है। इससे काम तेज होता है, कंपनियों का खर्च बचता है और काम की क्वालिटी भी सुधरती है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है युवाओं की नौकरियां खतरे में पड़ रही हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई स्टडी के मुताबिक, 22 से 25 साल के लड़के-लड़कियों की नौकरी पाने की संभावना काफी कम हो गई है। खासकर जूनियर कोडर्स, कस्टमर सपोर्ट और एंट्री-लेवल ऑफिस जॉब्स में पिछले तीन सालों में 13% तक नौकरियाँ कम हो गईं। इसका मतलब यह है कि जिन नौकरियों से युवा अपने करियर की शुरुआत करते हैं, वे तेजी से गायब हो रही हैं।

दूसरी तरफ, जिनके पास पहले से अच्छा अनुभव है, उन्हें AI से कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनका काम आसान हो गया। यानी अनुभवी लोगों को फायदा और युवाओं को नुकसान हो रहा है। यही वजह है कि आज के युवाओं को सिर्फ डिग्री से काम नहीं चलेगा, उन्हें नए स्किल्स सीखकर AI के साथ काम करना सीखना होगा।

AI कैसे युवाओं की नौकरियां छीन रहा है?

पहले नौकरियां नए लोगों को छोटे-छोटे काम देती थीं जैसे बेसिक कोडिंग, डेटा एंट्री या कस्टमर कॉल्स संभालना। अब वही काम AI टूल्स कर रहे हैं जैसे GitHub Copilot (कोड लिखना), Chatbots (कस्टमर से बात करना)। इसका सीधा असर 22–25 साल के नए प्रोफेशनल्स पर पड़ा है। वे नौकरी शुरू करने से पहले ही बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं।

जूनियर कोडर्स पर सबसे ज्यादा मार

रिपोर्ट बताती है कि जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की नौकरियाँ सबसे ज्यादा खतरे में हैं। पहले कंपनी किसी नए को हायर कर बेसिक कोडिंग करवाती थी, अब वही काम AI टूल्स सेकंड्स में कर देते हैं। नए कंप्यूटर साइंस ग्रैजुएट्स को अच्छी टेक नौकरी नहीं मिल रही। कई को तो मजबूरी में नॉन-टेक काम जैसे रेस्टोरेंट या फूड डिलीवरी करना पड़ रहा है।

युवाओं के लिए सीख, अब क्या करें?

AI को दुश्मन मत मानो, दोस्त बनाओ। AI टूल्स का इस्तेमाल सीखो और अपने काम को आसान बनाओ। सिर्फ टेक्निकल नहीं, सॉफ्ट स्किल्स भी सीखो। जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क, कम्युनिकेशन। नए स्किल्स सीखते रहो। डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड्स में भविष्य ज्यादा सुरक्षित है। ओपन सोर्स और फ्रीलांसिंग से अनुभव जुटाओ। इससे रिज़्यूमे मजबूत होगा और इंटरव्यू में बढ़त मिलेगी।

