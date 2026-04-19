उसैन बोल्ट की तरह रेस में दौड़े Robots, इंसानों को हराया, तोड़ा रिकॉर्ड; देखें वीडियो

AI Humanoid robots ने एक और कमाल कर दिखाया है। बीजिंग हाफ मैराथन में इंसानी धावकों को इन रोबोट्स ने न केवल हरा दिया है बल्कि 50 मिनट में 21 किलोमीटर से ज्यादा की रेस पूरी की। रोबोट्स का यह जज्बा देखकर हर कोई हौरान है।

Robots अब सिर्फ कारखानों और घरों में काम करने तक सीमित नहीं रह गए हैं। आज के रोबोट मशहूर धावक उसैन बोल्ट की तरह रेस में दौड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। अगर आपको लगता था कि AI का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस है, ताकत नहीं, तो एक बार फिर सोचिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि AI से चलने वाले रोबोट्स ने अभी-अभी चीन में एक हाफ मैराथन पूरी की है, और नतीजों से पता चलता है कि ये मशीनें अब ट्रैक और फील्ड में भी इंसानों को हराने के लिए तैयार हैं। बीजिंग में 21 किलोमीटर की दौड़ में, कई ह्यूमनॉइड रोबोट्स ने न सिर्फ दौड़ पूरी की, बल्कि उनमें से कुछ ने तो इसे एक घंटे से भी कम समय में पूरा कर लिया।

रोबोट ने इंसानों के साथ लगाई दौड़ इस दौड़ में 100 से ज्यादा ह्यूमनॉइड रोबोट ने इंसानी प्रतिभागियों के साथ 21.1 किलोमीटर का रास्ता तय किया। हालांकि दोनों समूहों ने एक ही रास्ते पर दौड़ लगाई, लेकिन आयोजकों ने उन्हें बैरियर लगाकर अलग रखा, जिससे उनकी स्पीड, बैंलेंस और स्टेमिना का कंपेरिजन किया जा सके। दिलचस्प बात यह है कि सबसे आगे फिनिश लाइन पार करने वाला कोई इंसान नहीं बल्कि एक ह्यूमनाइड रोबोट था, जिसने अपने इंसानी प्रतिस्पर्धियों को काफी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया।

लगभग आधे समय में पूरी की 21.1km दौड़ सबसे शानदार प्रदर्शन चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी Honor के बनाए एक रोबोट ने किया, जिसने 50 मिनट और 26 सेकंड में रेस पूरी कर ली। रॉयटर्स के अनुसार, यह सबसे तेज इंसानी धावक से काफी आगे रहा, जिसने 1 घंटा, 7 मिनट और 47 सेकंड में फिनिश लाइन पार की थी। कागजों पर, इस रोबोट का समय इंसानों के मौजूदा हाफ-मैराथन विश्व रिकॉर्ड से भी बेहतर है, हालांकि विशेषज्ञ यह चेतावनी भी देते हैं कि इस तरह की तुलना पूरी तरह से एक जैसी नहीं होती।

रोबोट की यह जीत पिछले साल की रेस के मुकाबले मशीनों के लिए एक बड़ी वापसी है; पिछली रेस में कई रोबोट्स को रेस पूरी करने में काफी मुश्किल हुई थी, वे अपना संतुलन खो बैठे थे या उन्हें किसी की मदद लेनी पड़ी थी। इस बार, कई मशीनों ने अपनी रफ्तार बनाए रखी और बहुत कम दिक्कतों के साथ रेस पूरी की। रिपोर्ट के अनुसार, इस इवेंट से यह बात साफ तौर पर सामने आई कि टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले के प्रयासों की तुलना में, बड़ी संख्या में रोबोटों ने बेहतर संतुलन, तालमेल और स्टेमिना का प्रदर्शन किया।

लगभग 40% रोबोट अपने आप चले रिपोर्ट के अनुसार, इस दौड़ में शामिल लगभग 40 प्रतिशत रोबोट पूरी तरह से अपने आप चले; उन्होंने रास्ते पर चलने, संतुलन बनाए रखने और वास्तविक समय में अपनी चाल को एडजस्ट करने के लिए अपने अंदर लगे सेंसर और AI सिस्टम पर भरोसा किया। जिन रोबोट्स को दूर से कंट्रोल किया गया, उन्हें समय की पेनल्टी का सामना करना पड़ा, जबकि दौड़ के दौरान बैटरी बदलने या फुल रिप्लेसमेंट पर अलग से पेनल्टी लगाई गई।

पूरी तरह से परफेक्ट नहीं हुए हैं रोबोट हालांकि, मशीनें अभी भी पूरी तरह से परफेक्ट होने से कोसों दूर हैं। यहां तक कि सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले रोबोट को भी टेक्नोलॉजी की सीमाओं से जूझना पड़ा। फिनिश लाइन से महज कुछ ही मीटर पहले, वह एक रेलिंग से हल्का-सा टकरा गया, यह एक छोटा-सा, लेकिन अहम संकेत था कि एक्युरेसी और कंसिस्टेंसी में अभी भी सुधार की गुंजाइश है।

ऑनर टीम के एक इंजीनियर, Du Xiaodi ने रॉयटर्स को बताया कि रोबोट के पैरों की बनावट, जिसकी लंबाई 90 से 95 सेंटीमीटर के बीच है, को दौड़ने की क्षमता के लिए सबसे बेहतर बनाया गया है, ठीक वैसे ही जैसे बेहतरीन धावकों के पैरों की बनावट होती है। यह सिस्टम लंबे समय तक मेहनत करने के दौरान ज्यादा गर्म होने से बचाने के लिए लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करता है।

इंसान वर्सेस मशीन की रेस देखने आए दर्शकों ने रोबोट के चलने के तरीके में एक साफ सुधार देखा। कई रोबोट ज्यादा स्थिर और सहज लग रहे थे, और उनके दौड़ने का अंदाज इंसानों के चलने-फिरने के तरीके से काफी मिलता-जुलता था। कुछ लोगों के लिए, इस रेस ने भविष्य के करियर के रास्तों की भी एक झलक दिखाई। 23 साल के इंजीनियरिंग के छात्र चू तियानकी ने रॉयटर्स को बताया कि रोबोट का प्रदर्शन AI के डेवलपमेंट की तेज रफ्तार को दिखाता है, जबकि कम उम्र के दर्शकों ने रोबोटिक्स की पढ़ाई में दिलचस्पी दिखाई।

एक्सपर्ट्स का कहना है कि भले ही रोबोट का प्रदर्शन प्रभावशाली रहा हो, फिर भी इन नतीजों को सही संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। असल दुनिया के माहौल की तुलना में, कोई दौड़, भले ही वह लंबी हो, लगाना अब भी एक नियंत्रित काम ही है। उनका कहना है कि फिलहाल, ह्यूमनॉइड रोबोट को अभी भी बारीक शारीरिक गतिविधियों (fine motor skills), अलग-अलग स्थितियों में ढलने की क्षमता और अप्रत्याशित परिस्थितियों में फैसले लेने जैसे क्षेत्रों में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।