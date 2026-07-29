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नई सर्विस! ₹3000 में घर की सफाई करेगा इंसानों जैसा AI रोबोट, वायरल वीडियो ने मचाई हलचल

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका में करीब 3,000 रुपये प्रति घंटे की कीमत पर AI ह्यूमनॉइड रोबोट से घर की सफाई की सर्विस शुरू हुई है। जानिए कैसे काम करती है यह रोबोटिक सर्विस।

AI Humanoid Robot
सफाई करने वाले AI रोबोट को लेकर प्राइवेसी से जुड़े सवाल भी उठे हैं।

कैसा हो अगर आपको घर की सफाई, किचन और बाथरूम की सफाई या कचरा फेंकने जैसे काम खुद ना करने पड़ें और आपकी जगह एक ह्यूमनॉइड रोबोट यह सब कर दे। यह सुनने में भले ही किसी साइंस-फिक्शन फिल्म जैसा लगे, लेकिन अमेरिका में अब ऐसी सर्विस शुरू हो गई है। अमेरिकी स्टार्टअप Tau Robotics ने ह्यूमनॉइड रोबोट के जरिए घर की सफाई की सर्विस शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

कंपनी के CEO Alexander Koch ने 28 जुलाई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस सर्विस की घोषणा की। उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए बताया कि सैन फ्रांसिस्को में यह ह्यूमनॉइड क्लीनिंग सर्विस फिलहाल 30 डॉलर प्रति घंटे की कीमत पर उपलब्ध होगी, जो करीब 3,000 रुपये प्रति घंटे के बराबर है। हालांकि, अभी यह सर्विस सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है और केवल इनवाइट-बेस्ड है।

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सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

वायरल वीडियो में एक ह्यूमनॉइड रोबोट वैन से बाहर निकलता है, सफाई का सामान उठाता है और काम करने के लिए आगे बढ़ जाता है। रोबोट को काले रंग की यूनिफॉर्म में दिखाया गया है और इसके चेहरे पर दो कैमरे आंखों की तरह नजर आते हैं। कंपनी के मुताबिक, ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर चलाने और कचरा बाहर ले जाने जैसे काम भी कर सकते हैं।

पेश किए गए तीन अलग-अलग रोबोट

Tau Robotics ने इस सर्विस के लिए तीन तरह के ह्यूमनॉइड रोबोट पेश किए हैं। Chelsea को किचन और बाथरूम की सफाई के लिए डिजाइन किया गया है। यह सिंक, काउंटर, शीशे, टाइल और फर्श की सफाई कर सकता है। वहीं Elon को रोजमर्रा की सफाई के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का दावा है कि कुछ विजिट के बाद यह रोबोट घर में सामान की जगह को समझकर उन्हें सही जगह पर वापस रख सकता है। तीसरा रोबोट Tony डीप क्लीनिंग के लिए है, जो कोनों और विंडो ट्रैक जैसी मुश्किल जगहों की सफाई करने के लिए बनाया गया है।

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प्राइवेसी को लेकर भी उठे कुछ सवाल

हालांकि, इस सर्विस में एक बड़ी बात यह है कि रोबोट पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली काम नहीं करते। कंपनी के अनुसार, इन्हें AI और एक मानव ऑपरेटर मिलकर नियंत्रित करते हैं। यही वजह है कि प्राइवेसी और सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि घर के अंदर काम करने वाला रोबोट कई तरह के पर्सनल डीटेल्स देख सकता है।

फिलहाल यह सर्विस केवल सैन फ्रांसिस्को में उपलब्ध है और शुरुआती ग्राहकों के लिए इसकी बुकिंग invite-only है। हालांकि, अगर यह मॉडल सफल रहता है तो आने वाले समय में रोबोटिक घरेलू सेवाओं का मार्केट तेजी से बढ़ सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

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प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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