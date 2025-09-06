'AI मानवता के लिए खतरा, आम आदमी भी सकता है परमाणु बम', एआई के गॉडफादर की चेतावनी ai godfather geoffrey hinton warns ai threat to humanity can help any person to create a nuclear bomb, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़ai godfather geoffrey hinton warns ai threat to humanity can help any person to create a nuclear bomb

'AI मानवता के लिए खतरा, आम आदमी भी सकता है परमाणु बम', एआई के गॉडफादर की चेतावनी

AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन ने इसके संभावित नुकसान के बारे में एक बार फिर चेतावनी दी है। अब उनका मानना ​​है कि एआई मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है, और उनका कहना है कि यह तकनीक किसी भी व्यक्ति को परमाणु बम बनाने में मदद कर सकती है।

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानSat, 6 Sep 2025 07:22 PM
दुनियाभर में इस समय AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का डंका बज रहा है। एआई मुश्किल सवालों के जवाब भी चुटियों में दे सकता है और घंटों का काम चंद सेकंड्स में कर सकता है। लेकिन यह जितना फायदेमंद है उतना खतरनाक भी साबित हो सकता है। AI के गॉडफादर कहे जाने वाले जेफ्री हिंटन ने इसके संभावित नुकसान के बारे में एक बार फिर चेतावनी दी है। चैटजीपीटी जैसे एआई टूल्स को लेकर लोगों में जो चिंता फैली है, उसके कारण हिंटन ने एआई के विकास में तेजी लाने के बजाय इसके भविष्य को लेकर गहरी चिंताएं जताई हैं। अब उनका मानना ​​है कि एआई मानवता के लिए एक गंभीर खतरा है, और उनका कहना है कि यह तकनीक किसी भी व्यक्ति को परमाणु बम बनाने में मदद कर सकती है।

इंसानों से शक्तिशाली हो जाएगा AI

टीओआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हिंटन ने कहा कि AI इतना शक्तिशाली हो सकता है कि एक साधारण व्यक्ति इसका इस्तेमाल करके खतरनाक जैविक हथियार बना सकता है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान का जोखिम बढ़ जाता है।

उन्होंने कहा, "एआई की मदद से एक आम इंसान भी जल्द ही जैविक हथियार बनाने में सक्षम हो जाएगा और यह भयानक है," उन्होंने आगे कहा, "कल्पना कीजिए कि सड़क पर चलने वाला एक औसत व्यक्ति परमाणु बम बना सकता है।"

हिंटन ने कई विषयों पर भी चर्चा की, जिनमें एआई द्वारा उत्पन्न परमाणु-स्तर के खतरे, एआई टूल्स का उनका अपना उपयोग, और यहां तक ​​कि उनके हालिया ब्रेकअप में चैटबॉट की भूमिका भी शामिल थी।

हाल ही में, हिंटन ने आगाह किया था कि एआई जल्द ही मानवीय क्षमताओं को पीछे छोड़ देगा, जिसमें भावनात्मक हेरफेर भी शामिल है। उन्होंने सुझाव दिया कि विशाल डेटासेट से सीखने की एआई की क्षमता इसे मानवीय भावनाओं और व्यवहारों को मनुष्यों की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से प्रभावित करने में सक्षम बनाती है।

एआई सचमुच बुद्धिमान

हिंटन की चिंता उनके इस विश्वास से उपजी है कि एआई सचमुच बुद्धिमान है। उन्होंने तर्क दिया कि, इस शब्द की किसी भी परिभाषा के अनुसार, "एआई बुद्धिमान है।" उन्होंने कई उदाहरणों का इस्तेमाल करके समझाया कि एआई का वास्तविकता का अनुभव इंसान के अनुभव से बहुत अलग नहीं है।

हिंटन ने समझाया "मुझे तो यह बिल्कुल साफ लगता है। अगर आप इनसे बात करें और सवाल पूछें, तो ये समझ जाते हैं।" उन्होंने कहा, "टेक्निकल कम्युनिटी में इस बात को लेकर बहुत कम संदेह है कि ये चीजें और अधिक स्मार्ट हो जाएंगी।"

हालांकि, हर कोई हिंटन के विचार से सहमत नहीं है। उनके पूर्व सहयोगी और ट्यूरिंग पुरस्कार के सह-विजेता, यान लेकुन, जो अब मेटा में मुख्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वैज्ञानिक हैं, का मानना ​​है कि बड़े लैंग्वेज मॉडल सीमित हैं और भौतिक दुनिया के साथ सार्थक रूप से बातचीत नहीं कर सकते।

Gadgets Hindi News Artificial Intelligence
