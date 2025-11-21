अब AI से घुलेंगे कपड़े, आ गई ये शानदार वॉशिंग मशीन, Amazon से सस्ते में करें खरीददारी

संक्षेप: मार्केट में एआई वॉशिंग मशीन आ चुकी है, जो कपड़ों को उनकी गंदगी के हिसाब से धुलेंगी, जिन पर अमेजन शानदार डिस्काउंट दे रहा है।

Follow Us on

Fri, 21 Nov 2025 07:25 PM

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

आज के वक्त में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, टॉप लोड और फ्रंट लोड कई तरह की वॉशिंग मशीन मौजूद हैं, लेकिन इन दिनों मार्केट में एआई वॉशिंग मशीन की डिमांड है। यह वॉशिंग एआई फीचर्स के साथ आती है, जो कपड़ों के प्रकार, वजन और गंदगी के हिसाब से उनकी धुलाई करती है। इससे आपके कपड़े की रंगत खराब नहीं होती है, साथ ही आपके कपड़े नार्मल वॉशिंग मशीन के मुकाबले में ज्यादा अच्छे से साफ होते हैं। हालांकि इन वॉशिंग मशीन की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन आप इसे अमेजन से बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं, जिस पर एक्सचेंज ऑफर, बैंक डिस्काउंट समेत कई तरह की डील दी जा रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह 8 किलो वाला 5 स्टार AI स्मार्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जो वाई-फाई कनेक्टिविटी और एआई डायरेक्ट ड्राइव तकनीक के साथ आती है। इसमें लगा AI सेंसर कपड़ों के वजन और फैब्रिक की सॉफ्टनेस को पहचानकर खुद ही सबसे सही वॉश मोशन चुन लेता है, जिससे कपड़े ज्यादा साफ होते हैं और उनकी लाइफ भी बढ़ती है। LG ThinQ ऐप के जरिए इसे फोन से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप कहीं बाहर हैं, तो भी मशीन को स्टार्ट और स्टॉप, वॉश मोड बदलना, नोटिफिकेशन चेक करना सब आसानी से कर सकते हैं। इसे 29 फीसद छूट के साथ अमेजन से 35,990 रुपये में खरीद सकते हैं।

Specifications कैपेसिटी 8 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 1200 RPM टेक्नोलॉजी तकनीक: AI Direct Drive, 6 Motion DD स्पेशल फीचर्स Wi-Fi, Steam Wash, Allergy Care, Inverter Motor क्यों खरीदें बेहतर सफाई और कपड़ों का कम नुकसान Alexa और Google Assistant सपोर्ट Wi-Fi स्मार्ट कंट्रोल, LG ThinQ ऐप कनेक्टिविटी 6 Motion DD से जेंटल और डीप क्लीन वॉशिंग कपड़ों में मौजूद एलर्जन और बैक्टीरिया को हटाने में मदद क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से कीमत थोड़ा ज्यादा थोड़ी भारी व मेंटेनेंस-सेंसिटिव

यह टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो एआई वॉश, एआई एनर्जी मोड और वाई-फाई स्मार्ट कंट्रोल जैसी एडवांस्ड एआई तकनीकों के साथ आती है। इसमें मौजूद AI सेंसर कपड़ों के वजन और फैब्रिक की साफ्टनेस को पहचानकर पानी, डिटर्जेंट और वॉश एक्सन को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर देता है। इससे कपड़े बेहतर तरीके से साफ होते हैं, डिटर्जेंट की बचत होती है और फैब्रिक को 25 फीसद ज्यादा केयर मिलती है। इसे ऐप के जरिए इसे आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। यह 24 फीसद छूट के साथ अमेजन पर 25,990 रुपये में मिल रही है।

Specifications कैपेसिटी 10 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 700 RPM टेक्नोलॉजी AI Wash, Ecobubble, AI Energy Mode क्यों खरीदें खुद ही पानी, डिटर्जेंट और वॉश मोशन एडजस्ट कर बेहतर सफाई देती है शानदार वॉश, कपड़ों का कम नुकसान 20% तक बिजली की बचत Wi-Fi स्मार्ट कंट्रोल Samsung SmartThings ऐप सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से कीमत थोड़ी ज्यादा फ्रंट लोड मशीनों जितनी फास्ट ड्राइंग नहीं

यह AI स्मार्ट फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन है, जो बिल्ड इन हीटर के साथ आती है। इसमें लगा AI सेंसर हर वॉश में कपड़ों की मात्रा, फैब्रिक के प्रकार और गंदगी के स्तर के अनुसार पानी की सही मात्रा और वॉश सेटिंग्स को खुद एडजस्ट कर देता है। इससे पानी और बिजली की बचत होती है। यह शांत, टिकाऊ और एनर्जी-इफिशिएंट है। इसे अमेज़न से 40 फीसद छूट के साथ 28,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कैपेसिटी 8 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 1400 RPM टेक्नोलॉजी AI Active Water Plus ड्रम स्टेनलेस स्टील क्यों खरीदें कपड़ों के हिसाब से पानी और वॉश सेटिंग खुद एडजस्ट तेज ड्राइंग के लिए बेहतरीन इन बिल्ट हीटर और हाइजीन कम शोर, कम मेंटेनेंस, ज्यादा लाइफ क्यों खोजें विकल्प फ्रंट-लोड मशीनें टॉप-लोड की तुलना में थोड़ी भारी प्रोग्राम्स सीखने में थोड़ा समय लगता है

यह एक फुली-ऑटोमैटिक टॉप-लोड वॉशिंग मशीन है, जो इन बिल्ड हीटर के साथ आती है। इसमें 6th सेंसर टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें लगे इंटेलिजेंट सेंसर पानी के तापमान, कपड़ों के वजन और दागों के स्तर को पहचानकर सही वॉश सेटिंग्स चुन लेता है। यह एआई फीचर के साथ वॉश समय को ऑटोमैटिक एडजस्ट करती है, जिससे बिजली और पानी दोनों की बचत होती है। इसे 25,470 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications कैपेसिटी 10 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार वॉश प्रोग्राम 12 वारंटी 2 वर्ष प्रोडक्ट, 10 वर्ष मोटर क्यों खरीदें कपड़ों के हिसाब से पानी और वॉश सेटिंग ऑटोमैटिक जिद्दी दाग और 48 घंटे पुराने धब्बों को हटाने में मदद कठोर पानी वाले इलाकों में भी बेहतर सफाई 3 हॉट वाटर मोड और एंटी बैक्टीरियल वॉश कपड़ों को उलझने से बचाकर जेंटल वॉश क्यों खोजें विकल्प AI Wash जैसी एडवांस्ड स्मार्ट फीचर्स नहीं Wi-Fi या ऐप कनेक्टिविटी का सपोर्ट नहीं टॉप-लोड मशीन होने से पानी की खपत थोड़ा ज्यादा

यह एआई स्मार्ट फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन है, जो एआई टेक, इन बिल्ड हीटर जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आती है। इसका स्टीम वॉश फीचर कपड़ों के रेशों तक भाप पहुंचाकर दाग, बैक्टीरिया और सूक्ष्म एलर्जी-कारक तत्वों को हटाने में मदद करता है। इसे अमेजन से 43 फीसद छूट के साथ 28,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कैपेसिटी 8 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 1200 RPM टेक्नोलॉजी AI Tech, Turbidity Sensor ड्रम स्टेनलेस स्टील क्यों खरीदें AI Tech—वॉश मोड और पानी का इस्तेमाल खुद एडजस्ट ज्यादा हाइजीनिक और डीप क्लीनिंग कपड़ों को उलझने व नुकसान से बचाता है गंदे और तैलीय दाग हटाने में मदद तेज ड्राइंग परफॉर्मेंस क्यों खोजें विकल्प ऐप कंट्रोल या Wi-Fi सपोर्ट नहीं भारी लोड में थोड़ा वाइब्रेशन आता है AI फीचर्स अन्य ब्रैंड्स

यह फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन है, जो एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमें जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है।इसमें मौजूद AI-DBT सेंसर वॉशिंग के दौरान ड्रम के बैलेंस को लगातार मॉनिटर करते हैं और ऑटोमैटिकली एडजस्ट करके वाइब्रेशन और शोर को काफी हद तक कम कर देते हैं। इसे अमेज़न से 44 फीसद छूट के साथ 29,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कैपेसिटी 8 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 1200 RPM वारंटी 5 साल प्रोडक्ट, 20 साल मोटर क्यों खरीदें ड्रम बैलेंस ऑटोमैटिक सेट होकर कम शोर और कम वाइब्रेशन ज्यादा जगह, बेहतर फैब्रिक केयर और डीप क्लीनिंग बैक्टीरिया और एलर्जन को 99% तक कम करने में मदद कम बिजली, ज्यादा टिकाऊ और शांत परफॉर्मेंस हर वॉश के बाद ड्रम की सफाई खुद-ब-खुद क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi या मोबाइल ऐप कंट्रोल सपोर्ट नहीं 8 Kg कैपेसिटी बड़े फैमिली कुछ मॉडलों जितनी तेज नहीं

यह टॉप-लोड वॉशिंग मशीन है, जो AI लोड सेंसिंग, एक्वा एनर्जी जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आती है। इसका AI सिस्टम कपड़ों के फैब्रिक और वजन को ऑटोमेटिक पहचानकर पानी की मात्रा, वॉश एक्शन और वॉश टाइम खुद-ब-खुद सेट कर देता है। इससे सफाई बेहतर मिलती है और कपड़ों का घिसाव भी कम होता है। इसे अमेज़न से 24 फीसद छूट के साथ 16,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।

Specifications कैपेसिटी 6.5 किलोग्राम स्पिन स्पीड 720 RPM वॉश प्रोग्राम 6+1 वारंटी 4 वर्ष क्यों खरीदें वॉश सेटिंग और पानी खुद ऑटो-ऑप्टिमाइज़ तेल, मिट्टी और पसीने जैसे जिद्दी दागों के लिए बेहतर सफाई प्री-मिक्स से वॉश क्वालिटी बढ़ती है प्री-मिक्स से वॉश क्वालिटी बढ़ती है क्यों खोजें विकल्प Wi-Fi, ऐप कंट्रोल या स्मार्ट थिंकिंग फीचर्स नहीं सिर्फ 6.5 Kg कैपेसिटी टॉप-लोड मशीन में पानी की खपत फ्रंट-लोड से अधिक

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।