अब AI से घुलेंगे कपड़े, आ गई ये शानदार वॉशिंग मशीन, Amazon से सस्ते में करें खरीददारी
मार्केट में एआई वॉशिंग मशीन आ चुकी है, जो कपड़ों को उनकी गंदगी के हिसाब से धुलेंगी, जिन पर अमेजन शानदार डिस्काउंट दे रहा है।
आज के वक्त में ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक, टॉप लोड और फ्रंट लोड कई तरह की वॉशिंग मशीन मौजूद हैं, लेकिन इन दिनों मार्केट में एआई वॉशिंग मशीन की डिमांड है। यह वॉशिंग एआई फीचर्स के साथ आती है, जो कपड़ों के प्रकार, वजन और गंदगी के हिसाब से उनकी धुलाई करती है। इससे आपके कपड़े की रंगत खराब नहीं होती है, साथ ही आपके कपड़े नार्मल वॉशिंग मशीन के मुकाबले में ज्यादा अच्छे से साफ होते हैं। हालांकि इन वॉशिंग मशीन की कीमत ज्यादा होती है, लेकिन आप इसे अमेजन से बेहद कम कीमत में खरीद सकते हैं, जिस पर एक्सचेंज ऑफर, बैंक डिस्काउंट समेत कई तरह की डील दी जा रही है।
1. LG 8 Kg, 5 Star, Wi-Fi, Direct Drive Technology, Steam Wash, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1208Z4M, Allergy Care, In-Built Heater, Touch Panel, Middle Black)
यह 8 किलो वाला 5 स्टार AI स्मार्ट फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जो वाई-फाई कनेक्टिविटी और एआई डायरेक्ट ड्राइव तकनीक के साथ आती है। इसमें लगा AI सेंसर कपड़ों के वजन और फैब्रिक की सॉफ्टनेस को पहचानकर खुद ही सबसे सही वॉश मोशन चुन लेता है, जिससे कपड़े ज्यादा साफ होते हैं और उनकी लाइफ भी बढ़ती है। LG ThinQ ऐप के जरिए इसे फोन से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप कहीं बाहर हैं, तो भी मशीन को स्टार्ट और स्टॉप, वॉश मोड बदलना, नोटिफिकेशन चेक करना सब आसानी से कर सकते हैं। इसे 29 फीसद छूट के साथ अमेजन से 35,990 रुपये में खरीद सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर सफाई और कपड़ों का कम नुकसान
Alexa और Google Assistant सपोर्ट
Wi-Fi स्मार्ट कंट्रोल, LG ThinQ ऐप कनेक्टिविटी
6 Motion DD से जेंटल और डीप क्लीन वॉशिंग
कपड़ों में मौजूद एलर्जन और बैक्टीरिया को हटाने में मदद
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
कीमत थोड़ा ज्यादा
थोड़ी भारी व मेंटेनेंस-सेंसिटिव
2. Samsung Smart Choice 10 Kg, 5 Star, AI Wash, Ecobubble, AI Energy Mode, AI VRT+, Soft Closing Door, Wi-Fi, Digital Inverter, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA80F10E2LTL, Lavender Gray)
यह टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो एआई वॉश, एआई एनर्जी मोड और वाई-फाई स्मार्ट कंट्रोल जैसी एडवांस्ड एआई तकनीकों के साथ आती है। इसमें मौजूद AI सेंसर कपड़ों के वजन और फैब्रिक की साफ्टनेस को पहचानकर पानी, डिटर्जेंट और वॉश एक्सन को खुद-ब-खुद एडजस्ट कर देता है। इससे कपड़े बेहतर तरीके से साफ होते हैं, डिटर्जेंट की बचत होती है और फैब्रिक को 25 फीसद ज्यादा केयर मिलती है। इसे ऐप के जरिए इसे आप मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। यह 24 फीसद छूट के साथ अमेजन पर 25,990 रुपये में मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
खुद ही पानी, डिटर्जेंट और वॉश मोशन एडजस्ट कर बेहतर सफाई देती है
शानदार वॉश, कपड़ों का कम नुकसान
20% तक बिजली की बचत
Wi-Fi स्मार्ट कंट्रोल
Samsung SmartThings ऐप सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
कीमत थोड़ी ज्यादा
फ्रंट लोड मशीनों जितनी फास्ट ड्राइंग नहीं
3. Bosch 8KG 5 Star Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (WAJ28260IN,White,AI Active Water Plus,In-Built Heater)
यह AI स्मार्ट फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन है, जो बिल्ड इन हीटर के साथ आती है। इसमें लगा AI सेंसर हर वॉश में कपड़ों की मात्रा, फैब्रिक के प्रकार और गंदगी के स्तर के अनुसार पानी की सही मात्रा और वॉश सेटिंग्स को खुद एडजस्ट कर देता है। इससे पानी और बिजली की बचत होती है। यह शांत, टिकाऊ और एनर्जी-इफिशिएंट है। इसे अमेज़न से 40 फीसद छूट के साथ 28,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
कपड़ों के हिसाब से पानी और वॉश सेटिंग खुद एडजस्ट
तेज ड्राइंग के लिए बेहतरीन
इन बिल्ट हीटर और हाइजीन
कम शोर, कम मेंटेनेंस, ज्यादा लाइफ
क्यों खोजें विकल्प
फ्रंट-लोड मशीनें टॉप-लोड की तुलना में थोड़ी भारी
प्रोग्राम्स सीखने में थोड़ा समय लगता है
4. Whirlpool 10 Kg 5 Star MAGIC CLEAN BW PRO Heater Fully Automatic Top Load Washing Machine (MAGIC CLEAN BW PRO H 10 KG Mn GREY 10YMW with In-Built Heater, 2025)
यह एक फुली-ऑटोमैटिक टॉप-लोड वॉशिंग मशीन है, जो इन बिल्ड हीटर के साथ आती है। इसमें 6th सेंसर टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसमें लगे इंटेलिजेंट सेंसर पानी के तापमान, कपड़ों के वजन और दागों के स्तर को पहचानकर सही वॉश सेटिंग्स चुन लेता है। यह एआई फीचर के साथ वॉश समय को ऑटोमैटिक एडजस्ट करती है, जिससे बिजली और पानी दोनों की बचत होती है। इसे 25,470 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कपड़ों के हिसाब से पानी और वॉश सेटिंग ऑटोमैटिक
जिद्दी दाग और 48 घंटे पुराने धब्बों को हटाने में मदद
कठोर पानी वाले इलाकों में भी बेहतर सफाई
3 हॉट वाटर मोड और एंटी बैक्टीरियल वॉश
कपड़ों को उलझने से बचाकर जेंटल वॉश
क्यों खोजें विकल्प
AI Wash जैसी एडवांस्ड स्मार्ट फीचर्स नहीं
Wi-Fi या ऐप कनेक्टिविटी का सपोर्ट नहीं
टॉप-लोड मशीन होने से पानी की खपत थोड़ा ज्यादा
5. Godrej 8 Kg 5 Star, AI Powered, Inbuilt Heater, Fabrisafe Drum, Steam Wash, Child Lock, Unbalanced Load Sensor, Fully Automatic Front Load Washing Machine (WFEON CRS 8012 5.0 FKEDM CNGR, Candy Grey)
यह एआई स्मार्ट फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन है, जो एआई टेक, इन बिल्ड हीटर जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आती है। इसका स्टीम वॉश फीचर कपड़ों के रेशों तक भाप पहुंचाकर दाग, बैक्टीरिया और सूक्ष्म एलर्जी-कारक तत्वों को हटाने में मदद करता है। इसे अमेजन से 43 फीसद छूट के साथ 28,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Tech—वॉश मोड और पानी का इस्तेमाल खुद एडजस्ट
ज्यादा हाइजीनिक और डीप क्लीनिंग
कपड़ों को उलझने व नुकसान से बचाता है
गंदे और तैलीय दाग हटाने में मदद
तेज ड्राइंग परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
ऐप कंट्रोल या Wi-Fi सपोर्ट नहीं
भारी लोड में थोड़ा वाइब्रेशन आता है
AI फीचर्स अन्य ब्रैंड्स
6. Haier 8 kg 5 Star Powered by AI-DBT with PuriSteam, 525mm Super Drum Fully Automatic Front Load Washing Machine (HW80-IM12929C, Inverter Motor with In-Built Heater, White)
यह फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन है, जो एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमें जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है।इसमें मौजूद AI-DBT सेंसर वॉशिंग के दौरान ड्रम के बैलेंस को लगातार मॉनिटर करते हैं और ऑटोमैटिकली एडजस्ट करके वाइब्रेशन और शोर को काफी हद तक कम कर देते हैं। इसे अमेज़न से 44 फीसद छूट के साथ 29,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
ड्रम बैलेंस ऑटोमैटिक सेट होकर कम शोर और कम वाइब्रेशन
ज्यादा जगह, बेहतर फैब्रिक केयर और डीप क्लीनिंग
बैक्टीरिया और एलर्जन को 99% तक कम करने में मदद
कम बिजली, ज्यादा टिकाऊ और शांत परफॉर्मेंस
हर वॉश के बाद ड्रम की सफाई खुद-ब-खुद
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi या मोबाइल ऐप कंट्रोल सपोर्ट नहीं
8 Kg कैपेसिटी बड़े फैमिली
कुछ मॉडलों जितनी तेज नहीं
7. IFB 6.5 Kg 5 Star with Deep Clean® Technology, AI Powered, Fully Automatic Top Load Washing Machine (TL650MG1, ActivMix, Aqua Energie, Med Grey)
यह टॉप-लोड वॉशिंग मशीन है, जो AI लोड सेंसिंग, एक्वा एनर्जी जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आती है। इसका AI सिस्टम कपड़ों के फैब्रिक और वजन को ऑटोमेटिक पहचानकर पानी की मात्रा, वॉश एक्शन और वॉश टाइम खुद-ब-खुद सेट कर देता है। इससे सफाई बेहतर मिलती है और कपड़ों का घिसाव भी कम होता है। इसे अमेज़न से 24 फीसद छूट के साथ 16,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
वॉश सेटिंग और पानी खुद ऑटो-ऑप्टिमाइज़
तेल, मिट्टी और पसीने जैसे जिद्दी दागों के लिए बेहतर सफाई
प्री-मिक्स से वॉश क्वालिटी बढ़ती है
प्री-मिक्स से वॉश क्वालिटी बढ़ती है
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi, ऐप कंट्रोल या स्मार्ट थिंकिंग फीचर्स नहीं
सिर्फ 6.5 Kg कैपेसिटी
टॉप-लोड मशीन में पानी की खपत फ्रंट-लोड से अधिक
