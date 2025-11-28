Hindustan Hindi News
30 लाख नौकरियां खतरे में, अगले 10 सालों में AI छीन सकता है काम, आप भी देखें लिस्ट

30 लाख नौकरियां खतरे में, अगले 10 सालों में AI छीन सकता है काम, आप भी देखें लिस्ट

संक्षेप:

Fri, 28 Nov 2025 07:24 PM
AI के साइड इफेक्ट्स सामने आने शुरू हो गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस UK के वर्कफोर्स में धीरे-धीरे घुस रहा है, और एक नई स्टडी बताती है कि अगले 10 सालों में लाखों वर्कर्स पर इसका असर पड़ सकता है। नेशनल फाउंडेशन फॉर एजुकेशनल रिसर्च (NFER) की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, AI और ऑटोमेशन की मिली-जुली ताकतों की वजह से 2035 तक 3 मिलियन (30 लाख) तक कम-स्किल्ड नौकरियां खत्म हो सकती हैं। हालांकि रिपोर्ट में माना गया है कि इसी समय में पूरी इकॉनमी में लगभग 2.3 मिलियन (23 लाख) नई नौकरियां जुड़ सकती हैं, लेकिन ये फायदे बराबर नहीं बंटेंगे।

किन जॉब्स पर खतरा, किसकी बढ़ेगी डिमांड

सबसे बड़ी चिंता ट्रेड्स, मशीन ऑपरेशन्स और एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में काम करने वाले लोगों के लिए है, जिन्हें मशीनों या सॉफ्टवेयर से रिप्लेस होने का सबसे ज्यादा खतरा होता है।

दूसरी तरफ, इंजीनियर, साइंटिस्ट और टीचर जैसे बहुत स्किल्ड प्रोफेशनल की डिमांड बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी बढ़ाती है और 'कम से कम शॉर्ट से मीडियम टर्म में' वर्कलोड बढ़ाती है।

खतरे में यह नौकरियां, देखें लिस्ट

NFER के अनुसार, ऑटोमेशन के लिए सबसे ज्यादा कमजोर कामों में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, फैक्ट्री और मशीन ऑपरेटर, वेयरहाउस वर्कर, कैशियर और प्लंबिंग, रूफिंग और इलेक्ट्रिकल काम जैसे कुछ काम शामिल हैं। ये रोल आम तौर पर बार-बार होने वाले और पहले से पता होने वाले होते हैं, जिससे ये AI और रोबोटिक्स के लिए सबसे अच्छे कैंडिडेट बन जाते हैं।

इसके उलट, जिन रोल्स में क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और मुश्किल फैसले लेने की जरूरत होती है, उन्हें रिप्लेस किए जाने की संभावना कम होती है। रिपोर्ट में पाया गया कि लॉ, मैनेजमेंट, हेल्थकेयर, एजुकेशन और साइकोलॉजी के प्रोफेशनल्स की डिमांड बढ़ सकती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनके रोल्स को खत्म करने के बजाय बढ़ा रही है।

लेकिन, उन प्रोफेशन में भी, AI से काम करने के तरीके को बदलने की उम्मीद है। उदाहरण के लिए, वकील और कंसल्टेंट रिसर्च, डॉक्यूमेंट ड्राफ्टिंग और डेटा एनालिसिस को संभालने के लिए AI टूल्स पर बहुत ज्यादा निर्भर हो सकते हैं, जिससे जूनियर सपोर्ट रोल की जरूरत कम हो जाएगी।

AI की वजह से बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने का अनुमान

रिपोर्ट के लेखकों में से एक, जूड हिलेरी ने चेतावनी दी कि AI की वजह से बड़े पैमाने पर नौकरियां जाने का अनुमान, कम से कम अभी के लिए, बढ़ा-चढ़ाकर बताया जा सकता है। उन्होंने कहा, 'इस बारे में आम तौर पर अनिश्चितता है कि चीजें कहां जा रही हैं, इसे बेहतर होने में कितना समय लगेगा।' 'AI और ऑटोमेशन के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इसका कोई असली मतलब नहीं है। बहुत से एम्प्लॉयर इसे लेकर परेशान हैं।'

हिलेरी ने कहा कि कम-स्किल्ड वर्कर्स को सबसे ज्यादा रिस्क होता है, लेकिन बड़ी चिंता यह है कि वे नए रोल के लिए रीस्किल कैसे करेंगे। उन्होंने कहा, 'लेबर मार्केट में हमें जो एक्स्ट्रा जॉब्स मिल रही हैं, वे आमतौर पर प्रोफेशनल और एसोसिएट प्रोफेशनल्स की हैं।' 'डिस्प्लेस्ड वर्कर्स, जिनकी हम अपनी रिपोर्ट में बात करते हैं, उन एक से तीन मिलियन को लेबर मार्केट में वापस आने में बड़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है।'

कुछ अन्य स्टडीज भी इसी ट्रेंड की ओर इशारा करती हैं

एनएफईआर के नतीजे हाल की रिसर्च से मेल खाते हैं, जो एआई को अपनाने को लेबर मार्केट में बदलाव से जोड़ती है, लेकिन इस बात पर कुछ असहमति है कि कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा इसके संपर्क में हैं।

अक्टूबर में पब्लिश हुई किंग्स कॉलेज की एक स्टडी में बताया गया कि ज्यादा सैलरी वाली, नॉलेज-बेस्ड इंडस्ट्रीज को असल में और ज्यादा कटौती का सामना करना पड़ सकता है। अनुमान है कि 2021 और 2025 के बीच 'ज्यादा सैलरी वाली फर्मों' में लगभग 9.4 परसेंट नौकरियां गईं, जिनमें से ज्यादातर 2022 के आखिर में ChatGPT के रिलीज होने के बाद हुईं।

इस बीच, UK सरकार ने मैनेजमेंट कंसल्टेंट, साइकोलॉजिस्ट और लीगल प्रोफेशनल्स को 'AI के सबसे ज्यादा संपर्क में आने वाले' कामों में शामिल किया है, जबकि स्पोर्ट्स प्लेयर, छत बनाने वाले और राजमिस्त्री जैसे रोल ज्यादा सुरक्षित लगते हैं।

ऐप्पल गूगल में छंटनी का दौर जारी

असल दुनिया के उदाहरण पहले से ही सामने आ रहे हैं और ये सिर्फ UK तक ही सीमित नहीं हैं। पिछले हफ्ते, क्लिफोर्ड चांस ने घोषणा की कि वह लंदन में अपने बिजनेस सर्विसेज स्टाफ के 10 परसेंट, यानी लगभग 50 रोल्स को AI से होने वाले बदलावों का हवाला देते हुए निकाल देगा। इसी तरह, PwC के हेड ने हाल ही में 2021 और 2026 के बीच 1,00,000 लोगों को हायर करने की योजना वापस ले ली, यह मानते हुए कि 'दुनिया अलग है' क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हायरिंग की जरूरतों को बदल दिया है। ऐप्पल ने अपनी सेल्स टीमों में रोल्स में कमी की घोषणा की है, ताकि कंपनी कस्टमर्स के साथ कैसे जुड़ती है, इसे बेहतर बनाया जा सके। टेक जायंट ने कहा कि जॉब कट का असर सिर्फ कुछ एम्प्लॉइज पर पड़ेगा और इस बात पर जोर दिया कि वह दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी पदों के लिए भर्ती जारी रखेगी।

एक और बड़े ब्रांड, गूगल ने कथित तौर पर अपनी डिजाइन टीम से 100 से ज्यादा कर्मचारियों को निकाल दिया है। इस हफ्ते की शुरुआत में की गई इस छंटनी का असर कई डिवीजन के कर्मचारियों पर पड़ा, जिसमें क्लाउड यूनिट की 'क्वांटिटेटिव यूजर एक्सपीरियंस रिसर्च' और 'प्लेटफॉर्म और सर्विस एक्सपीरियंस' टीमें, साथ ही कुछ दूसरे डिपार्टमेंट भी शामिल हैं।

इसके बावजूद, NFER की हिलेरी का मानना ​​है कि अभी हो रही छंटनी का AI से कम और बड़े पैमाने पर आर्थिक ठहराव से ज्यादा लेना-देना हो सकता है। उन्होंने कहा, 'शायद ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयर बस चुपचाप बैठे हैं।' 'उन्हें पक्का नहीं है कि AI का असल में क्या मतलब है।'

अभी के लिए, ब्रिटेन में काम का भविष्य मिला-जुला लग रहा है, कुछ प्रोफेशन अच्छे रहेंगे, कुछ फीके पड़ जाएंगे, और लाखों वर्कर्स को इंटेलिजेंट मशीनों से बनती इकॉनमी में काम का बने रहने के लिए फिर से ट्रेनिंग लेने की जरूरत पड़ सकती है।

