AI कंपनी में वैकेंसी, करोड़ों की सैलरी, रहना-खाना फ्री, पार्टनर भी मिलेगा
एक AI कंपनी ने गजब का जॉब ऑफर निकाला है। कंपनी एक इंजीनियर की तलाश कर रही है। इसके लिए कंपनी मुफ्त रहने की जगह, मुफ्त खाना और एक साल बाद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड देने का भी वादा कर रही है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानिए
AI के आने से बीते कुछ महीनों में हजारों लोगों की नौकरी चली गई। कई लोगों के मन में तो अभी भी यह डर है कि कहीं AI की वजह से उनकी नौकरी न चली जाए। लेकिन अब एक अजब-गजब मामला सामने आया है। दरअसल, एक AI कंपनी एक इंजीनियर तलाश रही है और कंपनी न केवल उसके मुफ्त में रहने, खाने की व्यवस्था करेगी बल्कि उसे पार्टनर (गर्लफ्रेंड/बॉयफ्रेंड) भी ढूंढ कर देगी। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह एकदम सच है।
एक साल बाद पार्टनर की गारंटी
मुफ्त रहने की जगह, मुफ्त खाना, और एक साल बाद पक्का एक गर्लफ्रेंड/बॉयफ्रेंड- ये वो फायदे हैं जो सैन फ्रांसिस्को की एक AI कंपनी एक 'फाउंडिंग इंजीनियर' को नौकरी पर रखने के लिए दे रही है। कई आवेदकों के लिए यह एक अनोखा मौका है, क्योंकि कोई भी कंपनी - कम से कम भारत में तो नहीं- एक साल बाद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का वादा नहीं करती, जबकि इंक्रीमेंट तो दूर की बात है। खैर, अगर आपको यह मौका दिलचस्प लगता है, तो आप इस नौकरी के लिए खुद को परफेक्ट मानते हैं, तो अप्लाई करने के लिए Cluely की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
रोज 10 से 12 घंटे करना होगा काम
यह जॉब Cluely की तरफ से है, जो एक AI कंपनी है और लोगों को हर तरह की सिचुएशन में चीटिंग करने में मदद करने वाले टूल्स बनाती है। इस खास रोल में, जिसमें जॉइन करने के एक साल बाद एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिलने की गारंटी है, हफ्ते में छह दिन सैन फ्रांसिस्को में आकर रोज 10–12 घंटे काम करना होगा। कई लोगों को यह काम का माहौल शायद ठीक न लगे, क्योंकि भारत में भी कॉर्पोरेट कर्मचारी आम तौर पर हफ्ते में पांच दिन, रोज नौ घंटे काम करते हैं। हालांकि, इस रोल में मिलने वाला पैसा अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है।
सिलेक्ट हुए तो मिलेंगे इतने पैसे और शेयर्स
इसके अलावा, कंपनी मुफ्त रहने की सुविधा भी देगी, लेकिन कर्मचारी को ऑफिस के पास ही बने एक ब्लॉक में रहना होगा। साथ ही, इस नौकरी में $250k–$350k (2.33 करोड़ से 3.26 करोड़ रुपये) की बेसिक सैलरी के साथ-साथ 0.25–0.5% इक्विटी भी मिलेगी।
इस जॉब के लिए क्या है क्राइटेरिया
एलिजिबिलिटी की बात करें तो, कंपनी का कहना है कि आवेदकों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों में से एक होना चाहिए। इस रोल के लिए टेक्निकल नॉलेज की भी आवश्यकता है, जिसकी डिटेल कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध 'जॉब ऑफर' पेज पर दी गई है।
बेबाक कल्चर की वजह से सुर्खियों में कंपनी
हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब कंपनी ने सुर्खियां बटोरने के लिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के आइडिया का इस्तेमाल किया है। इससे पहले, अगस्त 2025 में, Cluely के CEO Chungin 'Roy' Lee ने एक 'कंपनी वाइड पॉलिसी' पेश की थी, जिसमें कर्मचारियों को हर बार अपने किसी सहकर्मी के लिए सक्सेसफुल डेट रिफरेंस देने पर $500 का इनाम दिया जाता था। उस समय, Lee ने एक लिंक्डइन पोस्ट में लिखा था, "डेटिंग हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा है, और तब तक रहेगा जब तक हम सभी खुशी-खुशी शादीशुदा नहीं हो जाते।"
Cluely अपने अनोखे प्रोडक्टिविटी टूल्स और "हर चीज में चीट करने" की सोच के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती है; इसका सीधा सा मतलब है पुरानी आदतों को तोड़ना और नए तरीकों को आजमाना। यह स्टार्टअप अपने हटके और अनोखे प्रोडक्ट्स और अपनी बेबाक कंपनी कल्चर, दोनों की वजह से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।और पढ़ें
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