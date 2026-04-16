AI कंपनी में वैकेंसी, करोड़ों की सैलरी, रहना-खाना फ्री, पार्टनर भी मिलेगा

एक AI कंपनी ने गजब का जॉब ऑफर निकाला है। कंपनी एक इंजीनियर की तलाश कर रही है। इसके लिए कंपनी मुफ्त रहने की जगह, मुफ्त खाना और एक साल बाद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड देने का भी वादा कर रही है। क्या है पूरा मामला, डिटेल में जानिए

AI के आने से बीते कुछ महीनों में हजारों लोगों की नौकरी चली गई। कई लोगों के मन में तो अभी भी यह डर है कि कहीं AI की वजह से उनकी नौकरी न चली जाए। लेकिन अब एक अजब-गजब मामला सामने आया है। दरअसल, एक AI कंपनी एक इंजीनियर तलाश रही है और कंपनी न केवल उसके मुफ्त में रहने, खाने की व्यवस्था करेगी बल्कि उसे पार्टनर (गर्लफ्रेंड/बॉयफ्रेंड) भी ढूंढ कर देगी। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन यह एकदम सच है।

एक साल बाद पार्टनर की गारंटी मुफ्त रहने की जगह, मुफ्त खाना, और एक साल बाद पक्का एक गर्लफ्रेंड/बॉयफ्रेंड- ये वो फायदे हैं जो सैन फ्रांसिस्को की एक AI कंपनी एक 'फाउंडिंग इंजीनियर' को नौकरी पर रखने के लिए दे रही है। कई आवेदकों के लिए यह एक अनोखा मौका है, क्योंकि कोई भी कंपनी - कम से कम भारत में तो नहीं- एक साल बाद गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का वादा नहीं करती, जबकि इंक्रीमेंट तो दूर की बात है। खैर, अगर आपको यह मौका दिलचस्प लगता है, तो आप इस नौकरी के लिए खुद को परफेक्ट मानते हैं, तो अप्लाई करने के लिए Cluely की वेबसाइट पर जा सकते हैं।

रोज 10 से 12 घंटे करना होगा काम यह जॉब Cluely की तरफ से है, जो एक AI कंपनी है और लोगों को हर तरह की सिचुएशन में चीटिंग करने में मदद करने वाले टूल्स बनाती है। इस खास रोल में, जिसमें जॉइन करने के एक साल बाद एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड मिलने की गारंटी है, हफ्ते में छह दिन सैन फ्रांसिस्को में आकर रोज 10–12 घंटे काम करना होगा। कई लोगों को यह काम का माहौल शायद ठीक न लगे, क्योंकि भारत में भी कॉर्पोरेट कर्मचारी आम तौर पर हफ्ते में पांच दिन, रोज नौ घंटे काम करते हैं। हालांकि, इस रोल में मिलने वाला पैसा अपने आप में एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है।

सिलेक्ट हुए तो मिलेंगे इतने पैसे और शेयर्स इसके अलावा, कंपनी मुफ्त रहने की सुविधा भी देगी, लेकिन कर्मचारी को ऑफिस के पास ही बने एक ब्लॉक में रहना होगा। साथ ही, इस नौकरी में $250k–$350k (2.33 करोड़ से 3.26 करोड़ रुपये) की बेसिक सैलरी के साथ-साथ 0.25–0.5% इक्विटी भी मिलेगी।

इस जॉब के लिए क्या है क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी की बात करें तो, कंपनी का कहना है कि आवेदकों को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों में से एक होना चाहिए। इस रोल के लिए टेक्निकल नॉलेज की भी आवश्यकता है, जिसकी डिटेल कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध 'जॉब ऑफर' पेज पर दी गई है।

बेबाक कल्चर की वजह से सुर्खियों में कंपनी हालांकि, यह पहली बार नहीं है जब कंपनी ने सुर्खियां बटोरने के लिए गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के आइडिया का इस्तेमाल किया है। इससे पहले, अगस्त 2025 में, Cluely के CEO Chungin 'Roy' Lee ने एक 'कंपनी वाइड पॉलिसी' पेश की थी, जिसमें कर्मचारियों को हर बार अपने किसी सहकर्मी के लिए सक्सेसफुल डेट रिफरेंस देने पर $500 का इनाम दिया जाता था। उस समय, Lee ने एक लिंक्डइन पोस्ट में लिखा था, "डेटिंग हमारे कल्चर का एक अहम हिस्सा है, और तब तक रहेगा जब तक हम सभी खुशी-खुशी शादीशुदा नहीं हो जाते।"