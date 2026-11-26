हथेली की एक फोटो और AI बता देगा भविष्य! जानिए कैसे काम करती है यह टेक्नोलॉजी
अब AI की मदद से यूजर्स अपनी हथेली की फोटो अपलोड करके करियर, शादी, प्यार और फाइनेंशियल कंडीशन से जुड़ी AI पाम रीडिंग रिपोर्ट हासिल कर सकते हैं। जानिए क्या AI सच में आपका भविष्य बता सकता है।
अब तक आपने हाथ की लकीरें देखकर भविष्य बताने वाले ज्योतिषियों और हस्तरेखा एक्सपर्ट्स के बारे में सुना होगा। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) भी यह काम करने लगा है। AI की मदद से अब यूजर्स अपने स्मार्टफोन से हथेली की फोटो खींचकर अपनी किस्मत, करियर, प्यार और पैसों से जुड़े सवालों के जवाब जान सकते हैं। खास बात यह है कि इसके लिए किसी ज्योतिषी के पास जाने या अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं है। कुछ AI टूल्स कुछ ही सेकेंड में हथेली की लकीरों का एनालिसिस करके पूरी रिपोर्ट तैयार कर देते हैं।
कैसे काम करता है AI Palm Reading?
AI बेस्ड पाम रीडिंग टूल्स में यूजर्स को सबसे पहले अपनी हथेली की साफ फोटो अपलोड करनी होती है। इसके बाद AI फोटो में मौजूद हाथ की बनावट और अलग-अलग लकीरों की पहचान करता है। इसमें कंप्यूटर विजन (Computer Vision) टेक्नोलॉजी की मदद ली जाती है। AI मुख्य रूप से हार्ट लाइन, हेड लाइन, लाइफ लाइन और फेट लाइन जैसी प्रमुख लकीरों को पहचानने की कोशिश करता है।
इसके बाद AI इन लकीरों की लंबाई, गहराई, बनावट और उनके मुड़ने या टूटने के पैटर्न का एनालिसिस करता है। इस जानकारी को ट्रेडिशनल हस्तरेखा विज्ञान यानी हस्तरेखा शास्त्र के नियमों के आधार पर समझाया जाता है। जनरेटिव AI की मदद से इस एनालिसिस को आसान भाषा में एक रिपोर्ट के रूप में पेश किया जाता है।
करियर से लेकर शादी तक के बारे में मिलेंगे जवाब
AI पाम रीडिंग टूल्स सिर्फ हथेली की लकीरें पहचानने तक सीमित नहीं हैं। ये यूजर्स को करियर, आर्थिक स्थिति, प्रेम संबंध, शादी और पर्सनालिटी से जुड़े सवालों के जवाब भी देते हैं। उदाहरण के लिए, हार्ट लाइन के आधार पर प्रेम और भावनात्मक संबंधों के बारे में पारंपरिक हस्तरेखा मान्यताओं के हिसाब से जानकारी दी जाती है। वहीं, हेड लाइन से सोचने के तरीके और फेट लाइन से करियर और जीवन की दिशा के बारे में बताया जाता है।
कुछ टूल्स भविष्य में होने वाले संभावित बदलावों और जिंदगी के अहम पड़ावों के बारे में भी अनुमान पेश करते हैं। कई प्लेटफॉर्म यूजर्स को अपनी दूसरी हथेली की फोटो अपलोड करने का विकल्प भी देते हैं, ताकि दोनों हाथों की लकीरों की तुलना की जा सके।
कौन से AI टूल्स कर सकते हैं यह काम?
ऐसे कई AI टूल्स और ऐप्स उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए, Palmist.io यूजर्स को हथेली की फोटो के आधार पर हार्ट, हेड, लाइफ और फेट लाइन का एनालिसिस करने की सुविधा देता है। वहीं, Palmly.ai भी फोटो अपलोड करने के बाद प्यार, करियर, व्यक्तित्व और भविष्य से जुड़े विषयों पर AI बेस्ड रीडिंग पेश करता है।
PANDIT AI नाम का ऐप भी इस दिशा में काम करता है। इसमें AI की मदद से हथेली स्कैन करने और ट्रेडिशनल हस्तरेखा शास्त्र के आधार पर जानकारी हासिल करने का विकल्प मिलता है। यह ऐप हिंदी समेत 50 से ज्यादा भाषाओं में AI कंसल्टेशन की सुविधा देने का दावा करता है। कई यूजर्स ChatGPT और Gemini जैसे लोकप्रिय AI टूल्स की मदद भी ले रहे हैं।
क्या AI सच में बता सकता है भविष्य?
यहां एक जरूरी बात समझना भी जरूरी है। AI का हथेली की लकीरों को पहचानना और उनका एनालिसिस करना तकनीकी रूप से संभव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह किसी व्यक्ति का भविष्य बता सकता है। हस्तरेखा विज्ञान की भविष्यवाणियों को प्रमाणित करने वाला कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है।
AI दरअसल उपलब्ध फोटो में मौजूद पैटर्न को पहचानकर उन्हें अपने ट्रेनिंग डेटा और निर्देशों के आधार पर समझाता है। इसलिए इसकी भविष्यवाणियों को मनोरंजन या सेल्फ-एनालिसिस के तौर पर ही लेना चाहिए। करियर, शादी, स्वास्थ्य या आर्थिक फैसले AI की ऐसी रिपोर्ट के आधार पर नहीं लेने चाहिए। यानी AI आपकी हथेली की लकीरें भले ही पढ़ सकता है, लेकिन आपकी जिंदगी के फैसले लेने का अधिकार आपके पास ही रहना चाहिए।
लेखक के बारे मेंPranesh Tiwari
प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से
टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के
क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के
लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।
विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।
अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।
लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।
उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।
चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।