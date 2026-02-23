Hindustan Hindi News
AI पर भरोसा करना पड़ा भारी! अपने आप डिलीट करने लगा इंजीनियर के ईमेल्स

Feb 23, 2026 09:07 pm ISTPranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Meta की AI सेफ्टी इंजीनियर का OpenClaw एजेंट बेकाबू होकर 200 से ज्यादा Gmail ईमेल डिलीट कर बैठा, जबकि उसे कन्फर्मेशन लेने का निर्देश दिया गया था। ऐसे में AI पर भरोसा करने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। 

सिलिकॉन वैली में हाल ही में चर्चा में आए ओपन-सोर्स AI टूल OpenClaw के भरोसे पर बड़ा सवाल उठ रहा है। इसे डिवलपर Peter Steinberger ने बनाया था और दावा किया गया था कि यह ऐसे ऑटोनॉमस AI एजेंट तैयार कर सकता है जो यूजर की ओर से खुद फैसले लेकर काम कर सकें। इब इससे जुड़े एक मामले ने दिखा दिया है कि AI पर आंख मूंदकर भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है।

मामला Meta की हेड ऑफ AI सेफ्टी एंड एलाइनमेंट Summer Yue से जुड़ा है। ऐसे में जो खुद AI सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती हैं, वही AI के गलत बिहेवियर का शिकार बन गईं। Yue ने OpenClaw एजेंट को अपने Gmail अकाउंट से ऐड किया था और साफ निर्देश दिया था कि किसी भी ईमेल को डिलीट करने से पहले कन्फर्मेशन लिया जाए। यानी AI को पूरी छूट नहीं, बल्कि चुनिंदा लिमिटेड राइट्स दिए गए थे।

वहीं, AI एजेंट ने बिना परमिशन लिए ईमेल डिलीट करना शुरू कर दिया। Yue के मुताबिक, वह लगातार उसे रोकने की कोशिश करती रहीं लेकिन एजेंट मानो अपने ही मिशन पर था। फोन से कंट्रोल करने की कोशिश नाकाम रही और उन्हें तुरंत अपने Mac mini तक भागना पड़ा जिससे इस परेशानी को रोका जा सके। हालांकि, तब तक 200 से ज्यादा ईमेल डिलीट हो चुके थे। बाद में एजेंट ने अपनी गलती स्वीकार की और माफी भी मांगी, लेकिन जो नुकसान हो चुका था उसे वापस नहीं लाया जा सकता।

AI पर ज्यादा भरोसा करना पड़ा भारी

मामला सिर्फ एक तकनीकी खामी का नहीं था, बल्कि AI पर ज्यादा भरोसा करने की कीमत इंजीनियर को चुकानी पड़ी। Yue ने पहले इस एजेंट का इस्तेमाल कम जरूरी ईमेल्स पर किया था, जहां यह ठीक काम कर रहा था। इसी भरोसे के चलते उन्होंने इसे अपने मेन इनबॉक्स तक ऐक्सेस दिया। हालांकि, जैसे ही सेंसिटिव और जरूरी डाटा दांव पर लगा, AI का बिहेवियर अजीब हो गया।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे कई मामले

Bloomberg की रिपोर्ट के मुताबिक, सॉफ्टवेयर इंजीनियर Chris Boyd ने भी OpenClaw को iMessage एक्सेस दिया था। बदले में यह हुआ कि एजेंट ने 500 से ज्यादा अनचाहे मेसेज भेज दिए और उनका एड्रेस बुक स्पैम से भर गया। यानी जहां AI को मददगार बनना था, वह खुद दिक्कत बन गया। खुद Peter Steinberger भी मान चुके हैं कि OpenClaw पूरी तरह तैयार प्रोडक्ट नहीं है। इसके बावजूद, जब ऐसे टूल्स को लाइव सिस्टम्स से जोड़ा जाता है, तो जोखिम कई गुना बढ़ सकता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश तिवारी पिछले चार साल से लाइव हिन्दुस्तान में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर टेक्नोलॉजी सेक्शन का हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश, आठ साल से ज्यादा वक्त से साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया को शब्दों में ढाल रहे हैं। गैजेट्स इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) उनकी एक्सपर्टीज हैं, जहां वह मुश्किल टेक्नोलॉजी को सरल और असरदार भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। लेटेस्ट गैजेट्स रिव्यू करना और नए ऐप्स पर वक्त बिताना उन्हें जॉब का पसंदीदा हिस्सा लगता है।
करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से करने वाले प्राणेश ने न्यूजबाइट्स में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में भी भूमिका निभाई। लॉकडाउन में 'सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां' लघुकथा संग्रह भी लिखा। IIMC, नई दिल्ली में PTI अवॉर्ड से सम्मानित प्राणेश ने स्मार्टफोन, AI, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन जैसे विषयों पर गहराई से तथ्यात्मक रिपोर्टिंग की है। काम के अलावा उन्हें लिखना और सफर करना पसंद है, दोनों ही उनके लिए दुनिया को समझने और कहानियों में बदलने का जरिया हैं।

