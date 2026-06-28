iPhone की कीमतों में होगी बढ़ोतरी? ₹19,000 तक बढ़ सकते हैं दाम, सामने आई डिटेल

Apple ने दुनियाभर में MacBook और iPads की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। भारत में मैकबुक 1 लाख रुपये तक महंगे हो गए हैं। अब एक रिपोर्ट में हिंट दिया है कि ऐप्पल अब iPhone की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। यहां देखें कितने बढ़ सकते हैं दाम

Apple ने MacBook और iPads की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। भारत में कुछ मैकबुक मॉडल तो 1 लाख रुपये तक महंगे हो गए हैं। अब, कंपनी के हालिया बयानों से संकेत मिला है कि आने वाले दिनों में iPhone की कीमतें भी बढ़ाई जाएंगी। इतना ही नहीं, इस बात की भी संभावना है कि Apple AirPods और Apple Watch की कीमतें भी बढ़ाएगा। ब्लूमबर्ग समेत कई मीडिया आउटलेट्स के बयानों के अनुसार, Apple ने इस स्थिति को सीधे तौर पर स्वीकार किया है। कंपनी ने कहा, 'हम अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां हमें कई प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ानी होंगी, जिसमें iPad और Mac की कीमतों में की गई बढ़ोतरी भी शामिल है।'

कीमतों में बढ़ोतरी को टाला नहीं जा सकता अब, उस बयान में 'कीमतें बढ़ाना शुरू करने' वाली बात ने ही इंडस्ट्री और मार्केट को अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा, सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ऐप्पल ने कहा, 'कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री एक अभूतपूर्व चुनौती का सामना कर रही है। AI डेटा सेंटर्स के तेजी से विस्तार की वजह से मेमोरी और स्टोरेज की मांग में जबर्दस्त उछाल आया है। हमने पहले कभी भी किसी कंपोनेंट की कीमत में इतनी तेजी से और इतनी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं देखी है।' ऐप्पल ने आगे कहा कि अब ऐसी स्थिति आ गई है जब हमें कई प्रोडक्ट्स की कीमतें बढ़ानी होंगी। उन्होंने अपनी बात यह कहते हुए खत्म की, ‘हम जानते हैं कि यह कोई अच्छी खबर नहीं है, और हम समाधान खोजने के लिए लगातार काम कर रहे हैं।’

कीमतों में बढ़ोतरी एक ऐसी चीज है जिसे टाला नहीं जा सकता और इस समय यह होती रहेगी। काउंटरपॉइंट रिसर्च के अनुसार, हाल की तिमाहियों में मेमोरी और स्टोरेज की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी हैं।

इतने महंगे हो सकते हैं आईफोन जहां तक iPhone की बात है, तो इनकी कीमतें बढ़ने वाली हैं और यह बात सभी को पता है। काउंटरपॉइंट रिसर्च के रिसर्च डायरेक्टर तरुण पाठक के अनुसार, पार्ट्स की बढ़ती लागत की वजह से ऐप्पल के लिए हर iPhone की कीमत में लगभग $200 (लगभग 18,800 रुपये) का इजाफा हो सकता है; इसका मतलब है कि देर-सबेर इसका बोझ ग्राहकों को ही उठाना पड़ेगा। अभी यह पक्का नहीं है कि कीमत में यह बढ़ोतरी iPhone 18 सीरीज पर लागू होगी या इसका असर iPhone 17 जैसे पुराने मॉडल्स पर भी पड़ेगा।

1 लाख रुपये तक महंगे MacBook, iPad; एक नजर में देखें पूरी लिस्ट: - MacBook Air 13-inch (M5): लॉन्च की कीमत - 1,19,900 रुपये, नई कीमत 1,49,900 रुपये (कीमत में 30,000 रुपये की बढ़ोतरी)

- MacBook Air 15-inch: 1,44,900 रुपये से बढ़कर अब 1,79,900 रुपये (कीमत में 35,000 रुपये की बढ़ोतरी)

- MacBook Pro 14-inch (M5, 16GB RAM): 1,69,900 रुपये से बढ़कर अब 2,39,900 रुपये (कीमत में 70,000 रुपये की बढ़ोतरी)

- MacBook Neo: 69,900 रुपये से 79,900 रुपये, अब कीमत 10,000 रुपये ज्यादा है

- MacBook Pro 14-inch (M5 Max वेरिएंट): कीमत में 1,00,000 रुपये की बढ़ोतरी

- iPad Air 11-inch (M4): 64,900 रुपये से बढ़कर अब 89,900 रुपये (कीमत में 25,000 रुपये की बढ़ोतरी)