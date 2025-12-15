Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़After fake ID crackdown IRCTC daily new account registrations drop sharply to 5000 from 1 lakh say Railways
IRCTC ने Fake Accounts पर बड़े पैमाने पर शिकंजा कस दिया अब रोज सिर्फ 5,000 नए अकाउंट बनेंगे

संक्षेप:

Railways के Fake ID Crackdown के बाद IRCTC पर रोजाना बन रहे नए यूजर अकाउंट्स में भारी गिरावट आई है। अब रोज़ाना लगभग 5,000 नए अकाउंट बन रहे हैं, जबकि पहले यह संख्या 1 लाख थी।

Dec 15, 2025 11:53 am ISTHimani Gupta लाइव हिन्दुस्तान
IRCTC Fake Id: भारतीय रेलवे ने डिजिटल टिकटिंग प्रणाली IRCTC (Indian Railway Catering and Tourism Corporation) में बड़े बदलाव लागू किए हैं, जिससे रोज़ाना नए यूजर अकाउंट्स की संख्या में जबरदस्त गिरावट आई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अब दैनिक लगभग 5,000 नए IRCTC अकाउंट बनाए जा रहे हैं जबकि पहले यह आंकड़ा लगभग 1 लाख प्रतिदिन तक पहुंच जाता था। यह बदलाव रेल मंत्रालय के द्वारा फ़र्जी (fake) आईडी खातों पर सख़्ती से कार्रवाई और सख्त वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करने के चलते आया है।

रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस नए सख्त व्हेरिफिकेशन सिस्टम की वजह से संदिग्ध और फर्जी ID बनाने वालों पर लगाम लगी है। अधिकारियों के अनुसार अब तक लगभग 3.03 करोड़ fake accounts को डीएक्टिवेट किया जा चुका है, और करीब 2.7 करोड़ अकाउंट्स को सस्पेंड या संदिग्ध गतिविधि के लिए चिन्हित कर लिया गया है।

IRCTC पर Fake ID Crackdown क्या हुआ था?

भारतीय रेलवे ने पिछले कुछ महीनों में डिजिटल फ्रॉड और टिकट बुकिंग की अनुचित प्रथाओं को रोकने के लिए IRCTC प्लेटफ़ॉर्म पर बड़े स्तर पर सफ़ाई अभियान चलाया। ट्रेन टिकट बॉट्स, एजेंट-ड्रिवेन फर्जी ID लॉगिन और automated स्क्रिप्ट्स के कारण कई बार genuine यात्रियों को टिकट पाने में मुश्किल होती थी। नए वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत यूजर की पहचान की पुख़्ता जांच की जा रही है, जिससे फर्जी या असली जानकारी न होने पर अकाउंट रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता।

बड़ी गिरावट 1 लाख से सिर्फ 5,000 प्रति दिन

दिसंबर 2025 में रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि रोज़ाना नए IRCTC यूजर IDs की संख्या पहले लगभग 1 लाख प्रति दिन तक पहुंच जाती थी। लेकिन नए सुरक्षा मानकों और पहचान जांच के बाद यह संख्या अब घटकर लगभग 5,000 प्रतिदिन रह गई है यानि लगभग 95% कमी देखी गई है।

यह बदलाव यह संकेत देता है कि पहले बड़ी संख्या में कई नकली या व्यवस्थित तरीके से बनाए गए अकाउंट थे, जिनका इस्तेमाल automated बुकिंग स्क्रिप्ट्स, बॉट्स या एजेंट-व्यवसाइयों द्वारा किया जाता था। अब रेलवे ने ऐसे फेक यूज़र्स को पकड़ने का काम बहुत सख़्ती से शुरू कर दिया है, जिससे genuine यात्रियों के लिए प्रणाली साफ़ हो गई है।

3.03 करोड़ fake accounts डीएक्टिवेट

नई प्रणाली ने अब तक लगभग 3.03 करोड़ संदिग्ध/fake user accounts को deactivate कर दिया है, जो पिछले वर्ष के दौरान या सिस्टम के भीतर बने और कभी verify नहीं हुए थे। इन खातों को हटाने का मुख्य कारण यह था कि उनका उपयोग बॉट-आधारित टिकट बुकिंग, unfair practices और अकाउंट विश्लेषण से बचने के लिए किया जा रहा था।

2.7 करोड़ यूजर IDs पर सस्पेंशन/Flagging

केवल डीएक्टिवेटेड खातों का आंकड़ा ही बड़ा नहीं है लगभग 2.7 करोड़ और यूजर IDs को भी सस्पेंड या संदिग्ध गतिविधि के लिए चिन्हित किया गया है। ये खातें अभी पूरी तरह से हटाए नहीं गए हैं, लेकिन railway के सिस्टम द्वारा flagged हैं और उनमें देखा जा रहा है कि वे उचित जानकारी नहीं दे रहे हैं या ticketing का गलत उपयोग कर रहे हैं। ऐसे खातों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें भी बंद किया जाएगा।

Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें

