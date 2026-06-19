Wi-Fi और AI फीचर्स वाले AC, AI और Wi-Fi वाले Smart AC पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, देखें टॉप डील्स
अमेजन पर लेटेस्ट AI और Wi-Fi फीचर्स से लैस स्मार्ट AC पर भारी डिस्काउंट और शानदार डील्स मिल रही हैं। ये मॉडल्स न सिर्फ आपके मोबाइल और वॉइस असिस्टेंट से कंट्रोल होते हैं, बल्कि बिजली की भी भारी बचत करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर इस समय अत्याधुनिक AI और Wi-Fi फीचर्स से लैस स्मार्ट एयर कंडीशनर्स पर धमाकेदार डील्स और भारी डिस्काउंट मिल रहा है। गर्मियों के मौसम में अपने घर को स्मार्ट और ठंडा बनाने के लिए यह एक बेहतरीन अवसर है। ये आधुनिक एसी तकनीक और आराम का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हैं।
बिना रिमोट के होगा कंट्रोल: स्मार्टफोन और वॉइस कमांड से बदलें सेटिंग
इन स्मार्ट एसी की सबसे बड़ी खासियत इनका Wi-Fi इनेबल्ड होना है, जिससे आप इन्हें दुनिया के किसी भी कोने से अपने स्मार्टफोन या ऐप के जरिए आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा, ये एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट जैसे वॉइस कमांड्स को भी सपोर्ट करते हैं, यानी अब आप बिना रिमोट छुए सिर्फ अपनी आवाज से एसी को ऑन-ऑफ या तापमान सेट कर सकते हैं।
बिजली बिल की नो टेंशन: AI मोड खुद एडजस्ट करेगा परफेक्ट कूलिंग
वहीं, इसका इन-बिल्ट AI मोड आपके कमरे के साइज, बाहर के मौसम और आपकी प्राथमिकताओं को खुद समझकर कूलिंग को ऑटोमैटिकली एडजस्ट कर लेता है। इससे न सिर्फ आपको परफेक्ट कूलिंग मिलती है, बल्कि बिजली की भी भारी बचत होती है, जिससे आपका मंथली बिजली बिल काफी कम हो जाता है। अमेजन पर लॉयड, एलजी, पैनासोनिक और सैमसंग जैसे टॉप ब्रांड्स पर नो-कॉस्ट EMI और एक्सचेंज ऑफर्स भी उपलब्ध हैं।
1. Midea 1.5Ton 5S,New Star rated, Inverter Split AC (Copper,Convertible 6-in-1 with Auto Intelligence,Turbo Mode for Faster Cooling, Auto Clean & HD+PM 2.5 Filter,Santis Max RYL-MAI18SR5R36F0,White)
अगर आप इस गर्मी अपने घर के लिए एक प्रीमियम और एडवांस फीचर्स वाला एसी तलाश रहे हैं, तो Midea 1.5 Ton 5-Star Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। अमेजन पर 44% के तगड़े डिस्काउंट के साथ यह 38,490 रुपए में मिल रहा है, जो इसके फीचर्स के लिहाज से काफी वैल्यू-फॉर-मनी डील है। यह एसी Convertible 6-in-1 कूलिंग और Auto Intelligence तकनीक के साथ आता है, जो कमरे के तापमान के हिसाब से कूलिंग को खुद एडजस्ट कर लेता है। मध्यम आकार के कमरों के लिए यह मॉडल न सिर्फ दमदार कूलिंग देता है, बल्कि 5-स्टार रेटिंग होने के कारण बिजली के बिल को भी आपके बजट में रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एंटी-कोरोजन ब्लू कोटिंग
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेश
शानदार वारंटी और ऑफर्स
PM 2.5 और HD फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
वाई-फाई मॉडल के लिए थोड़े एक्स्ट्रा पैसे
फिटिंग के लिए अलग से चार्ज
अपना अपग्रेड न टालें
अपनी क्रेडिट प्रोफ़ाइल के आधार पर तुरंत पर्सनल लोन ऑफर पाएं
2. Panasonic 1.5 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter/MirAIe, AI, DustBuster, 55°C Oper., Copper Condenser, 8in1 Convertible, 4-Way, PM0.1 Filter, CS/CU-NU18BKY5WX, 2026 Model, White)
अगर आप साल 2026 में अपने घर के लिए सबसे एडवांस, फ्यूचर-रेडी और सुपर-स्मार्ट एसी ढूंढ रहे हैं, तो Panasonic 1.5 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter AC मार्केट के बेस्ट ऑप्शन्स में से एक है। अमेजन पर यह मॉडल 28% डिस्काउंट के साथ 45,990 रुपए में मिल रहा है। यह भारत का पहला Matter-enabled और MirAIe प्लेटफॉर्म से लैस स्मार्ट एसी है, जो लेटेस्ट स्मार्ट होम कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। दमदार कूलिंग (55°C तक), बेहतरीन हवा की सफाई (PM 0.1 Filter) और एडवांस AI फीचर्स के साथ यह एसी इस सीजन के लिए एक बेहतरीन प्रीमियम इन्वेस्टमेंट है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्यूचर-रेडी 'Matter' और 'MirAIe' तकनीक
8-in-1 Convertible कूलिंग
सुपर एडवांस PM 0.1 फिल्टर
55°C पर भी दमदार कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
पेड इंस्टॉलेशन
3. Carrier 1 Ton 3 Star, New Star rated, Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing, Smart Energy Display, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI12EE3R36W0, White)
अगर आपका कमरा छोटा है और आप एक बजट-फ्रेंडली लेकिन बेहद एडवांस फीचर्स वाले ब्रांडेड एसी की तलाश में हैं, तो Carrier 1 Ton 3 Star Wi-Fi Smart AC आपके लिए एक बेस्ट डील साबित हो सकता है। अमेजन पर यह मॉडल 42% डिस्काउंट के साथ 31,990 रुपए में उपलब्ध है। इस एसी की सबसे बड़ी खासियत इसकी Flexicool Convertible 6-in-1 तकनीक और Geo-Fencing जैसा प्रीमियम फीचर है, जो आमतौर पर केवल महंगे एसी में देखने को मिलता है। छोटे कमरों के लिए यह कूलिंग और स्मार्ट कनेक्टिविटी का एक बेहतरीन पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट Geo-Fencing तकनीक
Flexicool 6-in-1 कनवर्टिबल
सुरक्षा के लिए ADC सेंसर और लीकेज डिटेक्टर
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
साल में दो बार पेड सर्विस कराना अनिवार्य
2-Way एयर स्विं
बड़े कमरों के लिए नहीं
4. Samsung 1 Ton 3 Star,New Star rated Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, white, AR50H12D1LHNNA)
अगर आप साल 2026 में अपने छोटे कमरे या पर्सनल केबिन के लिए एक प्रीमियम और एआई-पावर्ड ब्रांडेड एसी की तलाश में हैं, तो Samsung 1 Ton 3 Star Bespoke AI AC एक परफेक्ट डील है। अमेज़न पर यह मॉडल 51% के बंपर डिस्काउंट के साथ 33,420 रुपए में मिल रहा है। इस एसी की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी Bespoke AI तकनीक है, जो न सिर्फ आपकी आदतों को समझकर कूलिंग सेट करती है बल्कि 30% तक अतिरिक्त बिजली की बचत भी करती है। सैमसंग के SmartThings app इकोसिस्टम के साथ यह कनेक्टेड लिविंग और प्रीमियम फीचर्स का बेहतरीन उदाहरण है।
Specifications
क्यों खरीदें
Bespoke AI और 30% एक्स्ट्रा बचत
58°C पर भी अनइंटरप्टेड कूलिं
थ्री-स्टेप ऑटो क्लीन
4-Way स्विंग और फास्ट कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
महंगा इंस्टॉलेशन
3-स्टार रेटिंग
5. IFB 1.5 Ton 3 Star, New star rated,AI Powered Inverter Split AC,Inbuilt WiFi, Hybrid Mode, 8-in-1 Flexi Mode, Heavy Duty Compressor, Long Air Throw, Self Clean, 100% Copper,CI183SS22SGM3, White
अगर आप एक ऐसा एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं जो भारी-भरकम और मजबूत बनावट के साथ आता हो और जिसमें सुपर-स्मार्ट फीचर्स भी हों, तो IFB 1.5 Ton 3 Star AI Powered AC एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर 42% डिस्काउंट के साथ यह 35,500 रुपए में मिल रहा है। इस एसी की सबसे बड़ी खासियत इसका 60°C की अत्यधिक गर्मी में भी काम करने वाला हैवी-ड्यूटी कंप्रेसर, Geo Sensing और 8-in-1 फ्लेक्सी मोड है। आईएफबी का यह मॉडल मजबूती और मॉडर्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का एक शानदार कॉम्बो है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट Geo Sensing
8-in-1 फ्लेक्सी मोड
डबल कोटिंग सुरक्षा
4-स्टेप सेल्फ क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज
नॉन-वाईफाई वेरिएंट से महंगा
बिल थोड़ा ज्यादा
6. Blue Star 1.5 Ton 5 Star,New Star Rated, Wi-Fi Smart Inverter Split AC (Copper, AI Pro+, 4-Way Swing, DigiQ Hepta Sensor, Blue Fins,Turbo Cool, Self Clean Technology (IA518ZXUS, White))
अगर आप इस गर्मी अपने घर के लिए एक बेहद भरोसेमंद, प्रीमियम और हैवी-ड्यूटी कूलिंग वाला एसी तलाश रहे हैं, तो Blue Star 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Smart AC एक टॉप-नॉच विकल्प है। अमेज़न पर यह मॉडल 37% डिस्काउंट के साथ 47,490 रुपए में मिल रहा है। ब्लू स्टार ब्रांड अपनी बेहतरीन कमर्शियल कूलिंग टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, और इस होम एसी में उन्होंने AI Pro+ और DigiQ Hepta Sensors जैसी एडवांस तकनीक दी है। 2026 की नई बीईई गाइडलाइंस के अनुसार 5-स्टार रेटेड होने के कारण, यह एसी भीषण गर्मी में भी बिजली के बिल को पूरी तरह कंट्रोल में रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Pro+ और टर्बो कूल
5 साल की मजबूत प्रोडक्ट वारंटी
लंबी लाइफ के लिए एंटी-कोरोजन ब्लू फिन्स
ट्रू स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन और गैस चार्ज की शर्तें
प्लास्टिक और कंस्यूमेबल्स पर वारंटी नहीं
7. Voltas 1.5 ton 5 Star, New star rated, Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 cooling modes, Ai Enabled, 4-way Swing, Sleep Mode, Auto Clean (185INV VERTIS AI ZEST GOLD, White)
भारत के सबसे भरोसेमंद घरेलू ब्रांड्स में से एक, वोल्टास का यह Voltas 1.5 Ton Vertis AI Zest Gold AC तकनीकी रूप से बेहद एडवांस और पावरफुल मॉडल है। अमेज़न पर यह 38% डिस्काउंट के साथ 48,670 रुपए में मिल रहा है। इस एसी की सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Adaptive Cooling और Convertible 6-in-1 कूलिंग मोड्स हैं, जो कमरे के हीट लोड के हिसाब से टनेज को खुद एडजस्ट कर लेते हैं। टाटा के भरोसे के साथ आने वाला यह प्रीमियम गोल्ड सीरीज एसी न सिर्फ आपके कमरे को बेहतरीन लुक देता है, बल्कि 5-स्टार रेटिंग के साथ भारी बिजली की बचत भी करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI एडैप्टिव कूलिंग और जियोफेंसिंग
कनवर्टिबल 6-इन-1 कूलिंग मोड्स
आइस-वॉश और ऑटो क्लीन टेक्नोलॉजी
4-Way एयर स्विंग
क्यों खोजें विकल्प
अलग से इंस्टॉलेशन चार्ज
थोड़ा महंगा
1. एसी में एआई कैसे काम करते हैं?
एसी के अंदर कई तरह के एडवांस डिजिटल सेंसर्स और एक माइक्रो-कंट्रोलर (स्मार्ट चिप) लगा होता है। AI तकनीक मुख्य रूप से तीन स्टेप्स में काम करती है,
डेटा कलेक्ट करना (सेंस करना): एसी में लगे सेंसर्स लगातार इनडोर तापमान, आउटडोर तापमान, कमरे में मौजूद लोगों की संख्या, उमस और आपके रूम के साइज का डेटा ट्रैक करते हैं।
यूजर की आदतें सीखना (लर्निंग): AI धीरे-धीरे यह सीख जाता है कि आप किस समय एसी चालू करते हैं, आपको रात में कितने तापमान पर सबसे आरामदायक नींद आती है और आप कब कूलिंग कम या ज्यादा करते हैं।
ऑटोमैटिक एडजस्टमेंट (एक्शन): इस डेटा के आधार पर, एआई बिना रिमोट छुए कंप्रेसर की स्पीड और फैन स्पीड को खुद-ब-खुद बदल देता है। उदाहरण के लिए, अगर कमरे में 5 लोग आ जाएं, तो एआई कूलिंग बढ़ा देगा और रात में सोते समय ठंड न लगे, इसलिए तापमान को धीरे-धीरे 1-2 डिग्री बढ़ा देगा।
2. एआई पावर्ड इन एसी क्या होता है?
AI-Powered AC का मतलब है ऐसा 'स्मार्ट' एसी जो केवल रिमोट के कमांड पर काम नहीं करता, बल्कि उसमें खुद का दिमाग होता है।
एक नॉर्मल इन्वर्टर एसी केवल कमरे के तापमान को देखकर कंप्रेसर स्पीड सेट करता है, लेकिन एक AI-Powered AC मौसम के बदलाव, दिन या रात के समय, और कमरे के लोड के हिसाब से सबसे बेस्ट कूलिंग मोड (जैसे कि 40%, 60% या 100% कैपेसिटी) को खुद चुनता है। इसे 'AI Adaptive Cooling' या 'Bespoke AI' भी कहा जाता है।
3. एसी में एआई प्रो क्या है?
- AI Pro या AI Pro+ सामान्य एआई का एक अपग्रेडेड और अधिक एडवांस वर्जन है (जैसे ब्लू स्टार या एलजी जैसे ब्रांड्स इसका इस्तेमाल करते हैं)।
- इसके तहत एसी में DigiQ Hepta Sensors (7 अलग-अलग डिजिटल सेंसर्स) जैसी तकनीक होती है।
- यह न सिर्फ कमरे की कूलिंग को मैनेज करता है, बल्कि एसी के नाजुक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स (जैसे पीसीबी) को वोल्टेज के उतार-चढ़ाव और ओवरहीटिंग से बचाने के लिए भी खुद फैसले लेता है।
- यह सामान्य एआई के मुकाबले कहीं ज्यादा सटीक कूलिंग देता है और बिजली की खपत को और भी कम कर देता है।
4. कौन से एसी में वॉइस कंट्रोल होता है?
आजकल बाजार में आने वाले लगभग सभी प्रीमियम Wi-Fi इनेबल्ड स्मार्ट एसी में वॉइस कंट्रोल का फीचर मिलता है। इन्हें आप Amazon Alexa, Google Assistant या Samsung Bixby के जरिए अपनी आवाज से कंट्रोल कर सकते हैं।
प्रमुख ब्रांड्स और उनके मॉडल:
Samsung (Bespoke AI Series): इसमें इन-बिल्ट वाई-फाई और बिक्सबी/एलेक्सा सपोर्ट मिलता है।
Panasonic (MirAIe & Matter Series): यह भारत का पहला Matter इनेबल्ड एसी है जो बहुत स्मूथ वॉइस कमांड सपोर्ट करता है।
Carrier (Flexicool Smart Series): एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट सपोर्ट के साथ।
Blue Star & Voltas (Smart Wi-Fi Models): इनके वाई-फाई वेरिएंट्स वॉइस कंट्रोल को पूरी तरह सपोर्ट करते हैं।
Lloyd & LG (Smart Inverter Series): ऐप और वॉइस कंट्रोल दोनों के साथ आते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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