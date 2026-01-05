Hindustan Hindi News
12 हजार रुपये से कम के तीन जबर्दस्त टैब, सबसे सस्ता 7999 का, लिस्ट में सैमसंग और लेनोवो भी

12 हजार रुपये से कम के तीन जबर्दस्त टैब, सबसे सस्ता 7999 का, लिस्ट में सैमसंग और लेनोवो भी

संक्षेप:

यहां हम आपको तीन ऐसे टैबलेट के बारे में बताने वाले हैं, जो बिना किसी ऑफर 12 हजार रुपये से कम में मिल रहे हैं। इनमें एक टैब ऐसा भी है, जिसकी कीमत मात्र 7999 रुपये है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग और लेनोवो के भी टैबलेट शामिल हैं।

Jan 05, 2026 12:18 pm IST Kumar Prashant Singh
नया टैबलेट लेने का मूड बना रहे हैं और कम बजट में बेस्ट ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी मदद करने वाले हैं। यहां हम आपको तीन ऐसे टैबलेट के बारे में बताने वाले हैं, जो बिना किसी ऑफर 12 हजार रुपये से कम में मिल रहे हैं। इनमें एक टैब ऐसा भी है, जिसकी कीमत मात्र 7999 रुपये है। इन टैब में आपको 11 इंच तक का डिस्प्ले मिलेगा। इन टैब की बैटरी 7000mAh तक की है। हमारी इस लिस्ट में सैमसंग और लेनोवो के भी टैबलेट शामिल हैं। तो आइए जानते हैं इन टैब के बारे में।

Lenovo Tab M7 3rd Gen

लेनोवो का यह टैब अमेजन इंडिया पर 7999 रुपये का मिल रहा है। कंपनी इस टैब में 7 इंच का एचडी डिस्प्ले ऑफर कर रही है। इस डिस्प्ले का पीक ब्राइटनेस लेवल 350 निट्स का है। लेनोवो का यह वाई-फाई ओनली टैब 2जीबी रैम और 32जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। यह टैब MediaTek MT8166 प्रोसेसर पर काम करता है। टैब की बैटरी 3750mAh की है। यह बैटरी 10 वॉट का फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। फोटोग्राफी के लिए टैब में 5 मेगापिक्सल का मेन और 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। लेनोवो का यह पैड ऐंड्रॉयड 11 गो एडिशन पर काम करता है।

Lenovo

Samsung Galaxy Tab A11

सैमसंग का यह टैबलेट फ्लिपकार्ट पर 11,849 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। फीचर्स की बात करें, तो टैब में आपको 8.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। यह टैब 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। प्रोसेसर के तौर पर टैब में कंपनी मीडियाटेक हीलियो G99 चिपसेट दे रही है। टैब के बैक पैनल पर फोटोग्राफी के लिए 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। पैड को पावर देने के लिए इसमें 5100mAh की बैटरी दी गई है।

Infinix XPAD LTE

इन्फिनिक्स का यह पैड फ्लिपकार्ट पर 11999 रुपये के प्राइसटैग के साथ लिस्ट है। इस टैब में आपको 11 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। टैब 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज से लैस है। यह पैड मीडियाटेक हीलियो G99 प्रोसेसर पर काम करता है। इसमें 8 मेगापिक्सल का मेन कैमरा और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। पैड ऐंड्रॉयड 14 ओएस पर काम करता है। टैब की बैटरी 7000mAh की है।

