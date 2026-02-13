Amazon की सबसे बड़ी डील! Built-in GPS वाली ये स्मार्टवॉच, हर बजट में फिट, सुरक्षा में भी सुपरहिट

Follow Us on

सफर में सुरक्षा और स्टाइल का परफेक्ट कॉम्बो Amazon पर मिल रही हैं सटीक GPS और हफ़्तों चलने वाली बैटरी वाली ये प्रीमियम स्मार्टवॉच, वो भी अब तक की सबसे कम कीमत पर।

एक महिला यात्री के लिए सफर का आनंद तभी दोगुना होता है, जब उसके पास सुरक्षा और सुविधा के सही गैजेट्स हों। अमेज़न पर इस समय ऐसी स्मार्टवॉच की भरमार है जो विशेष रूप से उन महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं जो पहाड़ों की ट्रैकिंग, सोलो ट्रिप्स या लंबी यात्राओं पर जाना पसंद करती हैं। इन घड़ियों की सबसे बड़ी खूबी इनका In-built GPS और शक्तिशाली बैटरी लाइफ है।

सटीक GPS ट्रैकर न केवल आपको अनजान रास्तों पर सही दिशा दिखाता है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी यह एक क्रांतिकारी फीचर है। Amazfit, Garmin और Titan जैसे ब्रांड्स ऐसी घड़ियाँ पेश कर रहे हैं जिनमें लाइव लोकेशन शेयरिंग और SOS इमरजेंसी अलर्ट की सुविधा है। इसका मतलब है कि मुसीबत के समय आप केवल एक बटन दबाकर अपनी सटीक लोकेशन अपने परिजनों को भेज सकती हैं।

बैटरी की बात करें तो, अमेज़न पर उपलब्ध ये प्रीमियम मॉडल्स एक बार चार्ज करने पर 10 से 15 दिनों तक का बैकअप देते हैं। इससे बार-बार चार्जर ढूंढने की झंझट खत्म हो जाती है। इसके अलावा, ये घड़ियाँ IP68 वॉटर रेजिस्टेंस के साथ आती हैं, जो बारिश या एडवेंचर स्पोर्ट्स के दौरान इन्हें खराब होने से बचाती हैं। फिलहाल अमेज़न पर चल रही लिमिटेड टाइम डील में इन पर 50% से 70% तक की छूट मिल रही है, जो इन्हें एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट बनाती है।

Redmi Watch 5 Lite अपनी बड़ी 1.96" AMOLED डिस्प्ले और शानदार 18 दिनों की बैटरी लाइफ के साथ बजट सेगमेंट में तहलका मचा रही है। 6,999 रुपये की एमआरपी वाली यह वॉच अमेजन पर 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 3,499 रुपये में मिल रही है। यह भारत की पहली ऐसी घड़ी है जो Xiaomi HyperOS पर चलती है, जिससे इसका इस्तेमाल करना बहुत स्मूथ हो जाता है। 1,400 से ज्यादा रेटिंग्स और पिछले महीने में 1,000 से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री इसकी लोकप्रियता को साबित करती है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Xiaomi HyperOS बैटरी 470mAh GPS 5-System Built-in GPS वॉटर रेटिंग 5ATM कनेक्टिविटी Bluetooth स्पोर्ट्स मोड 150+ वर्कआउट मोड क्यों खरीदें शानदार डिस्प्ले इन-बिल्ट एडवांस GPS लंबी बैटरी लाइफ वाटर रेजिस्टेंस क्यों खोजें विकल्प बहुत पतली कलाई वाली महिलाओं को थोड़ी भारी ज्यादा इंटरनल स्टोरेज नहीं

Amazfit Bip 6 अपने सेगमेंट की सबसे एडवांस वॉचेस में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 1.97" AMOLED डिस्प्ले और Free Downloadable Maps फीचर है, जो आपको बिना इंटरनेट के भी सही रास्ता दिखाने में मदद करता है। 14,999 रुपये की एमआरपी वाली यह प्रीमियम वॉच अमेज़न पर 47% डिस्काउंट के साथ 7,999 रुपये में मिल रही है। 4,200 से ज्यादा रेटिंग्स और इसकी एल्युमीनियम बॉडी इसे एक टिकाऊ और स्टाइलिश विकल्प बनाती है।

Specifications बैटरी 14 दिनों तक का बैकअप GPS 5 Satellite Systems + Offline Maps Support हेल्थ ट्रैकर 24/7 हार्ट रेट, SpO2, स्ट्रेस और स्लीप मॉनिटरिंग OS Zepp OS क्यों खरीदें प्रीमियम एल्युमीनियम बिल्ड फ्री मैप्स और नेविगेशन विशाल AMOLED डिस्प्ले 5 ATM वॉटर रेजिस्टेंस क्यों खोजें विकल्प महंगी छोटी कलाई वाली महिलाओं के लिए थोड़ा बड़ी

Titan Traveller भारत की पहली FitVerse स्मार्टवॉच है, जो फिटनेस और लाइफस्टाइल का एक शानदार मेल है। 18,995 रुपये की भारी-भरकम एमआरपी वाली यह घड़ी अमेजन पर 65% डिस्काउंट के साथ मात्र 6,695 रुपये में मिल रही है। टाइटन की यह वॉच न केवल दिखने में क्लासी है, बल्कि इसमें In-built GPS और Music Storage जैसे फीचर्स दिए गए हैं जो इसे एडवेंचर और ट्रेवलिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

Specifications म्यूजिक Internal Storage + TWS Connect स्मार्ट फीचर Built-in Alexa चार्जिंग NitroFast Charging स्पोर्ट्स 100+ स्पोर्ट्स मोड क्यों खरीदें म्यूजिक स्टोरेज और TWS कनेक्ट सटीक GPS और रनिंग कोर्स बॉडी एनर्जी काउंट बिल्ट-इन अलेक्सा सिंगलसिंक BT कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प इसकी स्क्रीन थोड़ी छोटी बैटरी लाइफ Redmi जितनी लंबी नहीं

Noise Pro 6R बजट में एक लग्जरी अनुभव देने वाली घड़ी है। 9,999 रुपये की एमआरपी वाली यह वॉच अमेज़न पर 30% डिस्काउंट के साथ 6,999 रुपये में मिल रही है। यह उन महिलाओं के लिए परफेक्ट है जो चौकोर के बजाय गोल डायल पसंद करती हैं। इसमें Noise AI Pro का सपोर्ट दिया गया है, जो आपके वॉयस कमांड पर काम करता है और आपको पर्सनल हेल्थ इनसाइट्स देता है।

Specifications वॉटर रेजिस्टेंस 3ATM स्पेशल फीचर Video Watch Faces & Emergency SOS कनेक्टिविटी Bluetooth Calling & TWS Connectivity क्यों खरीदें प्रीमियम स्टेनलेस स्टील डायल अल्ट्रा-ब्राइट डिस्प्ले इमरजेंसी SOS TWS कनेक्टिविटी और GPS सुपर नोटिफिकेशन्स

Fastrack Discovery उन लोगों के लिए है जो एक भरोसेमंद ब्रांड और सटीक फीचर्स चाहते हैं। 7,995 रुपये की एमआरपी वाली यह वॉच अमेज़न पर 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 3,999 रुपये में उपलब्ध है। इसमें 1.95 इंच का AMOLED डिस्प्ले और In-built GPS जैसे फीचर्स हैं, जो इसे इस कीमत पर Redmi Watch 5 Lite का सीधा प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं। इसका एल्युमीनियम अलॉय केस इसे बजट वॉचेस के मुकाबले ज्यादा मजबूती देता है।

Specifications ग्लास सुरक्षा Panda Glass बिल्ड मटेरियल Aluminium Alloy Case बैटरी 50 मिनट चार्ज = 7 दिन बैकअप GPS In-built GPS Tracker क्यों खरीदें मजबूत बनावट पंडा ग्लास प्रोटेक्शन इन-बिल्ट GPS फास्ट चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प 5-7 दिनों की बैटरी लाइफ थोड़ी कम Amazfit के Zepp OS जितना स्मूथ शायद न

Noise Pro 4 GPS उन बजट यूजर्स के लिए डिज़ाइन की गई है जो कम कीमत में GPS की सटीकता चाहते हैं। 6,999 रुपये की एमआरपी वाली यह वॉच 57% डिस्काउंट के साथ मात्र 2,999 रुपये में उपलब्ध है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका In-built GPS और Tru Sync™ कॉलिंग तकनीक है, जो बहुत ही स्थिर कनेक्शन देती है। यह इस पूरी लिस्ट की सबसे किफायती GPS स्मार्टवॉच में से एक है।

Specifications GPS In-built GPS 150+ Customizable Cloud Faces वॉच फेस स्पोर्ट्स 100+ Sports Modes हेल्थ 24x7 HRM, SpO2, Sleep, Stress & Female Cycl क्यों खरीदें सबसे किफायती GPS वॉच ब्यूटीफुल गोल्ड वाइन कलर 600 निट्स ब्राइटनेस Noise Health Suite क्यों खोजें विकल्प TFT डिस्प्ले बैटरी 1-2 दिन ही चलेगी

Garmin Venu Sq 2 उन गंभीर यात्रियों और फिटनेस प्रेमियों के लिए है जो Noise या Redmi जैसे लाइफस्टाइल ब्रांड्स से ऊपर उठकर कुछ प्रोफेशनल चाहते हैं। गार्मिन का GPS दुनिया भर में सबसे सटीक माना जाता है। इसकी AMOLED डिस्प्ले और 11 दिनों की बैटरी इसे एक रफ-एंड-टफ ट्रैवल वॉच बनाती है। यह घड़ी न केवल आपका डेटा ट्रैक करती है, बल्कि उसे गहराई से विश्लेषण भी करती है।

Specifications बैटरी लाइफ Up to 11 Days GPS Multi-system Professional GPS स्पोर्ट्स ऐप्स 25+ Built-in Indoor & GPS Apps वारंटी 1 Year क्यों खरीदें वर्ल्ड-क्लास GPS एक्यूरेसी बेहतरीन हेल्थ मॉनिटरिंग 11 दिनों की लंबी बैटरी स्मार्ट और सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प ब्लूटूथ कॉलिंग नहीं काफी महंगी

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।