7000mAh की बैटरी वाले दो बेहद किफायती स्मार्टफोन, सस्ते वाले की कीमत मात्र 7999 रुपये

संक्षेप: यहां हम आपको दो ऐसे फोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो 13 हजार रुपये से कम की कीमत में 7000mAh की बैटरी ऑफर करते हैं। हमारी लिस्ट में एक फोन ऐसा भी है, जिसकी कीमत मात्र 7999 रुपये है। इस लिस्ट में मोटोरोला का भी फोन शामिल है।

Jan 04, 2026 02:55 pm IST

कम बजट में 7000mAh की बैटरी वाला फोन तलाश रहे हैं, तो हम आपकी थोड़ी मदद करने वाले हैं। यहां हम आपको दो ऐसे फोन्स के बारे में बता रहे हैं, जो 13 हजार रुपये से कम की कीमत में 7000mAh की बैटरी ऑफर करते हैं। हमारी लिस्ट में एक फोन ऐसा भी है, जिसकी कीमत मात्र 7999 रुपये है। इन फोन में आपको पावरफुल बैटरी के साथ बेस्ट-इन-सेगमेंट डिस्प्ले और प्रोसेसर भी मिलेगा। इस लिस्ट में मोटोरोला का भी फोन शामिल है। तो आइए जानते हैं इन फोन के बारे में।

MOTOROLA G06 Power 4जीबी रैम और 64जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाला यह फोन फ्लिपकार्ट पर 7999 रुपये का मिल रहा है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में आपको 6.88 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। फोन में ऑफर किया जा रहा यह डिस्प्ले 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है। फोन में दी गई बैटरी 7000mAh की है। यह इस सेगमेंट में ऑफर की जा रही सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन है।

प्रोसेसर के तौर पर फोन में कंपनी मीडियाटेक G81 एक्सट्रीम दे रही है। सुपर प्रीमियम वीगन लेदर डिजाइन वाले इस फोन में फोटोग्राफी के लिए 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है। वहीं, सेल्फी के लिए कंपनी इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रही है। दमदार साउंड के लिए फोन में स्टीरियो स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऐटमॉस दिया गया है।

POCO M7 Plus 5G 4जीबी रैम और 128जीबी के इंटरनल स्टोरेज वाले इस फोन की कीमत फ्लिपकार्ट पर 12999 रुपये है। इस फोन में भी आपको 7000mAh की बैटरी मिलेगी। यह फोन 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। इसमें 18 वॉट की रिवर्स चार्जिंग टेक्नोलॉजी भी दी गई है। कंपनी इस फोन में 6.9 इंच का डिस्प्ले दे रही है।