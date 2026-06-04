फ्लाइट हो या ट्रेन का सफर, बोरियत दूर कर देंगे ये स्लिम और लाइटवेट Tablets, कीमत आपके बजट में
सफर के दौरान मनोरंजन का फुल डोज देने के लिए अमेजन पर धांसू बैटरी वाले स्लिम टैबलेट्स काफी सस्ते दाम में मिल रहे हैं। वजन में बेहद हल्के इन पोर्टेबल टैबलेट्स के फीचर्स और डिस्प्ले क्वालिटी आपको बेहद पसंद आएगी।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
फ्लाइट और ट्रेन के लंबे सफर में मनोरंजन और काम को आसान बनाने के लिए स्लिम और लाइटवेट टैबलेट्स सबसे बेस्ट गैजेट माने जाते हैं। भारी-भरकम लैपटॉप की तुलना में ये टैबलेट्स वजन में बेहद हल्के और साइज में कॉम्पैक्ट होते हैं, जिन्हें आप अपने ट्रैवल बैग या बैकपैक में आसानी से कैरी कर सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर इस समय कई ब्रांडेड और पोर्टेबल टैबलेट्स बेहद किफायती और बजट-फ्रेंडली कीमत में उपलब्ध हैं।
इन ट्रैवल-फ्रेंडली टैबलेट्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी दमदार बैटरी लाइफ और शानदार डिस्प्ले क्वालिटी है। लेनोवो, सैमसंग और अमेजन फायर जैसे ब्रांड्स के टैबलेट्स एक बार फुल चार्ज होने पर 10 से 13 घंटे तक का बैकअप देते हैं। इसका मतलब है कि आपको सफर के दौरान बार-बार चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, इनकी क्रिस्प और ब्राइट डिस्प्ले के चलते आप डायरेक्ट सनलाइट या फ्लाइट की डिम लाइट में भी आसानी से मूवीज देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या अपने पेंडिंग ऑफिस टास्क पूरे कर सकते हैं। अगर आप भी अपने अगले सफर को बोरियत-मुक्त और मजेदार बनाना चाहते हैं, तो अमेजन पर चल रहे बेस्ट डील्स का फायदा उठाकर एक बजट-फ्रेंडली स्लिम टैबलेट चुन सकते हैं।
1. XIAOMI Pad 8 Nano Texture Display [Smartchoice] Flagship Snapdragon 8s Gen 4 |11.2" 3.2K | 12GB, 256GB | Anti-Reflective | Ultra Slim Metal Design | 9200mAh Battery HyperAI | Wi-Fi 7 | Graphite Grey
अगर आप सफर के दौरान या ऑफिस के काम के लिए एक प्रीमियम और बेहद ताकतवर टैबलेट ढूंढ रहे हैं, तो XIAOMI Pad 8 Nano Texture Display आपके लिए एक बेहतरीन फ्लैगशिप विकल्प है। अमेजन पर 38,999 रुपये की कीमत में मिलने वाला यह टैबलेट Ultra Slim Metal Design के साथ आता है, जो दिखने में बेहद अट्रैक्टिव और स्लीक है। इसमें गेमिंग और हैवी मल्टीटास्किंग के लिए Snapdragon 8s Gen 4 फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया गया है, जो 2 मिलियन से ज्यादा AnTuTu स्कोर के साथ आता है। इसकी Nano Texture Anti-Reflective स्क्रीन सफर के दौरान धूप या तेज रोशनी में भी आंखों पर बिना किसी दबाव के शानदार विजुअल्स देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
फ्लैगशिप परफॉर्मेंस
दमदार बैटरी बैकअप
स्मार्ट HyperAI फीचर्स
फ्यूचर-रेडी कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
सेल्युलर वेरिएंट नहीं
बॉक्स में Focus Pen Pro शामिल नहीं
2. Lenovo Tab (Smartchoice) | 10.1" Display | Wi-Fi Only | 4 GB RAM + 64 GB ROM (Expandable up to 1 TB) | Metal Body | Dual Speakers with Dolby Atmos | Android 14 | Color: Luna Grey
यदि आप अपने सफर या रोज़मर्रा के कामों के लिए एक किफायती और मजबूत टैबलेट की तलाश में हैं, तो Lenovo Tab एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली विकल्प है। 15,999 रुपये की कीमत में आने वाला यह टैबलेट प्रीमियम मेटल बॉडी के साथ आता है, जो इसे दिखने में स्टाइलिश और टिकाऊ बनाता है। इसमें 10.1-इंच की WUXGA IPS डिस्प्ले दी गई है, जो मूवी स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एकदम परफेक्ट है। Wi-Fi कनेक्टिविटी वाले इस टैबलेट में स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाने की सुविधा मिलती है, जिससे आप सफर के लिए ढेर सारी फ़िल्में और ऐप्स डाउनलोड करके रख सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन
शानदार ऑडियो क्वालिटी
एक्सपेंडेबल स्टोरेज
अच्छी डिस्प्ले ब्राइटनेस
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ वाई-फाई सपोर्ट
चार्जिंग स्पीड थोड़ी सामान्य
3. Redmi Pad 2 Pro [Smartchoice] | 12000mAh | Snapdragon 7s Gen 4 |12.1-inch, 2.5K Display |83+ Days Standby |HyperOS 2 |120Hz| Dolby Vision Atmos | Wi-Fi 6| AI Powered | 8GB,128GB |Graphite Grey
यदि आप मिड-रेंज बजट में एक ऐसा टैबलेट चाहते हैं जो साइज, बैटरी और परफॉर्मेंस तीनों मामलों में दमदार हो, तो Redmi Pad 2 Pro एक परफेक्ट चॉइस है। 26,999 रुपये की कीमत में आने वाला यह टैबलेट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लंबी यात्राओं पर जाते हैं या जिन्हें घर पर हैवी कंटेंट देखना पसंद है। इसमें 12.1-इंच की बड़ी 2.5K डिस्प्ले दी गई है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision को सपोर्ट करती है। इस टैबलेट की सबसे बड़ी यूएसपीइसकी मॉन्स्टर 12000mAh की बैटरी है, जो शानदार बैकअप और 83 से ज्यादा दिनों का स्टैंडबाय टाइम देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 12000mAh बैटरी
सिनेमैटिक डिस्प्ले एक्सपीरियंस
लेटेस्ट प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर
जबरदस्त ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
एक्सेसरीज के लिए अलग से खर्च
सिम कार्ड (LTE) स्लॉट की कमी
4. Samsung Galaxy Tab A11+ [Smartchoice], 27.82 cm (11 inch) Display, 6 GB RAM, 128 GB Storage, 90Hz Refresh Rate, AI with Google Gemini, Dolby Atmos, Quad Speakers, Wi-Fi Tablet, Gray
मिड-रेंज सेगमेंट में सैमसंग की ब्रांड वैल्यू और लेटेस्ट AI फीचर्स के साथ Samsung Galaxy Tab A11+ एक बेहद लोकप्रिय विकल्प है। 27,999 रुपये की कीमत में आने वाला यह टैबलेट उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए एक भरोसेमंद गैजेट चाहते हैं। इसमें 11-इंच की शानदार डिस्प्ले दी गई है जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जिससे स्क्रॉलिंग और विजुअल्स काफी स्मूथ मिलते हैं। इस टैबलेट की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसकी Google Gemini AI और Circle to Search जैसी एडवांस एआई तकनीक है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस AI फीचर्स
पावरफुल 4nm प्रोसेसर
शानदार ऑडियो-विजुअल
सैमसंग का भरोसा और इकोसिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ वाई-फाई कनेक्टिविटी
रैम (RAM) लिमिटेशन
5. Motorola Pad 60 Neo (Pantone Bronze Green, 8GB RAM, 128GB Storage)
यदि आप मिड-रेंज बजट में एक स्टाइलिश, यूनिक और दमदार परफॉर्मेंस वाले टैबलेट की तलाश में हैं, तो Motorola Pad 60 Neo एक बहुत ही आकर्षक विकल्प है। 23,861 रुपये की कीमत में आने वाले इस टैबलेट की सबसे बड़ी यूएसपी इसका Pantone Bronze Green फिनिश है, जो इसे अन्य साधारण टैबलेट्स से बिल्कुल अलग और बेहद प्रीमियम लुक देता है। इसमें 11-इंच की क्रिस्टल-क्लियर डिस्प्ले दी गई है, जो 2560x1600 पिक्सल के हाई रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। यह टैबलेट सफर के दौरान एंटरटेनमेंट और ऑफिस वर्क दोनों को संभालने के लिए एक बेहतरीन पोर्टेबल डिवाइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
यूनिक और स्टाइलिश डिज़ाइन
हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले
स्मूथ मल्टीटास्किंग
बड़ा एक्सपेंडेबल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
प्रोसेसर की सटीक जानकारी सीमित
सिर्फ वाई-फाई वेरिएंट
6. IKALL N11 Pro 7” Android Tablet – 2GB RAM, 16GB Storage (Expandable), WiFi Enabled | 3000mAh Battery | Dual Camera | Compact & Lightweight Tablet for Entertainment & Learning (Black)
यदि आपका बजट बेहद सीमित है और आप बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई या बेसिक एंटरटेनमेंट के लिए एक छोटा गैजेट ढूंढ रहे हैं, तो IKALL N11 Pro एक अल्ट्रा-बजट-फ्रेंडली विकल्प है। मात्र 3,949 रुपये की कीमत में आने वाला यह टैबलेट अपने 7-इंच के कॉम्पैक्ट और लाइटवेट डिज़ाइन के कारण बेहद पोर्टेबल है, जिसे सफर में बच्चे आसानी से हाथ में पकड़ सकते हैं। वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह टैबलेट बुनियादी काम जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो देखना, ई-बुक्स पढ़ना या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए बनाया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती कीमत
कॉम्पैक्ट और लाइटवेट
डुअल कैमरा सेटअप
एक्सपेंडेबल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
सीमित रेजोल्यूशन
कमजोर रेटिंग और बैटरी
पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम
7. Apple iPad Air 11″ with M3 chip: Built for Apple Intelligence, Liquid Retina Display, 1TB, 12MP Front/Back Camera, Wi-Fi 6E, Touch ID, All-Day Battery Life — Purple
यदि बजट की कोई सीमा नहीं है और आप प्रदर्शन, सुरक्षा और प्रीमियम इकोसिस्टम के मामले में दुनिया का सबसे बेहतरीन टैबलेट चाहते हैं, तो Apple iPad Air 11-inch (M3 Chip) अल्टीमेट चॉइस है। 1,07,599 रुपये की प्रीमियम कीमत में आने वाला यह नया आईपैड एयर शक्तिशाली M3 चिप से लैस है, जिसे विशेष रूप से Apple Intelligence के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डिवाइस न केवल वजन में बेहद हल्का और स्लिम है, बल्कि इसमें 1TB की विशाल इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी 11-इंच की शानदार Liquid Retina Display और ऑल-डे बैटरी लाइफ इसे सफर के दौरान प्रोफेशनल काम, क्रिएटिव डिजाइनिंग और बेहतरीन एंटरटेनमेंट के लिए एक ड्रीम गैजेट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
M3 चिप और Apple Intelligence
1TB की विशाल स्टोरेज
अल्ट्रा-लो रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले
सुपर-फास्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
बेहद महंगा
वाई-फाई ओनली वेरिएंट
8. ZOFYWNAS Tablet, 10.4" Android 14 Tablet, 16GB RAM and 128GB ROM, 8-core HD display, 5000mAh long battery, dual camera, 1TB expandable and lightweight, Black
यदि आप बजट सेगमेंट में भारी-भरकम स्पेसिफिकेशन्स वाला कोई टैबलेट तलाश रहे हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध ZOFYWNAS Tablet एक दिलचस्प विकल्प है। 14,076 रुपये की कीमत में आने वाला यह टैबलेट Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस टैबलेट की सबसे बड़ी खासियत इसका 16GB रैम (वर्चुअल रैम तकनीक के साथ) का दावा और 10.4-इंच की एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है। मेटल यूनीबॉडी डिज़ाइन के साथ आने वाला यह टैबलेट वजन में हल्का है, जो इसे बजट रेंज में सफर के दौरान वीडियो स्ट्रीमिंग और सामान्य कामकाज के लिए एक अच्छा पोर्टेबल पार्टनर बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
बड़ा रैम और स्टोरेज दावा
एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले और आई प्रोटेक्शन
बड़ा एक्सपेंडेबल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
कम स्क्रीन रेजोल्यूशन
औसत बैटरी क्षमता
1. लाइटवेट एप्पल टैबलेट को क्या कहते हैं?
- लाइटवेट एप्पल टैबलेट को iPad Air और iPad mini कहा जाता है।
- वजन में बेहद हल्का होने के कारण ही एप्पल ने अपनी इस सीरीज़ का नाम 'Air' रखा है।
- वहीं, छोटे साइज और कम वजन के लिए iPad mini भी एक बेहतरीन लाइटवेट ऑप्शन है।
2. दैनिक उपयोग के लिए कौन सा टैब अच्छा है?
दैनिक उपयोग (इंटरनेट ब्राउज़िंग, यूट्यूब, ऑनलाइन पढ़ाई और सोशल मीडिया) के लिए Lenovo Tab या Samsung Galaxy Tab A सीरीज़ (जैसे Samsung Galaxy Tab A11+ या Tab A9) सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये टैबलेट्स 15,000 रुपये से 25,000 रुपये के बजट में आ जाते हैं, इनकी बैटरी लाइफ अच्छी होती है और ये रोज़मर्रा के कामों को बिना किसी रुकावट के संभाल सकते हैं।
3. सबसे हल्का टैबलेट कौन सा है?
- वर्तमान में मुख्यधारा के टैबलेट्स में Apple iPad mini (7.9/8.3 इंच) सबसे हल्के टैबलेट्स में से एक है, जिसका वजन मात्र 293 से 297 ग्राम के आसपास है।
- अगर 10 इंच से बड़ी स्क्रीन की बात करें, तो Apple iPad Air और Samsung Galaxy Tab S सीरीज़ के टैबलेट्स सबसे स्लिम और हल्के (लगभग 450-460 ग्राम) होते हैं।
4. यात्रा के लिए कौन सा टैबलेट सबसे अच्छा है?
सफर या यात्रा के लिए निम्नलिखित टैबलेट्स को सबसे बेस्ट माना जाता है,
- एंटरटेनमेंट और फिल्मों के लिए : Redmi Pad 2 Pro (इसकी 12000mAh की मॉन्स्टर बैटरी और बड़ी स्क्रीन लंबे सफर के लिए बेस्ट है) या Samsung Galaxy Tab A11+।
- रीडिंग और बुक लवर्स के लिए : Amazon Kindle (11th Gen), यह वजन में सबसे हल्का है और इसकी बैटरी कई हफ्तों तक चलती है।
- प्रोफेशनल काम और प्रीमियम अनुभव के लिए : Apple iPad Air (M3 Chip), यह बेहद स्लिम, पावरफुल और यात्रा के दौरान ऑफिस का काम करने के लिए बेहतरीन है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।