फ्लाइट हो या ट्रेन का सफर, बोरियत दूर कर देंगे ये स्लिम और लाइटवेट Tablets, कीमत आपके बजट में

सफर के दौरान मनोरंजन का फुल डोज देने के लिए अमेजन पर धांसू बैटरी वाले स्लिम टैबलेट्स काफी सस्ते दाम में मिल रहे हैं। वजन में बेहद हल्के इन पोर्टेबल टैबलेट्स के फीचर्स और डिस्प्ले क्वालिटी आपको बेहद पसंद आएगी।

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फ्लाइट और ट्रेन के लंबे सफर में मनोरंजन और काम को आसान बनाने के लिए स्लिम और लाइटवेट टैबलेट्स सबसे बेस्ट गैजेट माने जाते हैं। भारी-भरकम लैपटॉप की तुलना में ये टैबलेट्स वजन में बेहद हल्के और साइज में कॉम्पैक्ट होते हैं, जिन्हें आप अपने ट्रैवल बैग या बैकपैक में आसानी से कैरी कर सकते हैं। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर इस समय कई ब्रांडेड और पोर्टेबल टैबलेट्स बेहद किफायती और बजट-फ्रेंडली कीमत में उपलब्ध हैं।

इन ट्रैवल-फ्रेंडली टैबलेट्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी दमदार बैटरी लाइफ और शानदार डिस्प्ले क्वालिटी है। लेनोवो, सैमसंग और अमेजन फायर जैसे ब्रांड्स के टैबलेट्स एक बार फुल चार्ज होने पर 10 से 13 घंटे तक का बैकअप देते हैं। इसका मतलब है कि आपको सफर के दौरान बार-बार चार्जिंग पॉइंट ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा, इनकी क्रिस्प और ब्राइट डिस्प्ले के चलते आप डायरेक्ट सनलाइट या फ्लाइट की डिम लाइट में भी आसानी से मूवीज देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं या अपने पेंडिंग ऑफिस टास्क पूरे कर सकते हैं। अगर आप भी अपने अगले सफर को बोरियत-मुक्त और मजेदार बनाना चाहते हैं, तो अमेजन पर चल रहे बेस्ट डील्स का फायदा उठाकर एक बजट-फ्रेंडली स्लिम टैबलेट चुन सकते हैं।

अगर आप सफर के दौरान या ऑफिस के काम के लिए एक प्रीमियम और बेहद ताकतवर टैबलेट ढूंढ रहे हैं, तो XIAOMI Pad 8 Nano Texture Display आपके लिए एक बेहतरीन फ्लैगशिप विकल्प है। अमेजन पर 38,999 रुपये की कीमत में मिलने वाला यह टैबलेट Ultra Slim Metal Design के साथ आता है, जो दिखने में बेहद अट्रैक्टिव और स्लीक है। इसमें गेमिंग और हैवी मल्टीटास्किंग के लिए Snapdragon 8s Gen 4 फ्लैगशिप प्रोसेसर दिया गया है, जो 2 मिलियन से ज्यादा AnTuTu स्कोर के साथ आता है। इसकी Nano Texture Anti-Reflective स्क्रीन सफर के दौरान धूप या तेज रोशनी में भी आंखों पर बिना किसी दबाव के शानदार विजुअल्स देती है।

Specifications डिस्प्ले टाइप नैनो टेक्सचर एंटी-रिफ्लेक्टिव स्क्रीन रैम और स्टोरेज 12GB RAM और 256GB इंटरनल स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम HyperOS 3.0 (Proactive HyperAI और डिवाइस इंटरकनेक्टिविटी के साथ बैटरी और चार्जिंग 9200mAh बैटरी, 45W टर्बो फास्ट चार्जिंग कनेक्टिविटी Wi-Fi 7 सपोर्ट, टैप टू शेयर, नेटवर्क और कॉल सिंक डिज़ाइन अल्ट्रा स्लिम मेटल डिज़ाइन क्यों खरीदें फ्लैगशिप परफॉर्मेंस दमदार बैटरी बैकअप स्मार्ट HyperAI फीचर्स फ्यूचर-रेडी कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प सेल्युलर वेरिएंट नहीं बॉक्स में Focus Pen Pro शामिल नहीं

यदि आप अपने सफर या रोज़मर्रा के कामों के लिए एक किफायती और मजबूत टैबलेट की तलाश में हैं, तो Lenovo Tab एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली विकल्प है। 15,999 रुपये की कीमत में आने वाला यह टैबलेट प्रीमियम मेटल बॉडी के साथ आता है, जो इसे दिखने में स्टाइलिश और टिकाऊ बनाता है। इसमें 10.1-इंच की WUXGA IPS डिस्प्ले दी गई है, जो मूवी स्ट्रीमिंग और ऑनलाइन पढ़ाई के लिए एकदम परफेक्ट है। Wi-Fi कनेक्टिविटी वाले इस टैबलेट में स्टोरेज को 1TB तक बढ़ाने की सुविधा मिलती है, जिससे आप सफर के लिए ढेर सारी फ़िल्में और ऐप्स डाउनलोड करके रख सकते हैं।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Android 14 रैम और स्टोरेज 4GB LPDDR4x RAM और 64GB eMMC 5.1 स्टोरेज बैटरी बैकअप 5100mAh इंटीग्रेटेड बैटरी कनेक्टिविटी Wi-Fi 5 (802.11ac) और Bluetooth 5.3 क्यों खरीदें मेटल यूनिबॉडी डिज़ाइन शानदार ऑडियो क्वालिटी एक्सपेंडेबल स्टोरेज अच्छी डिस्प्ले ब्राइटनेस क्यों खोजें विकल्प सिर्फ वाई-फाई सपोर्ट चार्जिंग स्पीड थोड़ी सामान्य

यदि आप मिड-रेंज बजट में एक ऐसा टैबलेट चाहते हैं जो साइज, बैटरी और परफॉर्मेंस तीनों मामलों में दमदार हो, तो Redmi Pad 2 Pro एक परफेक्ट चॉइस है। 26,999 रुपये की कीमत में आने वाला यह टैबलेट उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो लंबी यात्राओं पर जाते हैं या जिन्हें घर पर हैवी कंटेंट देखना पसंद है। इसमें 12.1-इंच की बड़ी 2.5K डिस्प्ले दी गई है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision को सपोर्ट करती है। इस टैबलेट की सबसे बड़ी यूएसपीइसकी मॉन्स्टर 12000mAh की बैटरी है, जो शानदार बैकअप और 83 से ज्यादा दिनों का स्टैंडबाय टाइम देती है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम HyperOS 2 कनेक्टिविटी Wi-Fi 6 सपोर्ट, नेटवर्क और कॉल सिंक, शेयर क्लिपबोर्ड ऑडियो क्वाड स्पीकर्स (4 साइड स्पीकर्स) Dolby Atmos सपोर्ट के साथ बैटरी बैकअप 12000mAh बैटरी क्यों खरीदें विशाल 12000mAh बैटरी सिनेमैटिक डिस्प्ले एक्सपीरियंस लेटेस्ट प्रोसेसर और सॉफ्टवेयर जबरदस्त ऑडियो क्यों खोजें विकल्प एक्सेसरीज के लिए अलग से खर्च सिम कार्ड (LTE) स्लॉट की कमी

मिड-रेंज सेगमेंट में सैमसंग की ब्रांड वैल्यू और लेटेस्ट AI फीचर्स के साथ Samsung Galaxy Tab A11+ एक बेहद लोकप्रिय विकल्प है। 27,999 रुपये की कीमत में आने वाला यह टैबलेट उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो काम और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए एक भरोसेमंद गैजेट चाहते हैं। इसमें 11-इंच की शानदार डिस्प्ले दी गई है जो 90Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, जिससे स्क्रॉलिंग और विजुअल्स काफी स्मूथ मिलते हैं। इस टैबलेट की सबसे बड़ी यूएसपी (USP) इसकी Google Gemini AI और Circle to Search जैसी एडवांस एआई तकनीक है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देती है।

Specifications डिस्प्ले 11-इंच (27.82 सेमी) की डिस्प्ले, 1920 x 1200 पिक्सल रेजोल्यूशन और 90Hz रिफ्रेश रेट रैम और स्टोरेज 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज कनेक्टिविटी Wi-Fi सपोर्ट क्यों खरीदें एडवांस AI फीचर्स पावरफुल 4nm प्रोसेसर शानदार ऑडियो-विजुअल सैमसंग का भरोसा और इकोसिस्टम क्यों खोजें विकल्प सिर्फ वाई-फाई कनेक्टिविटी रैम (RAM) लिमिटेशन

यदि आप मिड-रेंज बजट में एक स्टाइलिश, यूनिक और दमदार परफॉर्मेंस वाले टैबलेट की तलाश में हैं, तो Motorola Pad 60 Neo एक बहुत ही आकर्षक विकल्प है। 23,861 रुपये की कीमत में आने वाले इस टैबलेट की सबसे बड़ी यूएसपी इसका Pantone Bronze Green फिनिश है, जो इसे अन्य साधारण टैबलेट्स से बिल्कुल अलग और बेहद प्रीमियम लुक देता है। इसमें 11-इंच की क्रिस्टल-क्लियर डिस्प्ले दी गई है, जो 2560x1600 पिक्सल के हाई रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। यह टैबलेट सफर के दौरान एंटरटेनमेंट और ऑफिस वर्क दोनों को संभालने के लिए एक बेहतरीन पोर्टेबल डिवाइस है।

Specifications डिस्प्ले रेजोल्यूशन मैक्सिमम 2560 x 1600 पिक्सल उपयोग पोर्टेबल कंप्यूटिंग डिस्प्ले साइज 11-इंच (27.94 सेमी) की इमर्सिव डिस्प्ले रैम और स्टोरेज 8GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज क्यों खरीदें यूनिक और स्टाइलिश डिज़ाइन हाई-रेजोल्यूशन डिस्प्ले स्मूथ मल्टीटास्किंग बड़ा एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प प्रोसेसर की सटीक जानकारी सीमित सिर्फ वाई-फाई वेरिएंट

यदि आपका बजट बेहद सीमित है और आप बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई या बेसिक एंटरटेनमेंट के लिए एक छोटा गैजेट ढूंढ रहे हैं, तो IKALL N11 Pro एक अल्ट्रा-बजट-फ्रेंडली विकल्प है। मात्र 3,949 रुपये की कीमत में आने वाला यह टैबलेट अपने 7-इंच के कॉम्पैक्ट और लाइटवेट डिज़ाइन के कारण बेहद पोर्टेबल है, जिसे सफर में बच्चे आसानी से हाथ में पकड़ सकते हैं। वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह टैबलेट बुनियादी काम जैसे कि यूट्यूब पर वीडियो देखना, ई-बुक्स पढ़ना या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए बनाया गया है।

Specifications बैटरी 3000mAh की क्षमता कनेक्टिविटी Wi-Fi सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android 10 रैम और स्टोरेज 2GB RAM और 16GB इंटरनल स्टोरेज क्यों खरीदें बेहद किफायती कीमत कॉम्पैक्ट और लाइटवेट डुअल कैमरा सेटअप एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प सीमित रेजोल्यूशन कमजोर रेटिंग और बैटरी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम

यदि बजट की कोई सीमा नहीं है और आप प्रदर्शन, सुरक्षा और प्रीमियम इकोसिस्टम के मामले में दुनिया का सबसे बेहतरीन टैबलेट चाहते हैं, तो Apple iPad Air 11-inch (M3 Chip) अल्टीमेट चॉइस है। 1,07,599 रुपये की प्रीमियम कीमत में आने वाला यह नया आईपैड एयर शक्तिशाली M3 चिप से लैस है, जिसे विशेष रूप से Apple Intelligence के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह डिवाइस न केवल वजन में बेहद हल्का और स्लिम है, बल्कि इसमें 1TB की विशाल इंटरनल स्टोरेज दी गई है। इसकी 11-इंच की शानदार Liquid Retina Display और ऑल-डे बैटरी लाइफ इसे सफर के दौरान प्रोफेशनल काम, क्रिएटिव डिजाइनिंग और बेहतरीन एंटरटेनमेंट के लिए एक ड्रीम गैजेट बनाती है।

Specifications एआई सपोर्ट Built for Apple Intelligence रैम और स्टोरेज 1TB सुपर-फास्ट फ्लैश स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम iPadOS बैटरी बैकअप ऑल-डे बैटरी लाइफ क्यों खरीदें M3 चिप और Apple Intelligence 1TB की विशाल स्टोरेज अल्ट्रा-लो रिफ्लेक्टिव डिस्प्ले सुपर-फास्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प बेहद महंगा वाई-फाई ओनली वेरिएंट

यदि आप बजट सेगमेंट में भारी-भरकम स्पेसिफिकेशन्स वाला कोई टैबलेट तलाश रहे हैं, तो अमेज़न पर उपलब्ध ZOFYWNAS Tablet एक दिलचस्प विकल्प है। 14,076 रुपये की कीमत में आने वाला यह टैबलेट Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इस टैबलेट की सबसे बड़ी खासियत इसका 16GB रैम (वर्चुअल रैम तकनीक के साथ) का दावा और 10.4-इंच की एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले है। मेटल यूनीबॉडी डिज़ाइन के साथ आने वाला यह टैबलेट वजन में हल्का है, जो इसे बजट रेंज में सफर के दौरान वीडियो स्ट्रीमिंग और सामान्य कामकाज के लिए एक अच्छा पोर्टेबल पार्टनर बनाता है।

Specifications डिस्प्ले 10.4-इंच की एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले, आई प्रोटेक्शन के साथ रैम और स्टोरेज 16GB RAM (वर्चुअल एक्सटेंशन सहित) और 128GB ROM कैमरा 8MP का रियर कैमरा और वीडियो कॉलिंग/ज़ूम मीटिंग्स के लिए 5MP का फ्रंट कैमरा बैटरी 5000mAh बैटरी, USB-C चार्जिंग सपोर्ट के साथ क्यों खरीदें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर बड़ा रैम और स्टोरेज दावा एंटी-ग्लेयर डिस्प्ले और आई प्रोटेक्शन बड़ा एक्सपेंडेबल स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प कम स्क्रीन रेजोल्यूशन औसत बैटरी क्षमता

1. लाइटवेट एप्पल टैबलेट को क्या कहते हैं? लाइटवेट एप्पल टैबलेट को iPad Air और iPad mini कहा जाता है।

वजन में बेहद हल्का होने के कारण ही एप्पल ने अपनी इस सीरीज़ का नाम 'Air' रखा है।

वहीं, छोटे साइज और कम वजन के लिए iPad mini भी एक बेहतरीन लाइटवेट ऑप्शन है। 2. दैनिक उपयोग के लिए कौन सा टैब अच्छा है? दैनिक उपयोग (इंटरनेट ब्राउज़िंग, यूट्यूब, ऑनलाइन पढ़ाई और सोशल मीडिया) के लिए Lenovo Tab या Samsung Galaxy Tab A सीरीज़ (जैसे Samsung Galaxy Tab A11+ या Tab A9) सबसे अच्छे माने जाते हैं। ये टैबलेट्स 15,000 रुपये से 25,000 रुपये के बजट में आ जाते हैं, इनकी बैटरी लाइफ अच्छी होती है और ये रोज़मर्रा के कामों को बिना किसी रुकावट के संभाल सकते हैं।

3. सबसे हल्का टैबलेट कौन सा है? वर्तमान में मुख्यधारा के टैबलेट्स में Apple iPad mini (7.9/8.3 इंच) सबसे हल्के टैबलेट्स में से एक है, जिसका वजन मात्र 293 से 297 ग्राम के आसपास है।

अगर 10 इंच से बड़ी स्क्रीन की बात करें, तो Apple iPad Air और Samsung Galaxy Tab S सीरीज़ के टैबलेट्स सबसे स्लिम और हल्के (लगभग 450-460 ग्राम) होते हैं। 4. यात्रा के लिए कौन सा टैबलेट सबसे अच्छा है? सफर या यात्रा के लिए निम्नलिखित टैबलेट्स को सबसे बेस्ट माना जाता है,

एंटरटेनमेंट और फिल्मों के लिए : Redmi Pad 2 Pro (इसकी 12000mAh की मॉन्स्टर बैटरी और बड़ी स्क्रीन लंबे सफर के लिए बेस्ट है) या Samsung Galaxy Tab A11+।

Redmi Pad 2 Pro (इसकी 12000mAh की मॉन्स्टर बैटरी और बड़ी स्क्रीन लंबे सफर के लिए बेस्ट है) या Samsung Galaxy Tab A11+। रीडिंग और बुक लवर्स के लिए : Amazon Kindle (11th Gen), यह वजन में सबसे हल्का है और इसकी बैटरी कई हफ्तों तक चलती है।

Amazon Kindle (11th Gen), यह वजन में सबसे हल्का है और इसकी बैटरी कई हफ्तों तक चलती है। प्रोफेशनल काम और प्रीमियम अनुभव के लिए : Apple iPad Air (M3 Chip), यह बेहद स्लिम, पावरफुल और यात्रा के दौरान ऑफिस का काम करने के लिए बेहतरीन है।

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