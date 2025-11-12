Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Affordable Printers Under 20,000 in India at amazon Epson Ecotank All in One Options

Amazon का महा धमाका: सस्ते में खरीदें प्रिंटर, सीधे फोन से निकालें कलर प्रिंट

संक्षेप: अगर आप घर या ऑफिस के लिए प्रिंटर खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन आपके लिए कुछ बेस्ट डील लेकर आया है, जहां से आप सस्ते में प्रिंटर खरीद पाएंगे...

Wed, 12 Nov 2025 02:00 PMSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

स्मार्टफोन के दौर में शादी, बर्थडे पार्टी या किसी फंक्शन में ढ़ेर सारी फोटो क्लिक की जाती हैं। अक्सर ये सिर्फ फोन तक ही सीमित रह जाती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें घर की दीवारों पर सजाना चाहते हैं, तो कलर प्रिंट की जरूरत होगी। ऐसे में, हम आपके लिए अफोर्डेबल प्रिंटर की डील लाए हैं, जिसे आप सस्ती कीमत में खरीद सकते हैं। अमेज़न इस पर बेस्ट डील ऑफर कर रहा है। यह ऑल-इन-वन प्रिंटर आपको सीधे अपने फोन से कलर प्रिंट लेने की सुविधा देता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
Amazon का महा धमाका: सस्ते में खरीदें प्रिंटर, सीधे फोन से निकालें कलर प्रिंट

यह मोनोक्रोम Wi-Fi इंक टैंक प्रिंटर है, जो कम कीमत में ज्यादा प्रिंट क्षमता और किफायती प्रिंटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 12 फीसद की छूट के साथ 11,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट मात्र 12 पैसे प्रति पेज है और इसमें 3 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications

कनेक्टिविटी
Wi-Fi, Wi-Fi Direct
प्रिंट तकनीक
Inkjet
प्रिंट स्पीड
32 पेज/मिनट
भार
3.45 किलोग्राम

क्यों खरीदें

...

12 पैसे प्रति पेज कम लागत वाला प्रिंटिंग

...

हाई-यील्ड पिगमेंट इंक बोतल

...

स्पिल-फ्री और एरर-फ्री रिफिलिंग

...

Wi-Fi और Wi-Fi Direct सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल मोनोक्रोम प्रिंट

...

कलर प्रिंटिंग का विकल्प नहीं

यह एक ऑल-इन-वन कलर इंक टैंक प्रिंटर है, जो घर और छोटे ऑफिस के लिए बेहतरीन प्रिंटिंग सॉल्यूशन है। इसमें वाई-फाई, ब्लूटूथ और यूएसबी कनेक्टिविटी है और ऑटो-डक्सेप्लेक्स और बॉर्डरलेस प्रिंटिंग जैसी सुविधाएँ मिलती हैं। इसे 20 फीसद की छूट के साथ 15,199 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

प्रिंट तकनीक
इंकजेट
प्रिंट आउटपुट
कलर
वजन
3.9 किग्रा
अधिकतम प्रिंट स्पीड
कलर 15 ppm, मोनोक्रोम 33 ppm
प्रिंट आउटपुट
कलर

क्यों खरीदें

...

ऑल-इन-वन प्रिंटर: प्रिंट, स्कैन, कॉपी

...

ऑटो-डक्सेप्लेक्स और बॉर्डरलेस प्रिंटिंग

...

वाई-फाई, ब्लूटूथ, और यूएसबी कनेक्टिविटी

...

हाई-यील्ड इंक टैंक से कम लागत में प्रिंटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रिंट स्पीड कलर में सिर्फ 15 पेज/मिनट

...

वजन 3.9 किलोग्राम

...

पोर्टेबल नहीं

यह एक मोनोक्रोम इंकटैंक प्रिंटर घर और ऑफिस के लिए किफायती और पावरफुल प्रिंटिंग सॉल्यूशन है। इसमें वायर कनेक्टिविटी और कॉम्पैक्ट डिजाइन है, साथ ही हाई-यील्ड इंक टैंक से कम लागत में मोनोक्रोम प्रिंटिंग संभव है। इसे 13 फीसद की छूट के साथ 10,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

प्रिंट तकनीक
Ink Tank
प्रिंट आउटपुट
Monochrome
अधिकतम प्रिंट स्पीड
32 ppm
वजन
3.45 किग्रा

क्यों खरीदें

...

हाई स्पीड मोनोक्रोम प्रिंटिंग 32 पेज/मिनट

...

कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, जगह बचाने के लिए

...

हाई-यील्ड इंक टैंक से कम लागत में प्रिंटिंग

...

3 साल की वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

सिर्फ मोनोक्रोम प्रिंटिंग

...

वायर कनेक्टिविटी, Wi-Fi नहीं

यह ऑल-इन-वन कलर इंकटैंक प्रिंटर है, जिसे घर और छोटे ऑफिस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें वाई-फाई और USB कनेक्टिविटी के साथ ऑटो डुप्लेक्स और रिफिलेबल इंक टैंक की सुविधा है। इसे 18 फसीद की छूट के साथ 27,899 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

प्रिंट तकनीक
Inkjet
प्रिंट आउटपुट
कलर
वजन
9.4 किग्रा
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, USB, App

क्यों खरीदें

...

ऑल-इन-वन: प्रिंट, स्कैन और कॉपी

...

37 ppm मोनोक्रोम, 17 ppm कलर

...

रिफिलेबल इंक टैंक से कम लागत में प्रिंटिंग

...

Wi-Fi और App कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो डुप्लेक्स नहीं

...

मैन्युअल डुप्लेक्स है

...

भारी वजन (9.4 किग्रा)

यह प्रिंटर ऑल-इन-वन कलर है। इसे घर और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी के साथ हाई-कैपेसिटी इंक टैंक, कॉपी और स्कैन की सुविधा है। इसे 23 फीसद की छूट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

प्रिंट तकनीक
Inkjet
प्रिंट आउटपुट
कलर
वजन
5 किग्रा
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

ऑल-इन-वन: प्रिंट, स्कैन और कॉपी

...

Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी

...

100 शीट इनपुट और 30 शीट आउटपुट ट्रे

...

100 शीट इनपुट और 30 शीट आउटपुट ट्रे

क्यों खोजें विकल्प

...

ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं

...

भारी वजन 5 किग्रा

यह एक ऑल-इन-वन कलर इंक टैंक प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा के साथ आता है। इसमें हाई-यील्ड इंक और कॉम्पैक्ट डिजाइन है। इसे 14 फीसद की छूट के साथ 17,200 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

प्रिंट तकनीक
Inkjet
प्रिंट आउटपुट
Colour
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, Wi-Fi Direct
वजन
6.74 किग्रा
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

ऑल-इन-वन: प्रिंट, स्कैन और कॉपी

...

Wi-Fi और Wi-Fi Direct कनेक्टिविटी

...

हाई-यील्ड इंक और स्पिल-फ्री रिफिलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रिंट स्पीड कम: 10.8 ppm

...

भारी वजन: 6.7 किग्रा

यह एक ऑल-इन-वन कलर इंक टैंक प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा के साथ आता है। इसमें हाई-यील्ड इंक और Wi-Fi कनेक्टिविटी है। इसे 16 फीसद की छूट के साथ 15,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

Specifications

प्रिंट तकनीक
Inkjet
प्रिंट आउटपुट
कलर
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, USB
वजन
6 किग्रा
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

ऑल-इन-वन: प्रिंट, स्कैन और कॉपी

...

Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी

...

मोबाइल और कंप्यूटर से डायरेक्ट प्रिंटिंग

...

हाई-यील्ड इंक बोतल

क्यों खोजें विकल्प

...

स्पीड थोड़ी कम

...

भारी वजन

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।