Amazon का महा धमाका: सस्ते में खरीदें प्रिंटर, सीधे फोन से निकालें कलर प्रिंट
संक्षेप: अगर आप घर या ऑफिस के लिए प्रिंटर खरीदना चाहते हैं, तो अमेजन आपके लिए कुछ बेस्ट डील लेकर आया है, जहां से आप सस्ते में प्रिंटर खरीद पाएंगे...
प्रोडक्ट्स के सुझाव
स्मार्टफोन के दौर में शादी, बर्थडे पार्टी या किसी फंक्शन में ढ़ेर सारी फोटो क्लिक की जाती हैं। अक्सर ये सिर्फ फोन तक ही सीमित रह जाती हैं, लेकिन अगर आप इन्हें घर की दीवारों पर सजाना चाहते हैं, तो कलर प्रिंट की जरूरत होगी। ऐसे में, हम आपके लिए अफोर्डेबल प्रिंटर की डील लाए हैं, जिसे आप सस्ती कीमत में खरीद सकते हैं। अमेज़न इस पर बेस्ट डील ऑफर कर रहा है। यह ऑल-इन-वन प्रिंटर आपको सीधे अपने फोन से कलर प्रिंट लेने की सुविधा देता है।
1. Epson M1120 EcoTank Monochrome Wi-Fi Ink Tank Printer
यह मोनोक्रोम Wi-Fi इंक टैंक प्रिंटर है, जो कम कीमत में ज्यादा प्रिंट क्षमता और किफायती प्रिंटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 12 फीसद की छूट के साथ 11,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट मात्र 12 पैसे प्रति पेज है और इसमें 3 साल की वारंटी दी जा रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
12 पैसे प्रति पेज कम लागत वाला प्रिंटिंग
हाई-यील्ड पिगमेंट इंक बोतल
स्पिल-फ्री और एरर-फ्री रिफिलिंग
Wi-Fi और Wi-Fi Direct सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल मोनोक्रोम प्रिंट
कलर प्रिंटिंग का विकल्प नहीं
2. Epson Ecotank L3266 A4 Wi-Fi, Colour All-in-One Ink Tank Printer-C11CJ66512, White
यह एक ऑल-इन-वन कलर इंक टैंक प्रिंटर है, जो घर और छोटे ऑफिस के लिए बेहतरीन प्रिंटिंग सॉल्यूशन है। इसमें वाई-फाई, ब्लूटूथ और यूएसबी कनेक्टिविटी है और ऑटो-डक्सेप्लेक्स और बॉर्डरलेस प्रिंटिंग जैसी सुविधाएँ मिलती हैं। इसे 20 फीसद की छूट के साथ 15,199 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन प्रिंटर: प्रिंट, स्कैन, कॉपी
ऑटो-डक्सेप्लेक्स और बॉर्डरलेस प्रिंटिंग
वाई-फाई, ब्लूटूथ, और यूएसबी कनेक्टिविटी
हाई-यील्ड इंक टैंक से कम लागत में प्रिंटिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रिंट स्पीड कलर में सिर्फ 15 पेज/मिनट
वजन 3.9 किलोग्राम
पोर्टेबल नहीं
3. Epson M1100 Ecotank Monochrome Inktank Printer, Black
यह एक मोनोक्रोम इंकटैंक प्रिंटर घर और ऑफिस के लिए किफायती और पावरफुल प्रिंटिंग सॉल्यूशन है। इसमें वायर कनेक्टिविटी और कॉम्पैक्ट डिजाइन है, साथ ही हाई-यील्ड इंक टैंक से कम लागत में मोनोक्रोम प्रिंटिंग संभव है। इसे 13 फीसद की छूट के साथ 10,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई स्पीड मोनोक्रोम प्रिंटिंग 32 पेज/मिनट
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, जगह बचाने के लिए
हाई-यील्ड इंक टैंक से कम लागत में प्रिंटिंग
3 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ मोनोक्रोम प्रिंटिंग
वायर कनेक्टिविटी, Wi-Fi नहीं
4. Epson Ecotank L6490 A4 Colour Ink Tank Printer,Black
यह ऑल-इन-वन कलर इंकटैंक प्रिंटर है, जिसे घर और छोटे ऑफिस के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें वाई-फाई और USB कनेक्टिविटी के साथ ऑटो डुप्लेक्स और रिफिलेबल इंक टैंक की सुविधा है। इसे 18 फसीद की छूट के साथ 27,899 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन: प्रिंट, स्कैन और कॉपी
37 ppm मोनोक्रोम, 17 ppm कलर
रिफिलेबल इंक टैंक से कम लागत में प्रिंटिंग
Wi-Fi और App कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डुप्लेक्स नहीं
मैन्युअल डुप्लेक्स है
भारी वजन (9.4 किग्रा)
5. HP Smart Tank 589 All-in-One WiFi Colour Printer – 30 Ppm Speed, High Capacity Ink Tank, Wireless, Ideal for Home & Office Printing, Magenta
यह प्रिंटर ऑल-इन-वन कलर है। इसे घर और ऑफिस दोनों के लिए परफेक्ट है। इसमें Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी के साथ हाई-कैपेसिटी इंक टैंक, कॉपी और स्कैन की सुविधा है। इसे 23 फीसद की छूट के साथ 12,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन: प्रिंट, स्कैन और कॉपी
Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी
100 शीट इनपुट और 30 शीट आउटपुट ट्रे
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो डुप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं
भारी वजन 5 किग्रा
6. Epson Ecotank L3560 Multi-Function WiFi Color Ink Tank Printer, Black
यह एक ऑल-इन-वन कलर इंक टैंक प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा के साथ आता है। इसमें हाई-यील्ड इंक और कॉम्पैक्ट डिजाइन है। इसे 14 फीसद की छूट के साथ 17,200 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन: प्रिंट, स्कैन और कॉपी
Wi-Fi और Wi-Fi Direct कनेक्टिविटी
हाई-यील्ड इंक और स्पिल-फ्री रिफिलिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रिंट स्पीड कम: 10.8 ppm
भारी वजन: 6.7 किग्रा
7. Epson Ecotank L3260 A4 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Colour Printer, Black
यह एक ऑल-इन-वन कलर इंक टैंक प्रिंटर है, जो प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा के साथ आता है। इसमें हाई-यील्ड इंक और Wi-Fi कनेक्टिविटी है। इसे 16 फीसद की छूट के साथ 15,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन: प्रिंट, स्कैन और कॉपी
Wi-Fi और USB कनेक्टिविटी
मोबाइल और कंप्यूटर से डायरेक्ट प्रिंटिंग
हाई-यील्ड इंक बोतल
क्यों खोजें विकल्प
स्पीड थोड़ी कम
भारी वजन
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
