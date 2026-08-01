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पार्टी हो या ट्रैवलिंग, Amazon पर कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं ये दमदार Portable Speakers! देखें लिस्ट

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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क्या आप पार्टी के लिए दमदार बेस वाला और ट्रैवलिंग में आसानी से साथ ले जाने वाला ब्लूटूथ स्पीकर ढूंढ रहे हैं? Amazon पर बजट प्राइस में मिलने वाले इन बेहतरीन पोर्टेबल स्पीकर्स की लिस्ट देखें, जो आपकी हर ट्रिप और पार्टी को धमाकेदार बना देंगे।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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चाहे दोस्तों के साथ रोड ट्रिप पर जाना हो, कैम्पिंग का मज़ा लेना हो या घर पर अचानक पार्टी का प्लान बनाना हो—एक बढ़िया और पोर्टेबल स्पीकर हर माहौल में जान डाल देता है। अक्सर लोग भारी-भरकम या कम बैटरी बैकअप वाले स्पीकर्स खरीदकर परेशान होते हैं, लेकिन अब आपको बजट से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है।

पार्टी हो या ट्रैवलिंग, Amazon पर कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं ये दमदार Portable Speakers! देखें लिस्ट
Portable speaker

Amazon पर इस समय ऐसे कई शानदार और किफायती (Affordable) पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर्स उपलब्ध हैं, जो न सिर्फ साइज में छोटे और ले जाने में आसान हैं, बल्कि इनमें आपको लाउड साउंड, डीप बेस, लंबी बैटरी लाइफ और वॉटर-रेजिस्टेंस (Waterproof) जैसे तगड़े फीचर्स भी मिलते हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ बेस्ट बजट ऑप्शंस के बारे में जो आपके म्यूजिक एक्सपीरियंस को हर जगह परफेक्ट बनाएंगे।

Jabra Speak 510 UC एक व्यावसायिक और पोर्टेबल कॉन्फ्रेंस स्पीकरफोन है, जिसे खास तौर पर ऑनलाइन मीटिंग्स (Zoom, Google Meet, Webex) और बिजनेस कॉल्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 360° सर्वदिशात्मक (Omnidirectional) माइक्रोफोन, HD Voice, और 15 घंटे की टॉक टाइम बैटरी मिलती है। USB और ब्लूटूथ दोनों कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह डिवाइस ऑफिस, वर्क-फ्रॉम-होम या बिजनेस ट्रिप्स के दौरान मीटिंग्स को आसान और स्पष्ट बनाता है।

Specifications

माइक्रोफोन
360° Omnidirectional Mic
कनेक्टिविटी
USB 2.0 और ब्लूटूथ
बैटरी बैकअप
15 घंटे
प्लेटफॉर्म सपोर्ट
Zoom, Google Meet, Webex, MS Teams आदि से सर्टिफाइड
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

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360° वॉइस पिकअप

...

लंबा टॉक टाइम (15 घंटे)

...

प्लग एंड प्ले (USB + ब्लूटूथ)

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कॉम्पेक्ट और ट्रेवल-फ्रेंडली

क्यों खोजें विकल्प

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म्यूजिक और पार्टी के लिए उपयुक्त नहीं

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महंगी कीमत:

Marshall Emberton III एक बेहद स्टाइलिश, क्लासिक और प्रीमियम पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है। मार्शल के आईकोनिक आइकॉनिक (Iconic) विंटेज डिज़ाइन, 360° True Stereophonic साउंड, 32+ घंटे के लंबे बैटरी बैकअप और IP67 वॉटर/डस्टप्रूफ रेटिंग के साथ आने वाला यह स्पीकर म्यूजिक लवर्स के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसका कॉम्पैक्ट साइज़ और बिल्ट-इन माइक इसे सफर और दैनिक उपयोग दोनों के लिए बेहद व्यावहारिक बनाता है।

Specifications

साउंड टेक्नोलॉजी
Marshall Signature Sound + True Stereophonic
बैटरी बैकअप
32+ घंटे का विशाल प्लेटाइम
ड्यूरेबिलिटी रेटिंग
IP67
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ
कॉलिंग
हैंड्स-फ्री कॉल्स के लिए बिल्ट-इन माइक्रोफोन

क्यों खरीदें

...

अविश्वसनीय 32+ घंटे का बैटरी बैकअप

...

360° True Stereophonic साउंड

...

प्रीमियम विंटेज डिज़ाइन

...

मजबूत बिल्ड और वॉटरप्रूफ

क्यों खोजें विकल्प

...

बजट-कॉन्शियस

...

कोई ऐप-बेस्ड कस्टमाइज्ड EQ नहीं

Sonos Roam 2 एक अल्ट्रा-लाइटवेट, वर्सटाइल और प्रीमियम स्मार्ट पोर्टेबल स्पीकर है, जो होम ऑडियो और आउटडोर यूसेज दोनों के लिए बेहतरीन है। यह ब्लूटूथ के साथ-साथ Wi-Fi कनेक्टिविटी, Automatic Trueplay ट्यूनिंग और मजबूत IP67 वॉटर/डस्टप्रूफ डिज़ाइन के साथ आता है। अपनी कॉम्पैक्ट साइज़ के बावजूद यह क्रिस्टल क्लियर साउंड और डीप बेस प्रदान करता है, जिसे आसानी से कहीं भी साथ ले जाया जा सकता है।

Specifications

कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ + Wi-Fi (डुअल कनेक्टिविटी)
बैटरी बैकअप
10 घंटे
ड्यूरेबिलिटी रेटिंग
IP67
स्मार्ट ट्यूनिंग
Automatic Trueplay

क्यों खरीदें

...

डुअल कनेक्टिविटी (Wi-Fi + Bluetooth)

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ऑटोमैटिक ट्रूप्ले

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लाइटवेट और ड्यूरेबल डिज़ाइन

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सोनाेस इकोसिस्टम इंटीग्रेशन

क्यों खोजें विकल्प

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औसत बैटरी बैकअप

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रीजनल वॉयस सर्विस सीमा

Bose SoundLink Flex (2nd Gen) एक अत्यधिक प्रीमियम, कॉम्पैक्ट और हाई-फिडेलिटी (Hi-Fi) पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है। बोस की सिग्नेचर साउंड क्वालिटी, डीप बेस, 12 घंटे की बैटरी लाइफ और IP67 वॉटरप्रूफ व डस्टप्रूफ रेटिंग के साथ आने वाला यह स्पीकर आउटडोर ट्रैवल्स, हाइकिंग और पार्टीज़ के लिए बेस्ट-इन-क्लास विकल्प है। इसका टिकाऊ सिलिकॉन बॉडी डिज़ाइन और यूटिलिटी लूप (Utility Loop) इसे ले जाने और कहीं भी लटकाने में बेहद आसान बनाता है।

Specifications

साउंड क्वालिटी
बोस हाई-फिडेलिटी
बैटरी बैकअप
12 घंटे
ड्यूरेबिलिटी Rating
IP67
मोड्स
स्टीरियो मोड, पार्टी मोड
डिजाइन व पोर्टेबिलिटी
यूटिलिटी लूप के साथ कॉम्पैक्ट व ग्रिपी डिज़ाइन

क्यों खरीदें

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बेहतरीन Hi-Fi ऑडियो और डीप बेस

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अत्यधिक टिकाऊ

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स्टीरियो और पार्टी मोड

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ले जाने में आसान

क्यों खोजें विकल्प

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प्रीमियम और महंगी कीमत

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फास्ट चार्जिंग का अभाव

Sony ULT Field 1 एक प्रीमियम, कॉम्पैक्ट और पावरफुल 30W वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जिसे खास तौर पर पार्टी लवर्स और ट्रैवलर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें सोनी का सिग्नेचर Massive Bass (ULT बटन), 12 घंटे की बैटरी लाइफ और मजबूत IP67 वॉटर/डस्ट/रस्टप्रूफ रेटिंग मिलती है। डिटैचेबल स्ट्रैप (Strap) के साथ आने वाला यह स्पीकर आउटडोर एडवेंचर्स और हर तरह के मौसम के लिए एक परफेक्ट ऑडियो साथी है।

Specifications

साउंड आउटपुट
30W
बैटरी बैकअप
12 घंटे
ड्यूरेबिलिटी रेटिंग
IP67
कनेक्टिविटी
ब्लूटूथ और Sony Sound Connect / Music Center ऐप सपोर्ट
कॉलिंग
इको कैंसिलिंग

क्यों खरीदें

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मैसिव बेस

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अत्यधिक टिकाऊ (IP67 रेटिंग)

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पोर्टेबल डिजाइन

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क्रिस्टल क्लियर कॉलिंग

क्यों खोजें विकल्प

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कीमत थोड़ी अधिक

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मोनो साउंड आउटपुट

Zebronics Party FYRE 700 एक तगड़ा और पावरफुल 120W पोर्टेबल पार्टी स्पीकर है, जिसे खास तौर पर इनडोर और आउटडोर पार्टीज़, कराओके (Karaoke) और लाइव परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Dual 13.33 cm (5.25 इंच) ड्राइवर्स, वायरलेस माइक, 9 RGB लाइट मोड्स, और 7 घंटे तक का प्लेटाइम मिलता है। रैपिड चार्जिंग और कैरी हैंडल के साथ आने वाला यह स्पीकर आपकी हर पार्टी में जान डालने के लिए एक किफायती और बेस-हैवी विकल्प है।

Specifications

साउंड आउटपुट
120W RMS
बैटरी और चार्जिंग
7 घंटे तक का प्लेटाइम
माइक्रोफोन व इनपुट
1 Wireless Mic शामिल
लाइटिंग इफेक्ट्स
9 अलग-अलग प्रकार के RGB LED लाइट मोड्स
कनेक्टिविटी
Bluetooth v5.3, TWS (True Wireless Stereo), USB, AUX

क्यों खरीदें

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धमाकेदार 120W साउंड

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कराओके और गिटार सपोर्ट

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फुल साउंड कस्टमाइजेशन

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9 आकर्षक RGB लाइट्स

क्यों खोजें विकल्प

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120W आउटपुट से ज्यादा वजन

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वॉटरप्रूफिंग का अभाव

मुझे स्पीकर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहाँ करना है (घर/पार्टी या ट्रैवलिंग)?

जवाब: आपकी ज़रूरत ही स्पीकर का साइज़ और फीचर्स तय करेगी:

ट्रैवलिंग और आउटडोर के लिए: हल्का और कॉम्पैक्ट स्पीकर चुनें, जिसमें कम से कम IP67 रेटिंग (वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ) और स्ट्रैप/लूप हो ताकि उसे आसानी से बैग पर टांगा जा सके या कहीं भी ले जाया जा सके।

घर या पार्टी के लिए: थोड़ा बड़ा स्पीकर चुनें, जिसमें 30W या उससे ज्यादा साउंड आउटपुट, 360° साउंड और डीप बेस (Deep Bass) की सुविधा हो ताकि पूरे कमरे में तेज और साफ आवाज फैले।

सवाल 2: बैटरी लाइफ (Battery Life) कितनी होनी चाहिए?

अगर आप अक्सर सफर करते हैं, कैम्पिंग पर जाते हैं या बार-बार चार्ज करने के झंझट से बचना चाहते हैं, तो ऐसा स्पीकर चुनें जिसमें कम से कम 12 से 20+ घंटे का प्लेटाइम मिले।

साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उसमें Fast Charging और Type-C चार्जिंग पोर्ट हो, ताकि वह जल्दी चार्ज हो सके।

सवाल 3: क्या स्पीकर में वॉटरप्रूफिंग (IP Rating) और कॉलिंग फीचर होना ज़रूरी है?

IP Rating: अगर आप स्पीकर को पूल साइड, बीच, बाथरूम या बारिश में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो IPX7 या IP67 रेटिंग वाला स्पीकर ही लें। IP67 रेटिंग धूल और पानी दोनों से पूरी सुरक्षा देती है।

बिल्ट-इन माइक (Mic): अगर आप संगीत सुनने के साथ-साथ हैंड्स-फ्री फोन कॉल या मीटिंग्स भी अटेंड करना चाहते हैं, तो इन-बिल्ट माइक (Echo-Cancelling Mic) वाला स्पीकर चुनना ही समझदारी होगी।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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