अब सस्ते iPhone, iPad और MacBook बाजार में मचाएंगे तहलका, देखें लॉन्च टाइमलाइन और खासियत
Apple नए एंट्री-लेवल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो अगले कुछ महीनों में लॉन्च होंगे। एक एनालिस्ट का कहना है कि ऐप्पल का पहला बजट-फ्रेंडली MacBook, जिसमें A-सीरीज चिप होने की बात कही जा रही है, अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है।
सम्बंधित सुझाव
70% OFF
RGY TPU Full Screen Protector Guard For MacBook Air 13inch (M4 2025 / M3 2024 / M2 2023) - 1 Pack Clear
- RGY TPU Full Screen Protector Guard For MacBook Air 13inch (M4 2025 / M3 2024 / M2 2023) - 1 Pack Clear
₹299₹999
खरीदिये
Stop! Don’t Buy a MacBook Before Reading This
- Stop! Don’t Buy a MacBook Before Reading This
₹449
खरीदिये
60% OFF
Sounce USB 3.0 to Rj45 Ethernet Adapter, USB to 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN Network Adapter Compatible for MacBook, Surface Pro, Notebook PC with Windows7/8/10, XP, Vista, Mac
- Sounce USB 3.0 to Rj45 Ethernet Adapter
- USB to 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN Network Adapter Compatible for MacBook
- Surface Pro
₹399₹999
खरीदिये
58% OFF
Lavie Sport 45cm Emperor Anti-Theft Premium 24 Litres Backpack with Laptop Sleeve | Business Bag for Men & Women | Durable Office Bag | Upto 15 Inch Notebook/MacBook Compatible
- Lavie Sport 45cm Emperor Anti-Theft Premium 24 Litres Backpack with Laptop Sleeve | Business Bag for Men & Women | Durable Office Bag | Upto 15 Inch Notebook/MacBook Compatible
₹2499₹5999
खरीदिये
70% OFF
Sounce Protective Laptop Bag Sleeve fits Upto 13.3" Wrinkle Free, Padded, Water Resistant Light Neoprene case Cover Pouch, Compatible for All Notebooks Such as Mac Book Pro (13.3 inch)
- Sounce Protective Laptop Bag Sleeve fits Upto 13.3" Wrinkle Free
- Padded
- Water Resistant Light Neoprene case Cover Pouch
₹299₹999
खरीदिये
Apple अब किफायती प्रोडक्ट्स पर फोकस कर रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, Apple नए एंट्री-लेवल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो अगले कुछ महीनों में लॉन्च होंगे। एक एनालिस्ट का कहना है कि ऐप्पल का पहला बजट-फ्रेंडली MacBook, जिसमें A-सीरीज चिप होने की बात कही जा रही है, अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। iPhone 17e भी इस साल के iPhone 16e के सक्सेसर के तौर पर मार्केट में आएगा, जो अभी ऐप्पल का सबसे सस्ता स्मार्टफोन मॉडल है। इसके अलावा, 12th-जेनरेशन iPad पर भी काम चल रहा है, और कहा जा रहा है कि इसमें A18 चिप होगी।
सम्बंधित सुझाव
70% OFF
RGY TPU Full Screen Protector Guard For MacBook Air 13inch (M4 2025 / M3 2024 / M2 2023) - 1 Pack Clear
- RGY TPU Full Screen Protector Guard For MacBook Air 13inch (M4 2025 / M3 2024 / M2 2023) - 1 Pack Clear
₹299₹999
खरीदिये
Stop! Don’t Buy a MacBook Before Reading This
- Stop! Don’t Buy a MacBook Before Reading This
₹449
खरीदिये
60% OFF
Sounce USB 3.0 to Rj45 Ethernet Adapter, USB to 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN Network Adapter Compatible for MacBook, Surface Pro, Notebook PC with Windows7/8/10, XP, Vista, Mac
- Sounce USB 3.0 to Rj45 Ethernet Adapter
- USB to 10/100/1000 Gigabit Ethernet LAN Network Adapter Compatible for MacBook
- Surface Pro
₹399₹999
खरीदिये
58% OFF
Lavie Sport 45cm Emperor Anti-Theft Premium 24 Litres Backpack with Laptop Sleeve | Business Bag for Men & Women | Durable Office Bag | Upto 15 Inch Notebook/MacBook Compatible
- Lavie Sport 45cm Emperor Anti-Theft Premium 24 Litres Backpack with Laptop Sleeve | Business Bag for Men & Women | Durable Office Bag | Upto 15 Inch Notebook/MacBook Compatible
₹2499₹5999
खरीदिये
70% OFF
Sounce Protective Laptop Bag Sleeve fits Upto 13.3" Wrinkle Free, Padded, Water Resistant Light Neoprene case Cover Pouch, Compatible for All Notebooks Such as Mac Book Pro (13.3 inch)
- Sounce Protective Laptop Bag Sleeve fits Upto 13.3" Wrinkle Free
- Padded
- Water Resistant Light Neoprene case Cover Pouch
₹299₹999
खरीदिये
किफायती iPhone, MacBook, iPad के स्प्रिंग 2026 में आने की उम्मीद
मैकरूमर्स द्वारा देखे गए हाइटोंग इंटरनेशनल टेक रिसर्च के जेफ पु के एक रिसर्च नोट से पता चलता है कि ऐप्पल अगले साल की शुरुआत में अपने iPhone, iPad और Mac लाइनअप में नए एंट्री-लेवल मॉडल पेश करेगा। कहा जा रहा है कि iPhone 17e, 12th-जेनरेशन iPad और एक नए एंट्री-लेवल MacBook के साथ स्प्रिंग 2026 में लॉन्च होगा।
इतनी होगी बजट मैकबुक की कीमत
कहा जा रहा है कि अपकमिंग एंट्री-लेवल मैकबुक में कथित तौर पर A18 Pro का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे असल में iPhone 16 Pro मॉडल के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें 13-इंच का डिस्प्ले हो सकता है और यह सिल्वर, ब्लू, पिंक और येलो कलर ऑप्शन में आ सकता है। अपकमिंग MacBook की कीमत 699 डॉलर (लगभग 62,000 रुपये) और 899 डॉलर (लगभग 80,000 रुपये) के बीच होने की बात कही जा रही है।
ऐप्पल नए बजट मैकबुक की कीमतें कम रखने के लिए पुराने डिजाइन एलिमेंट्स और डिस्प्ले कंपोनेंट्स का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें 8GB रैम और शायद सिर्फ एक USB Type-C पोर्ट हो सकता है।
iPhone 17e की खासियत (लीक के अनुसार)
एनालिस्ट जेफ पु के मुताबिक, iPhone 17e कथित तौर पर ऐप्पल के A19 चिप पर चलेगा। इसमें 18-मेगापिक्सेल का फ्रंट कैमरा और ऐप्पल का C1 मॉडेम हो सकता है। इस हैंडसेट में मौजूदा मॉडल के मुकाबले बड़े हार्डवेयर अपग्रेड होने की उम्मीद नहीं है, जिसने iPhone SE लाइनअप को रिप्लेस किया था।
पहली बार सस्ते iPad में ऐप्पल इंटेलीजेंस सपोर्ट
कहा जा रहा है कि 12th-जेनरेशन iPad A18 चिप पर चलेगा। इससे पहली बार एंट्री-लेवल iPad में Apple Intelligence सपोर्ट मिलेगा। कहा जा रहा है कि नया मॉडल अपने पिछले मॉडल जैसा ही दिखेगा, जिसका मतलब है कि यूजर्स को डिजाइन में कोई बदलाव देखने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
अगल-अगल डेट में लॉन्च होंगे आईफोन
पु के दावे पहले की उन अफवाहों से मेल खाते हैं जिनमें कहा गया था कि Apple iPhone मॉडल्स के लिए अलग-अलग लॉन्च प्लान को फॉलो करेगा। iPhone 18 Pro मॉडल्स और ऐप्पल का पहला फोल्डेबल iPhone 2026 के दूसरे हाफ में लॉन्च हो सकते हैं, जबकि रेगुलर iPhone 18, iPhone 18e, और iPhone Air 2 2027 के पहले हाफ में आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंArpit Soni
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।