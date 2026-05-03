12 घंटे तक का नॉन-स्टॉप बैकअप! Amazon पर मची है इन Tall Tubular बैटरी की लूट, गर्मियों के लिए हैं बेस्ट
भारत के सबसे किफायती और दमदार इनवर्टर-बैटरी कॉम्बो की लिस्ट, जो कम कीमत में भी देंगे आपको घंटों का लंबा पावर बैकअप। टिकाऊ बिल्ड क्वालिटी और शानदार वारंटी वाले इन सेट्स के साथ अपने घर को बिजली कटौती से हमेशा के लिए सुरक्षित रखें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
1. Okaya Inverter with Battery Combo for Home,Office & Shops|ATSW 1175 12V Pure Sine Wave Inverter 925VA with OPSJT14048 110Ah Inverter Battery |Warranty: 36 Months(Inverter) & 48 Month(Battery)
आज के समय में बिजली पर हमारी निर्भरता इतनी बढ़ गई है कि कुछ मिनटों का पावर कट भी हमारे जरूरी कामों को रोक देता है। अगर आप अपने घर या छोटी दुकान के लिए एक ऐसा Inverter Battery Combo खोज रहे हैं जो बजट में भी हो और परफॉरमेंस में भी दमदार, तो यह जानकारी आपके लिए है।
भारत में Luminous, Microtek और Exide जैसे ब्रांड्स ने अब ऐसे कॉम्बो सेट्स बाजार में उतारे हैं जो विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। एक आदर्श कॉम्बो वही है जिसमें इनवर्टर की क्षमता और बैटरी की पावर (Ah) का सही तालमेल हो।
किफायती कॉम्बो चुनने के फायदे:
लंबा बैकअप: सही बैटरी चुनाव से आपको 6 से 8 घंटे तक का बैकअप आसानी से मिल जाता है।
कम मेंटेनेंस: आधुनिक ट्यूबलर बैटरियां कम पानी की खपत करती हैं और सालों-साल चलती हैं।
सुरक्षा: सस्ते मगर ब्रांडेड सेट्स शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड जैसी समस्याओं से सुरक्षित रहते हैं।
यदि आपका बजट 12,000 रुपये से 18,000 रुपये के बीच है, तो आप एक बेहतरीन 900VA इनवर्टर और 150Ah की बैटरी का सेट ले सकते हैं। यह सेटअप एक सामान्य घर के पंखे, एलईडी बल्ब और टीवी चलाने के लिए पर्याप्त है। खरीदारी से पहले वारंटी और अपने क्षेत्र के सर्विस सेंटर की जांच जरूर करें ताकि आपको भविष्य में कोई परेशानी न हो।
2. Okaya Inverter with Battery Combo for Home,Office & Shops|ATSW 1175 12V Pure Sine Wave Inverter 925VA with OPSJT14048 110Ah Inverter Battery |Warranty: 36 Months(Inverter) & 48 Month(Battery)
Okaya का यह कॉम्बो सेट एडवांस 'True Sine Wave' तकनीक और 'Super Jumbo' ट्यूबलर बैटरी के साथ आता है, जो 20% तक ज्यादा बैकअप सुनिश्चित करता है। 15,000 रुपये से कम की कीमत और लंबी वारंटी के साथ, यह घर और ऑफिस के लिए एक भरोसेमंद विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
उपकरणों की सुरक्षा
लो-मेंटेनेंस
दमदार वारंटी
किफायती कीमत
उपकरणों की सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
मध्यम क्षमता
फुल चार्ज होने में थोड़ा अधिक समय
3. Luminous Inverter & Battery Combo with Trolley for Home, Shop & Office – Zelio+ 1100 (900VA/12V) Sine Wave Inverter + RC25000 200Ah Tall Tubular Battery | 36M Warranty on Inverter & Battery
Luminous भारत का सबसे भरोसेमंद ब्रांड है, और उनका Zelio+ 1100 कॉम्बो एक प्रीमियम पावर सॉल्यूशन है। इसमें 900VA का Pure Sine Wave इन्वर्टर और 200Ah की विशाल क्षमता वाली Tall Tubular बैटरी मिलती है। यह सेट विशेष रूप से उन घरों और ऑफिसों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ बिजली कटौती लंबी होती है और लोड थोड़ा ज़्यादा होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका स्मार्ट डिस्प्ले है जो आपको बताता है कि बैकअप कितने घंटे चलेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल बैकअप क्षमता
स्मार्ट फीचर्स
प्रीमियम डिजाइन
सुरक्षित बिजली
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी अधिक
शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल
4. Exide STAR12V900 900VA/12V Pure Sine Wave Inverter + INVASMART ISTT1500 150Ah 12V Tall Tubular Battery Combo - 42M Inverter & 36M Battery Warranty
बैटरी जगत के सबसे दिग्गज ब्रांड Exide का यह कॉम्बो सेट उन लोगों के लिए है जो परफॉरमेंस और लंबी वारंटी पर समझौता नहीं करना चाहते। इसमें 900VA का Pure Sine Wave इन्वर्टर और 150Ah की Tall Tubular बैटरी का तालमेल मिलता है। यह कॉम्बो घर और ऑफिस के लिए एक 'मिड-रेंज' मास्टर है, जो टीवी, पंखे और लैपटॉप जैसे उपकरणों को बिना किसी शोर या खराबी के घंटों तक चला सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
LED डिस्प्ले
साफ और स्थिर बिजली
ब्रांड वैल्यू
PLEX टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
5. Tata Green Batteries Inverter & Battery Combo (Switch ON Pure Sine Wave 1450VA/12V Inverter INTT280072 240AH Tall Tubular Inverter Battery) for Home and Office
अगर आपके पास लोड ज़्यादा है (जैसे कूलर, प्रिंटर या ज़्यादा पंखे) और बिजली लंबे समय तक कटी रहती है, तो Tata Green Batteries का यह प्रीमियम सेट आपकी पहली पसंद होना चाहिए। 1450VA का इन्वर्टर और 240Ah की विशाल Tall Tubular बैटरी का यह कॉम्बिनेशन न केवल लंबा बैकअप देता है, बल्कि टाटा की विश्वसनीयता के साथ आता है। 28,482 रुपये की कीमत में यह एक लंबी अवधि का निवेश है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त बैकअप
हैवी लोड सपोर्ट
लो-वोल्टेज चार्जिंग
शानदार बैटरी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत अधिक
काफी बड़ी और भारी
6. Genus Inverter Battery Combo (Inverter: Winner 1200 / Pure Sine Wave / 900VA / 12V / 3 Years Warranty || Battery: GTT200 / TT Battery / 165Ah / 72M (42 + 30) Warranty || Trolley) Best for Home
अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा इन्वर्टर सेट ढूंढ रहे हैं जो न केवल शानदार बैकअप दे बल्कि दिखने में भी आधुनिक हो, तो Genus Winner 1200 कॉम्बो एक जबरदस्त विकल्प है। 45% की भारी छूट के साथ आने वाला यह सेट 900VA Pure Sine Wave इन्वर्टर और 165Ah की Tall Tubular बैटरी के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाली 7-पहियों वाली मजबूत ट्रॉली और इन्वर्टर पर मिलने वाली 3 साल की लंबी वारंटी है।
Specifications
क्यों खरीदें
आसान मोबिलिटी
एडवांस सुरक्षा
लंबी रिप्लेसमेंट वारंटी
बिजली की कम खपत
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क कुछ छोटे शहरों में सीमित
इन्वर्टर और ट्रॉली के असेंबलिंग में थोड़ा समय
7. Livguard Inverter & Battery Combo |LGS1100I_IT 1636STJ |LGS1100I - 900 VA/12V Sine Wave Inverter |IT 1636STJ 160 Ah with 36 Months Battery Warranty |Reliable for Home, Office and Shop
यदि आप 16,000 रुपये के अंदर एक ऐसा इनवर्टर सेट चाहते हैं जो न केवल आपके पंखे और लाइट चलाए, बल्कि फ्रिज और कंप्यूटर जैसे भारी उपकरणों को भी सुरक्षित रखे, तो Livguard का यह सेट आपके लिए है। 900VA Sine Wave इनवर्टर और 160Ah की Short Tubular Jumbo बैटरी का यह कॉम्बो विशेष रूप से उन जगहों के लिए बनाया गया है जहाँ बिजली की कटौती अक्सर होती रहती है।
Specifications
क्यों खरीदें
72 घंटों के भीतर प्रोफेशनल इंस्टालेशन
मल्टी-बैटरी सपोर्ट
शॉर्ट ट्यूबलर जम्बो बैटरी
सेंसिटिव डिवाइस के लिए सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
स्टालेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क
बैटरी वारंटी (36 महीने) थोड़ी कम
8. Microtek Combo – Super Power 900 Advanced Digital Inverter (800VA/12V) with Lithium-Ion Battery 12.8V/100Ah, 1280Wh LiFePO4 | SCT & BMS Technology, Faster Recharge, Longer Life, Compact & Safe
Microtek का यह Super Power 900 + Lithium-Ion Battery कॉम्बो उन आधुनिक घरों के लिए है जो तकनीक, बचत और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं। इसमें LiFePO4 (लीथियम आयरन फॉस्फेट) तकनीक का उपयोग किया गया है, जो पारंपरिक ट्यूबलर बैटरियों की तुलना में 3 गुना तेजी से चार्ज होती है और वजन में भी बेहद हल्की है। 21,295 रुपये की कीमत में यह सेट आपको 'जीरो मेंटेनेंस' (पानी डालने की कोई जरूरत नहीं) की आजादी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर फास्ट चार्जिंग
लंबी लाइफ
जीरो मेंटेनेंस
हल्की और कॉम्पैक्ट
क्यों खोजें विकल्प
सीमित बैकअप
शुरुआती कीमत
1. इन्वर्टर बैटरी परसेंटेज कैसे पता करें?
बैटरी का सटीक परसेंटेज पता करने के दो मुख्य तरीके हैं,
डिस्प्ले के जरिए : आजकल के स्मार्ट इन्वर्टर (जैसे Luminous Zelio या Microtek Lithium सीरीज) में LCD डिस्प्ले होता है। इसमें बैटरी का परसेंटेज या बैकअप समय (घंटों में) सीधे तौर पर दिखता है।
मल्टीमीटर या वोल्टेज के जरिए: यदि आपके पास साधारण इन्वर्टर है, तो आप वोल्टमीटर से बैटरी के वोल्टेज को मापकर अंदाजा लगा सकते हैं:
12.6V से 12.8V: 100% चार्ज
12.4V: लगभग 75% चार्ज
12.2V: लगभग 50% चार्ज
11.8V से 12.0V: बैटरी डिस्चार्ज (20% से कम)
हाइड्रोमीटर: लीड-एसिड बैटरी के लिए पानी का घनत्व चेक करके भी पता लगाया जाता है। 1250+ ग्रेविटी का मतलब है बैटरी फुल चार्ज है।
2. इनवर्टर में किस बैटरी का उपयोग किया जाता है?
मुख्य रूप से तीन प्रकार की बैटरियों का उपयोग किया जाता है,
Tall Tubular Battery : यह भारत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। यह टिकाऊ होती है और लंबे समय तक (5-7 साल) चलती है। इसे रखरखाव (पानी डालने) की जरूरत होती है।
Flat Plate Battery: यह आकार में छोटी और सस्ती होती है, लेकिन इसकी उम्र ट्यूबलर के मुकाबले कम होती है। यह कम बिजली कटौती वाले क्षेत्रों के लिए ठीक है।
Lithium-Ion Battery : जैसा कि ऊपर Microtek के उदाहरण में था। ये बैटरियां बहुत हल्की होती हैं, तेजी से चार्ज होती हैं और इनमें पानी डालने की जरूरत नहीं होती (Maintenance-free)।
SMF (Sealed Maintenance Free): ये सील्ड बैटरियां होती हैं जिनसे गैस नहीं निकलती, अक्सर छोटे बैकअप के लिए उपयोग की जाती हैं।
3. इन्वर्टर बैटरी कैसे काम करते हैं?
इन्वर्टर और बैटरी एक टीम की तरह काम करते हैं, जिसकी प्रक्रिया दो चरणों में होती है:
चार्जिंग (Charging - AC to DC): जब बिजली आ रही होती है, तो इन्वर्टर घर की बिजली (AC - Alternating Current) को DC (Direct Current) में बदल देता है और उसे बैटरी में 'केमिकल एनर्जी' के रूप में स्टोर (जमा) कर देता है।
डिस्चार्जिंग (Discharging - DC to AC): जब बिजली कट जाती है, तो बैटरी अपनी जमा की हुई 'केमिकल एनर्जी' को फिर से DC बिजली के रूप में इन्वर्टर को देती है। इन्वर्टर इस DC को फिर से AC में बदल देता है ताकि आपके घर के पंखे, बल्ब और टीवी चल सकें।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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