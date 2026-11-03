₹20 हजार से कम में खरीदें iPad जैसा दमदार Tablet! Amazon पर मिल रही तगड़ी छूट और ऑफर्स
अगर आप पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेज या नोट्स बनाने के लिए बजट-फ्रेंडली टैबलेट की तलाश में हैं, तो महंगे आईपैड की जगह ₹20,000 से कम वाले ये ऑप्शंस आपके लिए परफेक्ट साबित होंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप पढ़ाई, ऑनलाइन क्लासेज अटेंड करने या फिर डिजिटल नोट्स बनाने के लिए एक बजट-फ्रेंडली टैबलेट की तलाश में हैं, तो महंगे Apple iPad पर भारी-भरकम पैसे खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज के समय में मार्केट में ऐसे कई शानदार विकल्प आ चुके हैं जो आधे से भी कम कीमत में लगभग वैसा ही प्रीमियम अनुभव देते हैं। अच्छी बात यह है कि Amazon पर ₹20,000 से कम कीमत में उपलब्ध इन बेहतरीन टैबलेट्स में आपको बड़ी हाई-रिजॉल्यूशन स्क्रीन के साथ-साथ स्मार्ट स्टाइलस (Pen) सपोर्ट भी मिल जाता है, जिससे आपकी पढ़ाई और लिखापढ़ी का काम बेहद आसान हो जाता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ बेहतरीन ऑप्शंस के बारे में जो आपके बजट में भी फिट बैठेंगे और परफॉरमेंस में भी दमदार हैं।
1. Samsung Galaxy Tab A11+ [Smartchoice], 11-inch (27.82 CM), LCD Display, 6GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Quad Speakers, Dolby Atmos, Gray, AI Enabled
Samsung Galaxy Tab A11+ सैमसंग का एक प्रीमियम और किफायती 11-इंच डिस्प्ले वाला एंड्रॉयड टैबलेट है, जो एंटरटेनमेंट, ऑनलाइन पढ़ाई और डेली टास्क के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। इसमें आपको 90Hz रिफ्रेश रेट वाला 11-इंच 2.5K LCD डिस्प्ले, गूगल Gemini AI का सपोर्ट और Dolby Atmos वाले 4 Quad Speakers मिलते हैं। 6GB RAM और 128GB इनबिल्ट स्टोरेज के साथ आने वाला यह टैबलेट ₹21,999 की डील प्राइस में शानदार वैल्यू प्रदान करता है।
क्यों खरीदें
11-इंच की बड़ी LCD स्क्रीन और 90Hz रिफ्रेश रेट
4 स्पीकर्स और Dolby Atmos सपोर्ट
Built-in Google Gemini AI
लॉन्ग बैटरी लाइफ
128GB इनबिल्ट स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi Only वेरिएंट
TFT LCD डिस्प्ले
2. Redmi Pad 2, 11-inch (27.94 CM CM), LCD Display - 2.5K Sharp & Clear, 4GB RAM, 128GB ROM, Wi-Fi, Quad Speakers, Dolby Atmos, Graphite Grey, AI Enabled
Redmi Pad 2 शाओमी का एक लोकप्रिय और वैल्यू-फॉर-मनी बजट टैबलेट है, जो अपनी सेगमेंट-फर्स्ट 2.5K Ultra-Sharp LCD स्क्रीन और 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस देता है। इसमें आपको Dolby Atmos और Hi-Res Audio सपोर्ट वाले 4 Quad Speakers मिलते हैं। यह टैबलेट एक्टिव स्टाइलस (Pen) सपोर्ट, HyperOS (Android 15) और 9000 mAh की विशाल बैटरी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
2.5K Sharp Display
TÜV आई प्रोटेक्शन
Active Pen Support
9000 mAh की बड़ी बैटरी
4 दमदार स्पीकर्स और 3.5mm ऑडियो जैक
2TB तक एक्सपैंडेबल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
4GB Base RAM
Wi-Fi Only वेरिएंट
Pen अलग से खरीदना होगा
3. Lenovo Idea Tab (Smartchoice) with Tab Pen | WiFi Only |11" 2.5K IPS Display |6GB RAM + 128GB ROM (Expandable Upto 2TB)| MediaTek Dimensity 6300|7040mAh|4 Speakers| Grey
Lenovo Idea Tab (Smartchoice) with Tab Pen स्टूडेंट्स, नोट-टेकिंग और डिजिटल क्रिएटर्स के लिए एक परफेक्ट और ऑल-इन-वन टैबलेट है। Amazon पर ₹20,000 से कम कीमत में आने वाले इस मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके रिटेल बॉक्स में Lenovo Tab Pen इनबिल्ट (साथ में) मिलता है। इसमें आपको 11-इंच 2.5K 90Hz डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 5G-क्लास प्रोसेसर, 6GB RAM, Dolby Atmos Quad Speakers और Circle to Search (Google AI) जैसे लेटेस्ट फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Tab Pen साथ में मिलता है
2.5K Sharp Display
पावरफुल Dimensity 6300 प्रोसेसर
7040mAh बैटरी
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi Only वेरिएंट
मीडियम रियर/फ्रंट कैमरा
4. Acer Iconia Tab10 | 10.36" | 2K IPS Display, 480 Nit | Quad Speakers | 8GB + 128GB (Expandable) | Wi-Fi + (Calling)
Acer Iconia Tab10 बजट सेगमेंट में एक पावरफुल 10.36-इंच का 2K डिस्प्ले वाला टैबलेट है, जो अपनी 8GB RAM, MediaTek Helio G99 प्रोसेसर और Wi-Fi + Calling (SIM) सपोर्ट की वजह से एक कम्पलीट ऑल-राउंडर पैकेज बनता है। Amazon Great Indian Festival सेल में ₹19,999 की डील प्राइस पर मिलने वाला यह टैबलेट पढ़ाई, ऑफिस वर्क, एंटरटेनमेंट और कॉलिंग की जरूरतों को एक साथ पूरा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
8GB RAM + MediaTek G99
2K IPS 480 Nits डिस्प्ले
बेहतरीन 16MP कैमरा
1TB तक एक्सपैंडेबल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
स्टायलस (Pen) साथ नहीं मिलता:
eMMC 5.1 स्टोरेज
5. Samsung Galaxy Tab A9 22.10 cm (8.7 inch) Display, RAM 4 GB, ROM 64 GB Expandable, Wi-Fi+4G, Tablet, Gray
Samsung Galaxy Tab A9 एक कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल 8.7-इंच का टैबलेट है, जो अपनी Wi-Fi + 4G (Physical SIM) कनेक्टिविटी और MediaTek Helio G99 प्रोसेसर की वजह से ट्रैवलिंग, रीडिंग और डेली यूज़ के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। Amazon पर ₹18,299 की कीमत पर उपलब्ध यह टैबलेट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक हाथ में आसानी से फिट होने वाला और सैमसंग के भरोसे के साथ आने वाला बजट टैबलेट चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4G LTE (Physical SIM) सपोर्ट
कॉम्पैक्ट और पोर्टेबल साइज
MediaTek Helio G99 प्रोसेसर
Dual Speakers with Dolby Atmos
क्यों खोजें विकल्प
60Hz WXGA डिस्प्ले
64GB इनबिल्ट स्टोरेज
6. Lenovo K10 Gen 2 10.1 inch 4GB/64GB Luna Grey Wi-Fi+LTE Tab, ZAEL0076IN
Lenovo K10 Gen 2 लेनोवो का एक भरोसेमंद और टिकाऊ 10.1-इंच का बजट टैबलेट है, जो अपनी Wi-Fi + 4G LTE (SIM) कनेक्टिविटी और Android 14 ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत डेली टास्क, ऑनलाइन पढ़ाई और ऑन-द-गो वर्क के लिए एक प्रैक्टिकल चॉइस बनता है। Amazon पर ₹17,999 की डील प्राइस में आने वाला यह टैबलेट उन यूज़र्स के लिए परफेक्ट है जिन्हें ट्रैवलिंग के दौरान भी सिम कार्ड के ज़रिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत होती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Wi-Fi + 4G LTE (SIM Support)
लेटेस्ट Android 14 OS
Mali-G52 MC2 GPU
4GB LPDDR4X RAM
10.1-इंच कॉम्पैक्ट डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
64GB बेसिक स्टोरेज
60Hz रिफ्रेश रेट
Q1. क्या ₹20,000 से कम कीमत वाले Android Tablets महंगे Apple iPad का अच्छा विकल्प हो सकते हैं?
उत्तर: हाँ, बिल्कुल! अगर आपका मुख्य उद्देश्य ऑनलाइन पढ़ाई, नोट्स बनाना, वीडियो देखना या सामान्य ऑफिस वर्क है, तो ₹20,000 के अंदर आने वाले Samsung, Lenovo और Redmi के टैबलेट्स 2.5K डिस्प्ले, 90Hz रिफ्रेश रेट, Dolby Atmos साउंड और Pen सपोर्ट के साथ आते हैं। यह आधे से भी कम कीमत में iPad जैसा ही शानदार अनुभव देते हैं।
Q2. नोट्स टेकिंग और पढ़ाई के लिए ₹20,000 के बजट में सबसे अच्छा टैबलेट कौन सा है?
उत्तर: नोट्स टेकिंग और पढ़ाई के लिए Lenovo Idea Tab (with Tab Pen) सबसे बेहतरीन विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके साथ बॉक्स में ही Lenovo Tab Pen बिल्कुल फ्री मिलता है, जिससे आपको अलग से पेन पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
Q3. क्या ₹20,000 से कम वाले टैबलेट्स में SIM कार्ड (4G LTE) लगाकर कॉलिंग की जा सकती है?
उत्तर: कुछ मॉडल्स में यह सुविधा उपलब्ध है। उदाहरण के लिए, Samsung Galaxy Tab A9, Acer Iconia Tab10 और Lenovo K10 Gen 2 जैसे मॉडल्स Wi-Fi + 4G LTE (Physical SIM) सपोर्ट के साथ आते हैं, जिससे आप बिना वाई-फाई के भी इंटरनेट चला सकते हैं और कॉलिंग कर सकते हैं।
Q4. ₹20,000 के बजट में सबसे अच्छी डिस्प्ले और बैटरी लाइफ किस टैबलेट में मिलती है?
उत्तर: इस रेंज में Redmi Pad 2 सबसे बेस्ट डिस्प्ले और बैटरी ऑफर करता है। इसमें 2.5K Sharp 90Hz डिस्प्ले के साथ 9000 mAh की विशाल बैटरी मिलती है, जो लंबे समय तक बिना चार्ज किए चलती है।
Q5. क्या इन Android Tablets में Apple Pencil काम करती है?
उत्तर: नहीं, Apple Pencil केवल iPad के साथ काम करती है। हालांकि, Lenovo और Redmi जैसे ब्रांड्स अपने टैबलेट्स के लिए अपने खुद के स्मार्ट पेन/एक्टिव स्टाइलस (जैसे Lenovo Tab Pen) सपोर्ट प्रदान करते हैं जो लगभग वैसा ही स्मूथ अनुभव देते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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