रसोई की दीवारों को कालेपन और चिपचिपाहट से बचाएं, Amazon से आज ही घर लाएं ये हाई सक्शन ऑटो क्लीन किचन चिमनियां

अगर आप भी रसोई की चिपचिपी टाइल्स और तड़के के भारी धुएं से परेशान हैं, तो अमेजन से आज ही हाई-सक्शन ऑटो-क्लीन चिमनी घर लाएं। ये किफायती चिमनियां दीवारों को कालेपन से बचाकर आपकी रसोई को हमेशा फ्रेश और साफ रखती हैं।

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भारतीय रसोई अपने स्वाद, मसालों और तीखे तड़के के लिए दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन इस लजीज खाने को बनाते समय निकलने वाला भारी धुआँ, तेल और कढ़ाई की फ्राइंग सीधे रसोई की दीवारों, टाइल्स और मॉडुलर कैबिनेट्स को निशाना बनाती है। कुछ ही समय में सुंदर दिखने वाली किचन की दीवारें चिपचिपी, ऑयली और काली पड़ने लगती हैं, जिन्हें साफ करना किसी दुःस्वप्न से कम नहीं होता। इस गंभीर समस्या का सबसे आसान और परमानेंट समाधान है एक दमदार किचन चिमनी।

तड़के के धुएं और चिपचिपाहट से पाएं मुक्ति अगर आप भी इस रोज़-रोज़ की झंझट और दीवारों के कालेपन से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अमेज़न इंडिया आपके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर बेहद किफायती दामों में हाई-सक्शन पावर वाली ऑटो-क्लीन किचन चिमनियां उपलब्ध हैं। ये चिमनियां न केवल तड़के के धुएं को मिनटों में सोख लेती हैं, बल्कि इनमें दी गई थर्मल ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी अंदरूनी तेल को पिघलाकर एक अलग ऑयल कलेक्टर कप में इकट्ठा कर देती है।

अमेजन पर बजट-फ्रेंडली और स्मार्ट ऑप्शंस इससे चिमनी को बार-बार साफ करने की मेहनत भी खत्म हो जाती है। अमेज़न पर मिलने वाले फैबर और ग्लेन जैसे टॉप ब्रांड्स के ये मॉडल्स बजट-फ्रेंडली होने के साथ-साथ टच और जेस्चर कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर्स से लैस हैं। अपनी रसोई को फ्रेश, साफ और सुंदर बनाए रखने के लिए आज ही अमेज़न से अपनी पसंदीदा चिमनी ऑर्डर करें।

Wonderchef Ultra Curve एक मॉडर्न, कर्व्ड-ग्लास डिज़ाइन वाली किचन चिमनी है जो एडवांस BLDC मोटर और फिल्टरलेस टेक्नोलॉजी के साथ आती है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 1700 m³/hr की सुपर-पावरफुल सक्शन कैपेसिटी है, जो भारतीय रसोई के भारी धुएं और ऑयली एयर को सेकंडों में बाहर खींच लेती है। स्मार्ट मोशन सेंसर, टच कंट्रोल और 15 साल की मोटर वारंटी के साथ आने वाला यह मॉडल बजट रेंज में एक बेहतरीन प्रीमियम ऑप्शन है।

Specifications मोटर टाइप Brushless DC मोटर टेक्नोलॉजी फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन कंट्रोल टाइप मोशन सेंसर (हाथ के इशारे से कंट्रोल) + टच पैनल स्पीड लेवल्स 9 स्पीड सेटिंग्स अतिरिक्त फीचर्स ऑयल कलेक्टर कप, LCD डिजिटल डिस्प्ले, ड्यूल LED लैम्प्स क्यों खरीदें सुपर स्ट्रॉन्ग सक्शन एनर्जी-एफिशिएंट BLDC मोटर स्मार्ट मोशन सेंसर नो-मेंटेनेंस फिल्टरलेस डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प छोटे किचन के लिए थोड़ी बड़ी

Crompton Intelli Sense एक मॉडर्न T-Shape डिजाइन वाली वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 75 cm का अनोखा साइज है, जो आमतौर पर मिलने वाले 60cm और 90cm के बीच की कमी को पूरा करता है। 1470 m³/hr की दमदार सक्शन पावर और एडवांस फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली यह चिमनी भारतीय घरों में होने वाली हैवी फ्राइंग और डीप कुकिंग के धुएं को आसानी से बाहर निकाल देती है।

Specifications वारंटी मोटर पर 10 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी शोर का स्तर 55 dB स्पीड लेवल्स 3 स्पीड सेटिंग्स कंट्रोल टाइप मोशन सेंसर (हाथ के इशारे से कंट्रोल) + डिजिटल टच पैनल क्यों खरीदें परफेक्ट 75 cm साइज हाई सक्शन पावर स्मार्ट मोशन सेंसर हैसेल-फ्री फिल्टरलेस और ऑटो-क्लीन क्यों खोजें विकल्प थोड़ी सी ज्यादा बिजली की खपत गैस स्टोव के ऊपर पर्याप्त और सीधा स्पेस होना जरूरी

Faber Pluto (HOOD PLUTO PB BF BK 60) एक वॉल-माउंटेड T-Shape चिमनी है जो आकर्षक ब्लैक पाउडर-कोटेड फिनिश के साथ आती है। यह चिमनी विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो कम कीमत में एक टिकाऊ और मजबूत परफॉर्मेंस चाहते हैं। पारंपरिक और सबसे भरोसेमंद बफले फिल्टर और 1000 m³/hr की सक्शन पावर के साथ आने वाला यह मॉडल 2 से 4 बर्नर वाले गैस चूल्हों के लिए एकदम सही है।

Specifications अतिरिक्त फीचर्स 1 हाई-क्वालिटी LED लैंप, पाउडर कोटेड फिनिश, कॉम्पैक्ट डिजाइन वारंटी मोटर पर 12 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी शोर का स्तर मात्र 49 dB कंट्रोल टाइप मैकेनिकल पुश बटन कंट्रोल क्यों खरीदें अल्ट्रा-बजट फ्रेंडली कीमत शानदार बफले फिल्टर टेक्नोलॉजी बेहद कम शोर टिकाऊ और आसान पुश बटन क्यों खोजें विकल्प सीमित सक्शन पावर मैनुअल क्लीनिंग की जरूरत

Elica (SPT H4 60 PB BF LTW NERO) एक क्लासिक T-Shape वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है जो आकर्षक ब्लैक नीरो फिनिश के साथ आती है। इस चिमनी की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 1600 m³/hr की सुपर-पावरफुल सक्शन क्षमता और पारंपरिक बफले फिल्टर का कॉम्बिनेशन है। यह जुगलबंदी बिना किसी समझौते के भारी से भारी तेल-मसाले और छौंक के धुएं को सीधे खींचकर बाहर फेंक देती है, जिससे आपकी रसोई की दीवारें और टाइल्स एकदम सुरक्षित रहती हैं।

Specifications डिजाइन/शेप 60cm T-Shape कंट्रोल टाइप टिकाऊ मैकेनिकल पुश बटन कंट्रोल वारंटी मोटर पर 15 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी क्यों खरीदें अविश्वसनीय सक्शन पावर बेस्ट-इन-क्लास वारंटी मजबूत बफले फिल्टर क्यों खोजें विकल्प ऑटो-क्लीन फीचर नहीं है बिना पाइप के री-सर्कुलेशन मोड पर आप इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते

Glen Hood Aqua एक क्लासिक पिरामिड शेप वाली वॉल-माउंटेड किचन चिमनी है जो शानदार ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ आती है। इसकी सबसे बड़ी यूएसपी इसका कॉम्पैक्ट एंगुलर डिज़ाइन और "मेड इन इंडिया" मोटर है। पारंपरिक बफले फिल्टर और 1000 m³/hr की सक्शन कैपेसिटी के साथ आने वाला यह मॉडल 100 से 150 Sq.ft साइज वाली रसोई और 2 से 4 बर्नर वाले गैस चूल्हों के लिए एक बेहतरीन चॉइस है।

Specifications अतिरिक्त फीचर्स एनर्जी-एफिशिएंट LED लैंप, मेड इन इंडिया मोटर, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश वारंटी मोटर पर 5 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी शोर का स्तर 58 dB कंट्रोल टाइप मजबूत मैकेनिकल पुश बटन कंट्रोल क्यों खरीदें सुपर इकोनॉमिकल प्राइस भरोसेमंद बफले फिल्टर टिकाऊ पुश बटन और आसान ऑपरेशन सॉलिड बिल्ड क्वालिटी और स्वदेशी मोटर क्यों खोजें विकल्प ऑटो-क्लीन फीचर नहीं है आवाज नए जमाने की साइलेंट या BLDC चिमनियों की तुलना में थोड़ी ज्यादा (58 dB) महसूस

Sujata Jade 60 एक कॉम्पैक्ट, वॉल-माउंटेड और स्टाइलिश जेड ब्लैक पाउडर-कोटेड फिनिश वाली किचन चिमनी है। यह मॉडल खास तौर पर उन छोटे और मध्यम परिवारों के लिए बनाया गया है जो एक मजबूत ब्रांड की सिंपल और बिना तामझाम वाली टिकाऊ चिमनी चाहते हैं। 1000 m³/hr की सक्शन पावर और ड्यूल बफले फिल्टर के साथ आने वाली यह चिमनी आपके गैस स्टोव के आस-पास की टाइल्स और कैबिनेट्स को तेल के जिद्दी दागों से सुरक्षित रखती है।

Specifications अतिरिक्त फीचर्स डाउनवर्ड LED लाइट्स, कॉम्पैक्ट और स्पेस-सेविंग डिज़ाइन वारंटी ( मोटर पर 5 साल और पूरे प्रोडक्ट पर 2 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी ब्लोअर टाइप मजबूत प्लास्टिक ब्लोअर कंट्रोल टाइप 5 मैकेनिकल पुश बटन कंट्रोल क्यों खरीदें ब्रांड का भरोसा और लंबी फुल वारंटी बेस्ट-इन-क्लास ओवरहीट प्रोटेक्शन पावरफुल ड्यूल बफले फिल्टर मजबूत और रिस्पॉन्सिव पुश बटन क्यों खोजें विकल्प मैनुअल क्लीनिंग (नो ऑटो-क्लीन) प्लास्टिक ब्लोअर

RUWA VIVA एक कॉम्पैक्ट और वॉल-माउंटेड टी-शेप किचन चिमनी है, जो आधुनिक ब्लैक पाउडर-कोटेड फिनिश के साथ आती है। यह चिमनी विशेष रूप से छोटे परिवारों, बैचलर किचन या किराए के अपार्टमेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। भरोसेमंद बफले फिल्टर और 1000 CMH (m³/hr) की सक्शन पावर का कॉम्बिनेशन 2 से 4 बर्नर वाले गैस चूल्हों के लिए एकदम सही है, जो रोज़ाना के खाने से निकलने वाले धुएं को आसानी से बाहर निकाल देता है।

Specifications वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी अतिरिक्त फीचर्स ब्राइट LED लाइटिंग, पाउडर कोटेड फिनिश, कॉम्पैक्ट डिजाइन शोर का स्तर लो-नॉइज़ ऑपरेशन कंट्रोल टाइप 3-स्पीड मैकेनिकल पुश बटन कंट्रोल क्यों खरीदें अल्ट्रा-लो बजट प्राइस मजबूत बफले फिल्टर टेक्नोलॉजी सिंपल और टिकाऊ पुश बटन ब्राइट LED लाइट्स क्यों खोजें विकल्प सीमित सक्शन पावर मैनुअल क्लीनिंग की जरूरत

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1. कौन सी चिमनी सबसे अच्छी: ऑटो क्लीन या मैनुअल है? उत्तर: परफॉर्मेंस और रखरखाव के मामले में ऑटो-क्लीन चिमनी हमेशा मैनुअल चिमनी से बेहतर और अच्छी मानी जाती है।

ऑटो-क्लीन चिमनी: इसमें एक आंतरिक हीटिंग पैड होता है। जब आप Auto-Clean बटन दबाते हैं, तो यह हीटिंग पैड मोटर और फिल्टर के अंदर जमा हुए जिद्दी तेल और ग्रीस को पिघलाकर नीचे लगी ऑयल कलेक्टर ट्रे में इकट्ठा कर देता है। आपको बस उस ट्रे को निकालकर साफ करना होता है। इसमें आपको हर हफ्ते फिल्टर साफ करने की झंझट नहीं होती।

मैनुअल चिमनी: इसमें कोई ऑटो-क्लीनिंग तकनीक नहीं होती। भारतीय खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला तेल और छौंक इसके बफले या मेश फिल्टर में जमा हो जाता है। यदि आप इसे हर 2-3 हफ्ते में खुद निकालकर गर्म पानी और साबुन से नहीं घिसेंगे, तो चिमनी की सक्शन पावर (हवा सोखने की क्षमता) कम हो जाएगी।

निष्कर्ष: यदि आपका बजट अनुमति देता है, तो हमेशा ऑटो-क्लीन चिमनी ही चुनें, क्योंकि यह आपका समय बचाती है और इसकी लाइफ भी लंबी होती है।

2. किचन के लिए सबसे बेस्ट चिमनी कौन सी है? उत्तर: किसी भी किचन के लिए सबसे बेस्ट चिमनी वह है जो आपकी रसोई के आकार, आपके बजट और आपके खाना पकाने के तरीके से मेल खाती हो। एक बेस्ट चिमनी चुनते समय निम्नलिखित बातें होनी जरूरी हैं,

सक्शन पावर : भारतीय रसोई के लिए, जहाँ तीखा तड़का, छौंक और डीप-फ्राई किया जाता है, वहाँ कम से कम 1200 m³/hr से 1600 m³/hr की सक्शन पावर वाली चिमनी सबसे बेस्ट होती है।

साइज : यदि आपके पास 2 से 4 बर्नर वाला गैस चूल्हा है, तो 60 cm की चिमनी बेस्ट है। यदि चूल्हा 3 से 5 बर्नर का है, तो 75 cm या 90 cm की चिमनी चुननी चाहिए।

टेक्नोलॉजी: आज के समय में फिल्टरलेस ऑटो-क्लीन चिमनी सबसे बेस्ट मानी जाती है, क्योंकि इसमें फिल्टर न होने के कारण बार-बार ब्लॉकेज नहीं होता और हवा का फ्लो बेहतरीन रहता है।

ब्रांड्स: भारत में Faber, Elica, Crompton और Glen जैसे ब्रांड्स को उनकी बेहतरीन मोटर क्वालिटी और लंबी वारंटी के कारण सबसे बेस्ट माना जाता है।

3. रसोई के लिए ऑटो क्लीन चिमनी क्या है? ऑटो-क्लीन चिमनी आधुनिक तकनीक से लैस एक ऐसी किचन चिमनी है, जो खुद के अंदर जमा होने वाले तेल और ग्रीस को बिना किसी मानवीय प्रयास के साफ करने की क्षमता रखती है।

जब हम रसोई में खाना बनाते हैं, तो धुएं के साथ तेल के भारी कण भी चिमनी के अंदर जाते हैं। पारंपरिक चिमनियों में यह तेल फिल्टर और मोटर पर जम जाता है। लेकिन ऑटो-क्लीन चिमनी में थर्मल ऑटो-क्लीन तकनीक होती है। इसमें एक बटन दबाते ही चिमनी के अंदर का हीटिंग एलिमेंट गर्म होता है, जो मोटर और आंतरिक दीवारों पर जमे चिपचिपे तेल को पिघला देता है। यह पिघला हुआ तेल नीचे लगी एक प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील की ऑयल कलेक्टर ट्रे में गिर जाता है। इस तकनीक के कारण चिमनी को अंदर से बार-बार खोलने या साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे रसोई का काम आसान हो जाता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।