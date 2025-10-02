फास्ट और सिक्योर, हैकिंग का झंझट नहीं, सस्ते में खरीदें ये SSD Affordable external SSD Amazon fast and secure without haching, Gadgets Hindi News - Hindustan
फास्ट और सिक्योर, हैकिंग का झंझट नहीं, सस्ते में खरीदें ये SSD

आज के वक्त में डेटा की अहमियत बढ़ चुकी है। ऐसे में अपने डेटा को एक्सटर्नल SSD में रखना बेहतर होता है।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानThu, 2 Oct 2025 12:38 PM
घर की शादी, बच्चों की बर्थडे पार्टी या फिर ट्रैवलिंग जैसे पर्सनल फोटो, वीडियो को किसी कंप्यूटर और लैपटॉप में रखना समझदारी नहीं होता है, क्योंकि हर लैपटॉप और कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ा होता है। ऐसे में इसके हैक होने का खतरा रहता है। इसलिए एक्सटर्नल एसएसडी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है, जो आपके फोटो और वीडियो को हैंकिंग से मुक्त रखकर फुलप्रूफ सिक्योर बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं एसएसडी के ऐसे ही कुछ शानदार ऑप्शन...

फास्ट और सिक्योर, हैकिंग का झंझट नहीं, सस्ते में खरीदें ये SSD

यह एक हाई-परफॉर्मेंस पोर्टेबल SSD है, जो शानदार स्पीड और मजबूती के साथ आती है। इसमें USB 3.2 Gen 2 इंटरफेस है, जो 1,050MB/s तक की ट्रांसफर स्पीड देता है। यह सामान्य HDD से लगभग 9.5 गुना तेज है। इसका स्लिम और पोर्टेबल डिजाइन इसे लैपटॉप, स्मार्टफोन, गेमिंग कंसोल और डेस्कटॉप के साथ इस्तेमाल के लिए एकदम परफेक्ट बनाता है।

Specifications

डिजिटल स्टोरेज क्षमता
1TB
कनेक्टिविटी
USB 3.2 Gen 2, बैकवर्ड कम्पैटिबल
कम्पैटिबिलिटी
Windows 7+, macOS 10.10+, Android 5.1+
वारंटी
3 साल

क्यों खरीदें

...

1,050MB/s तक की रीड स्पीड

...

USB 3.2 Gen 2 इंटरफेस

...

शॉक-रेजिस्टेंट फ्रेम

...

AES 256-bit एन्क्रिप्शन –

...

पोर्टेबल और हल्का डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

वॉटरप्रूफ या डस्टप्रूफ रेटिंग नहीं

...

कीमत कुछ यूज़र्स को ज्यादा लग सकती है

यह एक बजट-फ्रेंडली और भरोसेमंद इंटरनल SSD है। Crucial BX500 500GB एक 2.5-इंच SATA SSD है। यह SSD 550MB/s तक की रीड स्पीड और 500MB/s तक की राइट स्पीड ऑफर करता है, जो डेली टास्क और नॉर्मल यूसेज के लिए काफी अच्छा है। साथ ही, इसमें शॉक रेसिस्टेंस, थर्मल मॉनिटरिंग, और डेटा इंटेग्रिटी फीचर्स भी शामिल हैं।

Specifications

ऑपरेटिंग टेम्परेचर
0°C से 70°C तक
टेक्नोलॉजी
3D NAND
रीड स्पीड
550MB/s तक
कम्पैटिबल
लैपटॉप और डेस्कटॉप

क्यों खरीदें

...

550MB/s तक की रीड स्पी

...

ज्यादा एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस

...

शॉक रेसिस्टेंट

...

थर्मल मॉनिटरिंग और मल्टीस्टेप डेटा इंटेग्रिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

NVMe SSD की तुलना में स्पीड कम

...

गेमिंग या हेवी वीडियो एडिटिंग के लिए थोड़ा लिमिटेड

यह एक हाई-स्पीड और पोर्टेबल स्टोरेज सॉल्यूशन है। HP P900 512GB Portable SSD अपने कॉम्पैक्ट डिजाइन और शानदार परफॉर्मेंस के साथ, डाटा ट्रांसफर और बैकअप के लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन है। यह SSD USB 3.2 Gen 1 इंटरफेस के साथ आता है और 2000MB/s तक की रीड और राइट स्पीड देने में सक्षम है, जो इसे फास्ट और एफिशिएंट बनाता है।

Specifications

स्टोरेज कैपेसिटी
512GB
इंटरफेस
USB 3.2 Gen 1
फॉर्म फैक्टर
पोर्टेबल SSD
इनक्लूडेड
SSD, USB केबल, अडॉप्टर

क्यों खरीदें

...

2000MB/s तक की रीड/राइट स्पीड

...

USB 3.2 Gen 1 इंटरफेस

...

कॉम्पैक्ट और लाइटवेट डिजाइन

...

प्लग-एंड-प्ले एक्सपीरियंस

क्यों खोजें विकल्प

...

स्टोरेज कैपेसिटी 512GB

...

वाटर/डस्ट रेसिस्टेंट रेटिंग नहीं

यह एक हाई-परफॉर्मेंस, रग्ड और ट्रैवल-फ्रेंडली पोर्टेबल SSD है। इसमें प्रोफेशनल लेवल की स्पीड, सिक्योरिटी और ड्यूरबिलिटी मिलती है। यह SSD 1050MB/s तक की रीड और 1000MB/s तक की राइट स्पीड देती है, और इसमें NVMe टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो फास्ट ट्रांसफर के लिए बेस्ट है।

Specifications

स्टोरेज कैपेसिटी
1TB
इंटरफेस
NVMe over USB
रीड स्पीड
Up to 1050MB/s
राइट स्पीड
Up to 1000MB/s

क्यों खरीदें

...

1050MB/s रीड और 1000MB/s राइट स्पीड

...

IP55 रेटेड वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस

...

2 मीटर तक ड्रॉप प्रोटेक्शन

...

सिक्योर डेटा स्टोरेज

...

प्रीमियम सिलिकॉन शेल डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है

...

कोई फिजिकल लॉक स्विच या एक्टिव कूलिंग नहीं

...

थर्मल थ्रॉटलिंग हाई परफॉर्मेंस लोड पर हो सकता है

इसमें अच्छी स्पीड, मजबूत बिल्ड और पोर्टेबिलिटी मिलती है। इसमें 800MB/s तक की रीड स्पीड मिलती है और यह USB 3.2 Gen 2 इंटरफेस के साथ आता है। इसकी रग्ड बॉडी और 2 मीटर ड्रॉप प्रोटेक्शन इसे डेली यूज और आउटडोर एक्टिविटीज के लिए एकदम परफेक्ट बनाती है।

Specifications

स्टोरेज कैपेसिटी
1TB
इंटरफेस
USB 3.2 Gen 2
रीड स्पीड
Up to 800MB/s
फॉर्म फैक्टर
2.5 इंच पोर्टेबल SSD

क्यों खरीदें

...

फास्ट डेटा एक्सेस और ट्रांसफर

...

स्टेबल और क्विक कनेक्शन

...

2 मीटर तक की ड्रॉप प्रोटेक्शन

...

कॉम्पैक्ट और हल्का

...

प्रोफेशनल्स द्वारा ट्रस्टेड

क्यों खोजें विकल्प

...

राइट स्पीड का स्पष्ट जिक्र नहीं

...

हार्डवेयर एन्क्रिप्शन का सपोर्ट नहीं

6. Crucial® X9 1TB Portable SSD

यह एक तेज, टिकाऊ और मल्टी-डिवाइस कम्पैटिबल पोर्टेबल SSD है। इसे खासतौर पर डेली यूजर्स, कंटेंट क्रिएटर्स और कैज़ुअल गेमर्स के लिए डिजाइन किया गया है। यह SSD USB-C इंटरफेस के साथ आता है और 1050MB/s तक की रीड स्पीड देता है, जो बड़े फाइल ट्रांसफर, वीडियो एडिटिंग और बैकअप प्रोसेस को बेहद स्मूद बना देता है।

Specifications

स्टोरेज कैपेसिटी
1TB
रीड स्पीड
Up to 1050MB/s
IP रेटिंग
IP55
फॉर्म फैक्टर
2.5 इंच

क्यों खरीदें

...

1050MB/s तक की हाई-स्पीड रीड स्पीड

...

IP55 वाटर और डस्ट रेसिस्टेंस –

...

7.5 फीट (2 मीटर) ड्रॉप प्रोटेक्शन

...

USB-C और USB-A दोनों के साथ कम्पैटिबल

क्यों खोजें विकल्प

...

हार्डवेयर एन्क्रिप्शन (AES 256-bit) का सपोर्ट

...

कोई इनबिल्ट सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर या पासवर्ड लॉक नहीं

यह एक बजट-फ्रेंडली, हाई-स्पीड इंटरनल SSD है जो डेस्कटॉप और लैपटॉप दोनों के लिए परफेक्ट है। यह SSD 560MB/s तक की रीड स्पीड और 530MB/s तक की राइट स्पीड ऑफर करती है। यह न केवल यह एनर्जी एफिशिएंट है, बल्कि इसका डस्ट और शॉक रेसिस्टेंट डिजाइन इसे लॉन्ग टर्म यूज के लिए भरोसेमंद बनाता है।

Specifications

कैपेसिटी
1TB
रीड स्पीड
Up to 560MB/s
राइट स्पीड
Up to 530MB/s
फॉर्म फैक्टर
2.5 इंच
OS कम्पैटिबिलिटी
Windows, Mac OS, Linux

क्यों खरीदें

...

560MB/s रीड और 530MB/s राइट स्पीड

...

NAND फ्लैश टेक्नोलॉजी

...

डस्ट और शॉक रेसिस्टेंट

...

स्लिम और हल्का

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 1 साल की वारंटी

...

गेमिंग या हाई-एंड वीडियो एडिटिंग के लिए सीमित परफॉर्मेंस

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

